Làm việc 10 năm không nghỉ, không mua nhà, không sắm ô tô: Cô gái đi đến được 41 quốc gia, tiết kiệm 775 triệu

Mới đây nhất cô gái này công khai cho biết bản thân đã đi đến 41 quốc gia khác nhau.

Ở tuổi 30, khi nhiều người bắt đầu tính chuyện mua nhà, mua xe, lập gia đình và tìm một cuộc sống ổn định, Tiểu Lục lại chọn một hướng hoàn toàn khác: cầm tiền, đeo ba lô và lên đường.

Tiểu Lục - một blogger du lịch đến từ Ôn Châu, Chiết Giang. Trên trang cá nhân, cô giới thiệu mình là người muốn “du lịch vòng quanh thế giới, làm được nhiều việc lớn với ít tiền”. Hiện tài khoản của cô có hơn 133.000 người theo dõi và hơn 1,1 triệu lượt thích/lưu.

Nhưng hành trình này không bắt đầu từ một cô gái vốn đã quen với việc xê dịch. Trước tuổi 30, Tiểu Lục từng có gần 10 năm làm công việc liên quan đến dạy piano, từ giáo viên hướng dẫn luyện đàn đến tự mở studio, sau đó là một cửa hàng piano rộng khoảng 250m². Năm 2021, công việc và cửa hàng gần như “hóa thành hư không”, buộc cô lần đầu nghiêm túc đặt câu hỏi: Nếu cuộc sống cứ xoay quanh đi làm và kiếm tiền thì rốt cuộc mình đang sống vì điều gì?

Nếu cứ tiếp tục làm việc và kiếm tiền thì sao? Liệu đó có phải toàn bộ cuộc đời?

Cô quyết định làm một việc mà bản thân từng mơ từ thời đại học: đeo ba lô và đi vòng quanh thế giới. Điều mà trước đó cô chưa từng dám thử và cũng khó có thời gian để thực hiện vì có quá nhiều công việc cần phải làm.

Năm 30 tuổi, cô mang chiếc ba lô 50L, xuất phát từ Đông Hưng, Quảng Tây, đi đường bộ sang Việt Nam và bắt đầu hành trình kéo dài nửa năm.

Theo những chia sẻ của Tiểu Lục, chi phí cho hành trình đầu tiên vào khoảng 35.000 NDT (135 triệu đồng) đổi lại là 15 quốc gia.

Lộ trình của cô trải dài từ Việt Nam sang Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Maldives, UAE, Oman, Thổ Nhĩ Kỳ rồi tiếp tục đến một số quốc gia châu Âu như Albania, Bosnia và Herzegovina, Serbia trước khi trở về từ Ai Cập.

Riêng 18 ngày ở Việt Nam, Tiểu Lục từng công bố tổng chi phí 2.868,9 NDT (khoảng 11 triệu đồng) vào năm 2024. Cô đi qua Móng Cái, Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt và TP.HCM, ưu tiên xe giường nằm, Grab xe máy cùng những khách sạn sạch sẽ, giá rẻ. Tại Maldives, cô tiếp tục áp dụng công thức du lịch tiết kiệm: 11 ngày với 2.797 NDT (khoảng 10 triệu đồng), ở các đảo dân cư thay vì resort, đi phà công cộng, mua thực phẩm ở siêu thị và tự nấu ăn.

Những chuyến đi đầu tiên cũng khiến Tiểu Lục nhận ra rằng ra nước ngoài không nhất thiết phải là một cuộc chơi dành riêng cho người nhiều tiền.

Và cô tiếp tục đi.

Đến bài đăng gần đây nhất, vào cuối tháng 8/2026, Tiểu Lục cho biết mình đã đặt chân đến 41 quốc gia, tổng chi phí cho hành trình là 90.000 NDT (khoảng 354 triệu đồng).

Từ một cô gái từng gần như không có kinh nghiệm du lịch quốc tế, Tiểu Lục biến việc “đi xa với ít tiền” thành một cách sống, đồng thời bắt đầu xây dựng công việc sáng tạo nội dung xoay quanh những chuyến đi. Sau 4 năm, cô cho biết mình có thêm khoảng 130.000 người theo dõi, số tiền dành cho việc đi lại đã được kiếm lại và cô còn tiết kiệm được khoảng 200.000 NDT (775 triệu đồng).

Nhận ra không phải cứ ổn định mới là sống tốt

Điều thay đổi lớn nhất sau hàng chục quốc gia mà Tiểu Lục đi qua dường như không nằm trên hộ chiếu, mà nằm trong cách cô nhìn cuộc sống.

Trước đây, cô từng bị cuốn vào những câu hỏi quen thuộc: người cùng tuổi kiếm được bao nhiêu tiền, đã mua nhà chưa, cuộc sống đã ổn định chưa.

Nhưng khi chứng kiến những cách sống khác nhau trên đường đi, cô bắt đầu nhận ra rằng cuộc đời không nhất thiết phải có một “lộ trình chuẩn”.

