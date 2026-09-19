Tài sản hiện tại của Văn Toàn

Không phải ngẫu nhiên mà đồng đội lẫn người hâm mộ lại gọi cầu thủ này là “Chủ tịch” Văn Toàn.

Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1995, Hải Phòng) được biết đến là cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam. Đồng thời anh cũng gây chú ý bởi tham gia nhiều hoạt động kinh doanh, thường được người hâm mộ gọi vui là "Chủ tịch" Văn Toàn nhờ sở hữu thương hiệu riêng. Cũng chính vì vậy mà nhiều người cho rằng cầu thủ này sở hữu khối tài sản đáng kể ở tuổi 30.

23 - 24 tuổi đã có nhà có xe đầy đủ

Một trong những tài sản được nhắc đến nhiều nhất gần đây của Văn Toàn là căn nhà anh xây dựng dành tặng bố mẹ tại quê nhà. Công trình được hoàn thiện vào năm 2023, gồm 2 tầng, diện tích khoảng 270m² mỗi sàn và mang phong cách tân cổ điển.

Tầng 1 được thiết kế theo sở thích của bố mẹ Văn Toàn, gồm phòng khách, bếp và không gian thờ cúng, đồng thời ưu tiên diện tích rộng để gia đình quây quần trong những dịp đặc biệt. Trong khi đó, tầng 2 là không gian riêng tư với các phòng ngủ, được Văn Toàn thiết kế theo phong cách hiện đại hơn.

Nam cầu thủ không tiết lộ chi phí xây dựng, chỉ cho biết căn nhà là thành quả anh tích lũy sau nhiều năm tập luyện và thi đấu xa nhà.

Ngoài căn nhà tại quê, Văn Toàn còn sở hữu một căn hộ chung cư tại Hà Nội, được mua từ năm 2020. Không gian bên trong được thiết kế tương đối đơn giản, trong đó bộ sưu tập mô hình Bearbrick trị giá hàng trăm triệu đồng từng gây chú ý.

Trước đó, cuối năm 2019, khi mới 23 tuổi, Văn Toàn từng gây chú ý khi tậu một chiếc Toyota Altis. Ở thời điểm đó, phiên bản cao cấp nhất của mẫu xe này có giá bán chính hãng hơn 900 triệu đồng. Từ đó đến nay chàng cầu thủ chưa có thêm cập nhật công khai về chuyện xe cộ.

Nguồn thu từ bóng đá, quảng cáo và kinh doanh

Bóng đá là một trong những nguồn thu nhập nổi bật của Văn Toàn.

Gần nhất, năm 2023, Văn Toàn ký hợp đồng 3 năm với CLB Thép Xanh Nam Định. Thời điểm đó, truyền thông đưa tin nam cầu thủ nhận mức lương khoảng 100 triệu đồng/tháng cùng tiền lót tay gần 5 tỷ đồng/mùa. Song các con số này là thông tin được truyền thông đăng tải, không phải số liệu chính thức do nam cầu thủ và CLB công bố.

Văn Toàn đang thi đấu cho CLB Thép Xanh Nam Định

Bên cạnh tiền lương và các khoản thu từ bóng đá, Văn Toàn còn có nguồn thu từ quảng cáo và hợp tác với nhãn hàng.

Tài khoản Facebook của anh hiện có khoảng 1,3 triệu người theo dõi nên giá trị hợp đồng quảng cáo được cho là không hề nhỏ. Chẳng hạn như từ năm 2019, nam cầu thủ từng làm đại diện tại Việt Nam cho một thương hiệu bánh ngọt Nhật Bản, với giá trị hợp đồng được cho là khoảng 500 triệu đồng/năm.

Hoạt động kinh doanh cũng là mảng được Văn Toàn đầu tư trong nhiều năm qua.

Nam cầu thủ sở hữu thương hiệu thời trang riêng và gây ấn tượng nhờ sự nhạy bén trong kinh doanh, biết tận dụng chính những sự kiện trên sân cỏ để phát triển sản phẩm. Chẳng hạn như sau cú ngã gây tranh luận của Văn Toàn trong trận Việt Nam gặp Malaysia tại vòng loại World Cup 2022, anh cho ra mắt một mẫu áo lấy cảm hứng từ tình huống này.

Ngoài thời trang, Văn Toàn từng hợp tác với bầu Đức để mở một cơ sở cà phê và được giới thiệu là cổ đông của một chuỗi cà phê tại Việt Nam.

Tài sản của Văn Toàn còn thể hiện thông qua hành động cho bạn thân - Hòa Minzy vay tiền. Trong một livestream bán hàng năm 2025, Văn Toàn tiết lộ Hòa Minzy từng mượn anh 4 tỷ đồng để thực hiện MV và tại thời điểm đó còn nợ 750 triệu đồng.

(Tổng hợp - Ảnh: FBNV)