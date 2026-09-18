Diễn biến U23 Việt Nam 0-0 U23 Philippines tại ASIAD 20: U23 Việt Nam bế tắc trước Philippines

Thông tin trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Philippines lúc 13h00 ngày 18/9 thuộc ASIAD 2026.

Bước vào lượt trận thứ hai bảng C môn bóng đá nam ASIAD 20 diễn ra lúc 13h30 hôm nay (18/9), đội tuyển U23 Việt Nam chịu áp lực buộc phải giành trọn 3 điểm trước U23 Philippines để thắp sáng cơ hội giành vé đi tiếp.

Ảnh: VFF

Thông tin trước trận đấu

Ở trận ra quân, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đã trải qua 90 phút đầy tiếc nuối khi bị U23 Kuwait cầm hòa với tỷ số 1-1. Dù hoàn toàn làm chủ thế trận và tung ra tới 27 cú sút, hiệu suất chuyển hóa cơ hội của U23 Việt Nam vẫn là bài toán hóc húa khi bóng chỉ một lần lăn vào lưới đối phương. Bên cạnh sự vội vàng ở khâu dứt điểm, thời tiết mưa lớn khiến mặt sân trơn ướt tại Nhật Bản cũng ảnh hưởng đáng kể đến lối chơi phối hợp nhóm của các cầu thủ.

Rút kinh nghiệm từ trận mở màn, U23 Việt Nam cần nhanh chóng xốc lại tinh thần, hạn chế tối đa các đường chuyền sai địa chỉ ở khu vực trung tuyến và tận dụng hiệu quả hơn các tình huống bóng hai cũng như phạt cố định. Trong bối cảnh lịch thi đấu dồn dập, ban huấn luyện nhiều khả năng sẽ tiếp tục trao niềm tin vào bộ khung gồm Cao Văn Bình, Đức Anh, Phi Hoàng, Quốc Cường và Ngọc Mỹ nhằm giữ sự ổn định và phân bổ thể lực hợp lý.

Về phía đối thủ, U23 Philippines đang chịu sức ép tâm lý rất lớn sau thất bại nặng nề 1-5 trước U23 Uzbekistan. Trận thua này bộc lộ hệ thống phòng ngự tương đối lỏng lẻo của Philippines, đặc biệt là khả năng bọc lót giữa các tuyến và duy trì cự ly đội hình khi đối phương gia tăng tốc độ áp sát. Đây rõ ràng là điểm yếu mà các chân sút áo đỏ có thể khai thác triệt để nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm.