Mê đủ môn rồi, dàn mỹ nhân Việt cuối cùng vẫn quay về với tennis: Cái chất “quiet luxury” khó mà thay thế

Môn thể thao sang - xịn - mịn!

Dạo gần đây, không khó để bắt gặp hình ảnh các mỹ nhân Việt xuất hiện trên sân tennis. Người đã chơi từ lâu, người mới bắt đầu làm quen nhưng điểm chung là tennis đang trở lại khá rõ trong những lựa chọn thể thao của hội mỹ nhân.

Thực ra, tennis chẳng phải bộ môn mới. Đây là môn thể thao có lịch sử lâu đời, phát triển từ châu Âu và dần trở thành một trong những bộ môn quen thuộc trên thế giới. Qua nhiều thập kỷ, tennis không chỉ được duy trì như một môn thể thao thi đấu mà còn hình thành cả một văn hóa riêng xoay quanh sân đấu, trang phục và phong cách sống.

Bởi vậy, tennis luôn có một hình ảnh khá đặc trưng: sân đấu chỉn chu, váy tennis, áo polo, giày thể thao và những chiếc vợt được đầu tư bài bản. Sau một thời gian các bộ môn như pickleball, pilates hay yoga trở thành lựa chọn quen thuộc, tennis đang xuất hiện trở lại nhiều hơn trong “routine” của hội yêu vận động.

Điều đáng nói là dù có thêm bao nhiêu bộ môn mới, tennis vẫn không thực sự bị thay thế. Người có thể thử nhiều hình thức vận động khác nhau, nhưng sau cùng vẫn quay lại sân tennis vì ở đây có những trải nghiệm rất riêng mà không phải bộ môn nào cũng mang lại.

Mai Phương Thúy vốn được biết đến là người chơi tennis lâu năm. Ở tuổi 38, cô luôn xuất hiện với hình ảnh khỏe khoắn, thân hình cân đối và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc trên sân tennis.

Bên cạnh đó, môn thể thao này còn là cách để Mai Phương Thúy rèn luyện thể lực và duy trì vóc dáng. Mỹ nhân này cũng đầu tư không kém từ vợt, giày đến outfit ra sân.

Điểm khiến tennis khác với nhiều trào lưu thể thao mới là bộ môn này có một “chất” riêng đã được định hình từ lâu. Chơi tennis cần sức bền, phản xạ, khả năng di chuyển và sự tập trung. Nhưng bên cạnh chuyện vận động, đây cũng là một hoạt động có tính tương tác cao: có thể tập cùng huấn luyện viên, đánh một trận với bạn bè hoặc đơn giản là hẹn nhau ra sân vào cuối tuần.

Và tất nhiên, không thể bỏ qua chuyện outfit.

Nếu có một bộ môn mà chuyện mặc gì ra sân cũng được quan tâm thì tennis chắc chắn nằm trong nhóm đầu. Váy tennis, áo polo, áo tank top, quần short, tất cao cổ hay giày thể thao đều đã trở thành những món đồ quá quen thuộc. Trang phục vừa phải đủ thoải mái để chạy, xoay người, đánh bóng nhưng đồng thời vẫn giữ được vẻ gọn gàng, chỉn chu.

Thời trang tennis cũng là thứ góp phần giữ cho hình ảnh của bộ môn này không bị lỗi thời. Những món đồ từng xuất hiện trên sân từ nhiều thập kỷ trước vẫn có thể được biến tấu để phù hợp với phong cách hiện tại. Có thể thay đổi màu sắc, kiểu dáng hay cách phối đồ, nhưng tinh thần thanh lịch, khỏe khoắn của tennis gần như vẫn được giữ nguyên.

Katleen Phan Võ cũng dành nhiều đam mê cho bộ môn tennis. Người đẹp đã có khoảng gần 1 năm gắn bó, tập luyện với HLV để rèn luyện kỹ năng.

Trên trang cá nhân của mình, Katleen chăm chỉ đăng tải hình ảnh những lần lên sân tennis. Mỗi lần là một outfit khác nhau, từ điệu đà đến cá tính đều được cô nàng “cân” trọn vẹn.