Cô từng nhìn thấy người 40 tuổi vẫn làm việc đổi lấy chỗ ở, có người chỉ lái một chiếc RV cũ để đi vòng quanh thế giới. Với cô, những lựa chọn ấy cho thấy không phải ai cũng cần sống theo cùng một công thức.

“Cuộc đời không phải cuộc thi đạt chuẩn, mà là chế độ do chính mình tự định nghĩa”, Tiểu Lục chia sẻ.

Nhưng du lịch bụi không phải lúc nào cũng dễ dàng. Trong chuyến đi đầu tiên, Tiểu Lục phải đối mặt với rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa, sự cô đơn, những lần phải ngồi bên đường từ sáng sớm để tìm khách sạn. Đổi lại, chính những tình huống ấy buộc cô phải trưởng thành.

Từng là người hướng nội và ngại giao tiếp, Tiểu Lục dần quen với việc tự hỏi đường, mặc cả, tìm người chụp ảnh, ở ghép hay chủ động làm quen với những người đồng hành tạm thời.

Tiếng Anh cũng bắt đầu từ con số 0. Không có giáo viên hay lớp học nào đồng hành, cô buộc phải vừa đi vừa học, dùng những từ đơn giản, kết hợp với ngôn ngữ cơ thể để hỏi đường, mua vé, mặc cả và trò chuyện.

Cô cũng nhận ra mình không cần quá nhiều đồ đạc để sống. Một chiếc ba lô 50L chứa gần như toàn bộ tài sản khiến Tiểu Lục phân biệt rõ hơn giữa “thứ mình cần” và “thứ mình muốn”. Khi ở trên đường, cô ngủ hostel, đi xe đêm, sử dụng phương tiện công cộng, mua đồ ăn địa phương và tự nấu khi có thể.

Từ đó, quan niệm về tiền của cô cũng thay đổi.

Tiểu Lục từng chia sẻ rằng khi ở nhà, tiền thuê nhà, đồ ăn, giao tiếp xã hội và mua sắm có thể khiến cô tiêu 7.000-8.000 NDT mỗi tháng (khoảng 27-31 triệu đồng). Trong khi đi du lịch, nhu cầu tiêu dùng giảm xuống vì không có thói quen gọi đồ ăn hay mua sắm như trước.

Với cô, tiết kiệm không phải mục tiêu cuối cùng, mà là cách để nhận ra thứ gì thực sự đáng chi.

Khi không mua nhà, không mua xe, không kết hôn: Người trẻ sẽ sống thế nào?

Câu chuyện của Tiểu Lục cũng đặt ra một câu hỏi rộng hơn: nếu một người không đủ khả năng mua nhà, chưa muốn mua xe hoặc đơn giản là không coi những điều đó là mục tiêu bắt buộc, họ sẽ dùng nguồn lực của mình cho điều gì?

Không có một đáp án duy nhất.

Một số người chọn tiếp tục thuê nhà để giữ sự linh hoạt, thay vì dành phần lớn tài chính cho một tài sản cố định. Có người rời các thành phố lớn, trở về quê hoặc chuyển đến những đô thị nhỏ hơn để đổi lấy chi phí sinh hoạt thấp và nhịp sống chậm hơn.

Cũng có người chọn một hướng khác: đầu tư nhiều hơn vào chính mình.

Khoản tiền từng được hình dung dành cho nhà, xe hay một cuộc sống gia đình có thể được chuyển sang học thêm một kỹ năng, học ngoại ngữ, chăm sóc sức khỏe, phát triển công việc cá nhân, xây dựng một nghề tay trái, đi du lịch hoặc đơn giản là mua thêm thời gian cho bản thân.

Điểm chung không nằm ở việc phải “bỏ” nhà, xe hay hôn nhân.

Mà là không còn xem những cột mốc ấy như đáp án duy nhất cho một cuộc đời thành công.

Tiểu Lục chọn du lịch. Người khác có thể chọn về quê, học tiếp, đổi nghề, dành thời gian cho gia đình hoặc theo đuổi một sở thích từng bị bỏ quên.

Ngay cả chính Tiểu Lục cũng không cho rằng cách sống của mình phù hợp với tất cả mọi người. Trong một bài viết có tiêu đề “Bình thường không có gì đáng buồn”, cô nhắn rằng trên thế giới có rất nhiều người làm những công việc bình thường, nhận mức lương không quá dư dả và có thể cả đời cũng khó một lần ra nước ngoài.

Theo cô, họ không sai và cô cũng không sai.

Mỗi người đều đang cố gắng sống bằng cách riêng của mình.

Có lẽ đó cũng là điều Tiểu Lục thực sự tìm thấy sau 41 quốc gia: không phải một công thức để sống “đúng”, mà là đủ trải nghiệm để hiểu rằng cuộc đời của mình không nhất thiết phải được đo bằng chiếc thước của người khác.

Ảnh: Xiaohongshu.