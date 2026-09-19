Chuyện ít ai biết về Công Phượng - Viên Minh

Trước khi thành vợ chồng, Viên Minh là một fan girl của Công Phượng.

Chuyện tình giữa tiền đạo Nguyễn Công Phượng và bà xã Tô Ngọc Viên Minh luôn được xem là một biểu tượng đẹp về sự bền chặt, riêng tư và thấu hiểu trong làng bóng đá Việt. Ít ai biết rằng, trước khi trở thành hậu phương vững chắc cho nam cầu thủ, Viên Minh từng chính là một "fan girl" âm thầm ủng hộ anh từ những ngày đầu sự nghiệp.

Viên Minh từng là fan của Công Phượng (Ảnh: FBNV)

Từ người hâm mộ thầm lặng đến bạn đời tri kỷ

Mối duyên giữa cặp đôi bắt đầu từ năm 2014 trong chuyến tập huấn của đội tuyển U19 Việt Nam tại Bỉ. Khi đó, Viên Minh đang là du học sinh và là một người hâm mộ cuồng nhiệt của chân sút xứ Nghệ. Cô còn từng tham gia quản trị một fanpage dành cho Công Phượng, lặng lẽ đồng hành và cổ vũ anh qua từng giải đấu.

Sau đó cặp đôi giữ mối quan hệ bạn bè trước khi trải qua 6 năm hẹn hò bí mật, cặp đôi giữ kín hoàn toàn chuyện tình cảm trước truyền thông nhằm tránh thị phi và áp lực dư luận. Cuối năm 2020, lễ cưới sang trọng nhưng vô cùng riêng tư tại TP.HCM, Phú Quốc và Nghệ An đã chính thức đánh dấu chặng đường mới của hai người.

Người bạn đời kín tiếng của Công Phượng

Tô Ngọc Viên Minh (sinh năm 1993) từng có thời gian du học tại Bỉ trước khi tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học RMIT. Mặc dù sinh ra trong gia đình có tiếng nhưng Viên Minh lại chọn phong cách sống vô cùng mộc mạc, khép kín.

Bước vào chặng đường hôn nhân, Viên Minh nhanh chóng khẳng định vai trò người đồng hành của chân sút xứ Nghệ. Với nền tảng kiến thức quản trị bài bản, cô đứng sau hỗ trợ nam cầu thủ xây dựng hình ảnh cá nhân, quản lý các dự án kinh doanh và thương hiệu riêng. Trong suốt những giai đoạn Công Phượng xuất ngoại thi đấu, tiêu biểu là thời gian khoác áo Yokohama FC tại Nhật Bản, Viên Minh luôn cùng con trai đầu lòng (bé Mito, sinh tháng 8/2021) đồng hành bên cạnh, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho anh nơi xứ người.

Cuộc sống hôn nhân kín tiếng, viên mãn của Công Phượng và Viên Minh (Ảnh: FBNV)

(Ảnh: FBNV)

(Ảnh: FBNV)

Trái ngược với sức hút truyền thông mạnh mẽ của Công Phượng trên sân cỏ, gia đình nhỏ của anh lựa chọn một nhịp sống trầm lặng. Cả hai tuân thủ triệt để nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư, hiếm khi chia sẻ hình ảnh gia đình hay đời sống cá nhân lên các nền tảng mạng xã hội. Sự khéo léo, giản dị của Viên Minh cùng sự trân trọng gia đình của Công Phượng đã tạo nên một mái ấm văn minh, êm đềm giúp nam cầu thủ luôn giữ được sự cân bằng trên hành trình sự nghiệp.