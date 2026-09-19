Tuổi 30, Văn Toàn có gì?

Tài sản đáng ngưỡng mộ của Văn Toàn ở tuổi 30.

Ở tuổi 30, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn không chỉ ghi dấu ấn đậm nét trên sân cỏ bằng hàng loạt những danh hiệu cùng tuyển Việt Nam mà còn khẳng định vị thế của một trong những chân sút sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.

Nguồn thu nhập của Văn Toàn trước hết đến từ những bản hợp đồng chuyển nhượng giá trị lớn. Văn Toàn quyết định chia tay Hoàng Anh Gia Lai rồi xuất ngoại Hàn Quốc. Sau đó, anh đã cập bến CLB Thép Xanh Nam Định với bản hợp đồng đắt giá. Nam cầu thủ nhận mức phí lót tay thuộc hàng kỷ lục tại V.League, ước tính gần 5 tỷ đồng mỗi mùa, đi kèm mức lương cố định mỗi tháng thuộc tốp cao ở đội bóng. Trước đó, trong khoảng thời gian sang Hàn Quốc thi đấu cho CLB Seoul E-Land tại K.League 2, đãi ngộ dành cho anh cũng vô cùng ấn tượng.

Văn Toàn sở hữu chế độ lương, chuyển nhượng thuộc nhóm hàng đầu Việt Nam

Tuy nhiên, điều làm nên sự đặc biệt của Nguyễn Văn Toàn so với nhiều đồng nghiệp cùng lứa chính là nhãn quan thương mại sắc bén. Anh được đánh giá là một trong những ngôi sao "mát tay" nhất khi bước chân vào đường đua kinh doanh. Chân sút sinh năm 1996 là nhà sáng lập kiêm điều hành thương hiệu thời trang đường phố VATO9. Nắm bắt tốt tâm lý giới trẻ, các sản phẩm áo thun, hoodie, phụ kiện do VATO9 thiết kế liên tục tạo nên những cơn sốt tiêu dùng và mang lại nguồn lợi nhuận "khủng" hàng tháng. Không dừng lại ở đó, Văn Toàn còn nhạy bén tận dụng các sự kiện bóng đá nổi bật để ra mắt những mẫu áo độc quyền mang đậm dấu ấn cá nhân. Ngoài thời trang, anh từng thử sức đầu tư vào lĩnh vực F&B khi hợp tác mở thương hiệu quán cà phê tại Hải Phòng.

Văn Toàn còn tham gia vào kinh doanh thời trang

Khối tài sản tích lũy dồi dào giúp tiền đạo tuyển Việt Nam dễ dàng sở hữu những bất động sản giá trị cao. Đầu tiên phải kể đến căn biệt thự hoành tráng rộng hàng trăm mét vuông tại quê nhà Hải Phòng do chính anh đầu tư kinh phí xây tặng bố mẹ. Căn nhà thiết kế hai tầng theo phong cách hiện đại với toàn bộ nội thất bằng gỗ cao cấp, vừa thể hiện tiềm lực tài chính vững vàng, vừa thể hiện sự hiếu thảo của nam cầu thủ đối với gia đình. Ngoài ra, Văn Toàn cũng sở hữu riêng một căn hộ chung cư cao cấp tọa lạc tại vị trí đắt giá ở Hà Nội.

Căn nhà của Văn Toàn xây cho bố mẹ ở quê

Bên cạnh bất động sản và sự nghiệp kinh doanh, Văn Toàn còn nổi tiếng trong giới cầu thủ Việt Nam bởi phong cách sống hiện đại và thú chơi xa xỉ. Căn hộ của anh tại Hà Nội khiến nhiều người không khỏi trầm trồ khi là nơi trưng bày bộ sưu tập gấu mô hình Bearbrick đắt đỏ với tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng, trong đó có những mẫu độc bản trị giá vượt mốc 300 triệu đồng. Cùng với đó là bộ sưu tập giày sneaker và trang phục hàng hiệu đến từ các nhà mốt danh tiếng trên thế giới.

Tự chủ tài chính từ rất sớm nhờ tài năng sân cỏ và năng lực kinh doanh, Nguyễn Văn Toàn không chỉ xây dựng dựng được một cơ ngơi vững chắc cho bản thân mà còn trở thành hình mẫu cầu thủ hiện đại thành công, năng động của bóng đá Việt Nam.

Ảnh: FBNV