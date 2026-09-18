VĐV bỏ nghề công nhân đi đội nắng đội mưa tập teqball dự ASIAD, vừa thi đấu vừa hô "tôi thất nghiệp"

Đội trưởng đội tuyển teqball Hàn Quốc và hành trình theo đuổi giấc mơ ASIAD.

Để khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia tại ASIAD 2026, Lee Jun-seok (27 tuổi) – đội trưởng đội tuyển teqball Hàn Quốc đã đưa ra một quyết định táo bạo khi từ bỏ công việc công nhân hàng ngày, miệt mài với trái bóng trên chiếc bàn cong, hành trình của anh được truyền thông xứ kim chi ví như một "bước ngoặt điện ảnh".

Giấc mơ đổi bằng sự đánh đổi

Xuất thân là một cầu thủ bóng đá từng thi đấu tại K4 League rồi chuyển sang chơi Jokgu, Lee Jun-seok chỉ thực sự tìm thấy bước ngoặt cuộc đời khi teqball chính thức đưa vào chương trình thi đấu của ASIAD 2026. Bất chấp việc đang là công nhân hợp đồng đứng trước cơ hội thành nhân viên chính thức, anh quyết định nghỉ việc để toàn tâm toàn ý cho thể thao.

Lee Jun-seok thi đấu ở ASIAD 2026

Ngày 17/9, tại Trung tâm thể thao Higashi (Nagoya, Nhật Bản), Lee Jun-seok chứng minh sự đánh đổi của mình là đúng đắn khi toàn thắng cả 5 trận vòng bảng đơn nam mà không để thua set nào. Sau khi quật ngã Akinori Wase (Nhật Bản) 2-0 ở trận cuối, anh liên tục hô lớn: "Hiện tại tôi thất nghiệp!". Tiếng hô vừa là cách xả stress, vừa là lời tự động viên của một VĐV đã dốc hết vốn nghèo cho giải đấu lớn.

Không riêng gì Lee Jun-seok, phần lớn tuyển thủ teqball Hàn Quốc dự giải lần này đều là VĐV nghiệp dư. Đồng đội Lee Tae-bin (25 tuổi) gác lại công việc thiết kế trang sức; Kim Eun-jun (23 tuổi) rời đội Jokgu của một công ty dược. Trong cả đội tuyển, người duy nhất còn một "nơi để trở về" là Jang Eun-seo (21 tuổi), hiện là sinh viên Đại học Thể thao Quốc gia Hàn Quốc.

Tập chui trong mưa và chuyến tầm sư xa xứ

Do Hiệp hội Teqball Hàn Quốc chưa nằm trong hệ thống thể thao chính thức, dàn VĐV không được vào Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Jincheon và thiếu thốn đủ đường từ chế độ ăn uống đến địa điểm tập.

Trước khi thuê được một nhà thi đấu tại Icheon (tỉnh Gyeonggi), cả đội phải dầm mưa phơi nắng tập luyện ngoài trời. Lịch trình mùa mưa của họ diễn ra như một trận đánh du kích: mưa đến thì vội dọn bàn, tạnh mưa lại dựng bàn ra tập tiếp.

Không chịu đầu chịu hàng trước hoàn cảnh, tháng 4 vừa qua, Lee Jun-seok tự bỏ tiền túi sang Hungary – "thánh địa" của môn teqball. Anh chủ động nhắn tin qua mạng xã hội cho một tuyển thủ bản địa để xin học tư, từ đó luyện thành thục kỹ thuật tạo độ xoáy và những cú đánh đầu hiểm hóc đặc trưng của châu Âu.

"Tôi nghĩ mình đã sống những ngày tháng vất vả nhất cuộc đời khi chuẩn bị cho ASIAD. Điều đó khiến tôi tự hỏi nếu ngày trước mình chơi bóng đá với tinh thần này thì mọi chuyện sẽ ra sao", Lee Jun-seok chia sẻ.

Khao khát đền đáp công ơn người mẹ

Tính đến ngày 17/9, Lee Jun-seok đã xuất sắc ghi tên mình vào bán kết nội dung đơn nam (dù đáng tiếc dừng bước ở tứ kết đôi nam cùng Lee Tae-bin). Đằng sau quyết tâm giành vinh quang của vị đội trưởng này là một mong ước vô cùng giản dị là chuyến đi du lịch cùng mẹ.

Anh chia sẻ, nếu giành được huy chương, điều anh muốn nhất là thoát khỏi "địa ngục tập luyện" khoảng một tuần để đưa mẹ – người đã luôn âm thầm chịu đựng và chăm sóc anh đến một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi, đền bù cho những khoảng thời gian gian khổ đã qua.