Lương Thùy Linh bắt đầu làm quen với bộ môn quần vợt từ khoảng cuối năm 2024. Sau gần 2 năm, khả năng chơi tennis của nàng hậu được nhiều người bình luận “không phải dạng vừa”.

Vốn sở hữu đôi chân dài, chiều cao lợi thế nên lần nào lên sân cũng thu hút sự chú ý bởi visual lần phong cách thời trang năng động, cuốn hút.

Cũng từ đây, tennis có thêm một điểm cộng khá dễ thấy: lên sân để chơi thể thao nhưng vẫn có thể tranh thủ một vài bức ảnh đẹp. Không cần quá nhiều phụ kiện, chỉ một bộ đồ thể thao vừa vặn, đôi giày phù hợp và chiếc vợt trên tay là đã tạo nên một tổng thể rất đặc trưng.

“Vibe” này cũng lý giải phần nào vì sao tennis thường được gắn với những hình ảnh như thanh lịch, thời thượng hay “old money”. Không phải vì cứ cầm vợt lên là mặc nhiên trở nên sang, mà bởi bản thân bộ môn này đã có một hệ thẩm mỹ riêng được duy trì qua nhiều năm.

Thậm chí, đây cũng là điểm khiến tennis có phần khác biệt khi đặt cạnh những xu hướng thể thao mới. Một số bộ môn có thể gây chú ý nhờ tính mới lạ, cộng đồng đông hoặc dễ tiếp cận, còn tennis đã có sẵn một hình ảnh được xây dựng qua thời gian. Từ sân đấu, trang phục đến cách người chơi xuất hiện, mọi thứ tạo thành một tổng thể khá nhất quán.

Tennis là một trong những hoạt động thể thao được Huyền 204 duy trì bên cạnh gym, bơi lội và chạy bộ. Hình ảnh cô trên sân cũng thường đi cùng những nội dung về làm đẹp, lifestyle và chăm sóc bản thân.

Ney Phạm (Phạm Phi Yến, sinh năm 2001) là một trong những gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội với nội dung về làm đẹp và phong cách sống. Bên cạnh công việc, cô cũng dành thời gian cho các hoạt động thể thao, trong đó có tennis.

Trên sân tennis, Ney Phạm thường xuất hiện với những set đồ thể thao gọn gàng, ưu tiên sự thoải mái để thuận tiện cho việc di chuyển và luyện tập. Bộ môn này cũng là một phần trong hình ảnh lifestyle năng động mà cô chia sẻ trên mạng xã hội.

Thực tế, tennis cũng không phải kiểu bộ môn cứ nổi lên một thời gian rồi biến mất. Có thể từng có lúc người ta nói nhiều hơn về pickleball, chạy bộ hay các lớp tập mới nhưng tennis vẫn ở đó, được nhiều người duy trì đều đặn.

Một bộ môn có thể tồn tại qua nhiều thế hệ cũng có nghĩa là sức hút của nó không hoàn toàn phụ thuộc vào việc đang “hot” hay không. Tennis từng là lựa chọn quen thuộc của nhiều thế hệ người chơi và hiện tại vẫn tiếp tục được những người trẻ tìm đến. Có người bắt đầu vì muốn thử một môn mới, có người thích cảm giác vận động ngoài trời, cũng có người đơn giản bị thu hút bởi phong cách rất riêng của nó.

Có lẽ sức hút lâu dài của tennis nằm ở chính điều này. Đây là một bộ môn đủ khó để người chơi có lý do tập lâu dài, đủ vui để có thể chơi cùng bạn bè và cũng đủ đẹp để tạo nên một phong cách riêng. Xu hướng có thể thay đổi nhưng tennis thì chẳng cần phải “hot” theo nghĩa đó. Cứ mỗi lần được chơi lại, bộ môn này vẫn có cách giữ nguyên vibe sang chảnh và đẳng cấp vốn có.

Đào Lan Anh là một nhà sáng tạo nội dung thường xuyên chia sẻ về lifestyle và sức khỏe. Cô có niềm yêu thích khá rõ với tennis, từng chia sẻ trải nghiệm chơi tennis đối kháng và những thay đổi về thể lực, phản xạ sau thời gian tập luyện.

Chanh Coco cũng là một trong những gương mặt lựa chọn tennis như một hoạt động thể thao trong lịch sinh hoạt.