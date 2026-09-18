Ronaldo 41 tuổi được triệu tập lên tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo tiếp tục có mặt trong danh sách đội tuyển Bồ Đào Nha dịp FIFA Days tháng 9.

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đã chính thức công bố danh sách 25 tuyển thủ được triệu tập cho đợt tập trung đội tuyển quốc gia dịp FIFA Days thags 9. Đây là bản danh sách nhận được sự chú ý đặc biệt từ giới truyền thông và người hâm mộ bóng đá thế giới, bởi nó đánh dấu cột mốc quan trọng khi tân HLV trưởng Jorge Jesus bắt đầu triều đại mới tại Bồ Đào Nha.

Tâm điểm của đợt tập trung lần này không ai khác chính là siêu sao Cristiano Ronaldo. Dù đã bước sang giai đoạn cuối của sự nghiệp và từng tuyên bố World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup cuối cùng, thủ quân huyền thoại vẫn tiếp tục nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ nhà cầm quân đồng hương. Với việc từng sát cánh và gặt hái nhiều thành công cùng Ronaldo trong màu áo Al Nassr, HLV Jorge Jesus hiểu rất rõ giá trị, năng lực chuyên môn lẫn tầm ảnh hưởng tinh thần to lớn của siêu sao này trong phòng thay đồ.

Danh sách triệu tập ĐT Bồ Đào Nha (Ảnh: FPF)

Đáng chú ý, HLV Jorge Jesus cam kết mở ra một chương mới đầy linh hoạt cho Ronaldo. Trong phát biểu nhậm chức, chiến lược gia 72 tuổi khẳng định Ronaldo là biểu tượng vĩ đại của bóng đá Bồ Đào Nha và không bao giờ là "vấn đề" đối với đội tuyển hay cá nhân ông. Ông nhấn mạnh yếu tố tuổi tác không phải là rào cản, chỉ cần Ronaldo tiếp tục duy trì phong độ, thể lực và tinh thần cống hiến chuyên nghiệp thì cửa lên tuyển luôn rộng mở.

Bên cạnh Ronaldo, bản danh sách triệu tập quy tụ đầy đủ những ngôi sao hàng đầu đang chinh chiến tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Sự kết hợp giữa tư duy chiến thuật sắt đá của HLV Jorge Jesus và bản lĩnh dày dặn của Cristiano Ronaldo được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới, giúp Bồ Đào Nha thiết lập lại tính kỷ luật và sẵn sàng chinh phục những mục tiêu lớn tiếp theo.