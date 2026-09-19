Chị gái Văn Toàn hé lộ “tin vui” gia đình sắp có hỷ sự, netizen rần rần chờ ngày nam cầu thủ làm chú rể.

Mới đây, người hâm mộ xôn xao trước động thái từ chính người nhà của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Cụ thể, chị gái ruột của Văn Toàn đã đăng tải bài viết chia sẻ về khoảnh khắc niềm vui của gia đình. Phía dưới phần bình luận, một người quen đăng dòng chúc mừng: "Chúc mừng gia đình mình em nhé. Chị tưởng tin vui của Toàn cơ". Đáp lại sự tò mò này, chị gái nam tiền đạo không ngần ngại để lại câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy úp mở: "Sắp rồi chị ơi”. Người quen sau đó tiếp tục hào hứng hưởng ứng: "Vậy thì năm nay niềm vui trọn vẹn em nhỉ. Ông bà mừng lắm đấy".

Màn tương tác đầy ẩn ý này ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Việc người nhà xác nhận “tin vui sắp đến” càng củng cố thêm nghi vấn tiền đạo sinh năm 1996 chuẩn bị chia tay cuộc sống độc thân để xây dựng tổ ấm gia đình.

Người thân úp mở chuyện Văn Toàn sắp cưới vợ (Ảnh: FBNV)

Trước đó, dư luận cũng từng xôn xao khi Hòa Minzy "dập tắt" thuyền tình cảm với Văn Toàn bằng khẳng định nam cầu thủ đã có bạn gái chăm sóc khi chấn thương. Sự kết hợp giữa lời tiết lộ từ bạn thân và động thái "xác nhận ngầm" từ gia đình khiến người hâm mộ tin rằng ngày Văn Toàn chính thức công khai nửa kia và tổ chức đám cưới sẽ không còn xa.

Bên cạnh đời tư kín tiếng nhưng vô cùng viên mãn, Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1996 tại Hải Phòng) từ lâu đã là một trong những tiền đạo cánh nổi bật nhất của bóng đá Việt Nam, nổi tiếng nhờ tốc độ xé gió, lối chơi cống hiến và khả năng gây đột biến cao trên hàng công.

Trưởng thành từ khóa 1 Học viện HAGL-Arsenal JMG, anh trình làng V.League từ mùa giải 2015 cùng lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh. Trong suốt 8 mùa giải cống hiến cho đội bóng phố Núi, Văn Toàn luôn là trụ cột hàng công và từng giành danh hiệu Vua kiến tạo V.League 2019. Đầu năm 2023, anh xuất ngoại sang Hàn Quốc thi đấu cho CLB Seoul E-Land tại giải K League 2, trước khi trở lại Việt Nam khoác áo Thép Xanh Nam Định vào tháng 9/2023. Tại đây, anh nhanh chóng hòa nhập và cùng đội bóng thành Nam chinh phục chức vô địch V.League 1 (2023–24) cùng Siêu cúp Quốc gia 2024.

Ở các cấp độ đội tuyển, Văn Toàn gây chú ý ngay từ giải U19 Đông Nam Á 2013 với danh hiệu Vua phá lưới. Anh là nhân tố chủ chốt trong hành trình kỳ diệu đoạt Á quân U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, Hạng 4 ASIAD 18 và HCĐ SEA Games 2015. Trong màu áo ĐTQG Việt Nam từ năm 2016, anh đã cùng tuyển nhà bước lên đỉnh cao với chức vô địch Đông Nam Á (AFF Cup 2018) và lọt vào Tứ kết Asian Cup 2019.