Ông Park Hang-seo xin lỗi

HLV Park Hang-seo xin lỗi về phát ngôn gây tranh cãi ở Thái Lan.

Ngày 18/9, ông HLV Park Hang-seo thông qua fanpage chính thức của Kanchanaburi FC công khai xin lỗi dư luận Thái Lan sau những phát ngôn gây tranh cãi về công tác trọng tài và nền bóng đá nước này. Chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận việc so sánh giữa bóng đá Thái Lan và Việt Nam trong lúc bộc phát cảm xúc đã vô tình gây tổn thương cho người hâm mộ xứ Chùa Vàng.

Sự cố xuất phát từ trận hòa 1-1 giữa Kanchanaburi và Nakhon Pathom tại vòng 3 Thai League 2 diễn ra hôm 16/9. Bức xúc trước các quyết định rút thẻ vàng thứ hai dành cho tiền đạo Jean Hebert và bàn gỡ hòa ở thế việt vị của đối phương, trong bối cảnh giải hạng Nhất Thái Lan chưa áp dụng công nghệ VAR - ông Park đã chỉ trích gay gắt công tác điều hành trận đấu. Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam cho rằng cách cầm còi yếu kém của trọng tài là nguyên nhân khiến bóng đá Thái Lan không thể tiến xa và "cứ mãi thua Việt Nam".

Phát biểu này lập tức hứng chịu làn sóng phản đối dữ dội từ giới chuyên môn và người hâm mộ Thái Lan. Chủ tịch Ratchaburi FC, ông Thanawat Nitikarnjana, công khai chỉ trích nhà cầm quân 68 tuổi không nên hạ thấp nền bóng đá nước khác chỉ vì không kiểm soát được cảm xúc cá nhân.

Ông Park Hang-seo phải xin lỗi (Ảnh: Kanchanaburi)

Giải thích về hành động của mình, HLV Park Hang-seo khẳng định ông luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho bóng đá Thái Lan. Mục đích ban đầu của ông chỉ là muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao tiêu chuẩn trọng tài nhằm đảm bảo sự cạnh tranh công bằng.

"Tôi không có ý định tạo ra xung đột hay hạ thấp đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, tôi nhận thức được việc so sánh đã gây ra thất vọng và tổn thương tình cảm của những người yêu mến bóng đá nơi đây. Đây là bài học quan trọng và tôi sẽ cẩn trọng hơn trong lời nói", ông Park chia sẻ, đồng thời cam kết sẽ chứng minh bằng kết quả trên sân cỏ thay vì các phát ngôn báo chí.

HLV Park Hang-seo bắt đầu dẫn dắt Kanchanaburi FC từ tháng 7/2026 với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm cùng mục tiêu đưa đội bóng thăng hạng Thai League 1. Trước đó, ông từng có 7 lần đụng độ Thái Lan trong giai đoạn hoàng kim cùng bóng đá Việt Nam. Duyên nợ giữa hai nền bóng đá tiếp tục được duy trì dưới thời HLV Kim Sang-sik, người vừa giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan để bước lên ngôi vô địch ASEAN Cup trong hai kỳ liên tiếp 2024 và 2026.