Cuối tuần này, ghé Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục: Tự tay làm tò he, đèn ông sao, “khui sít rịt” cùng Fandom Yêu Nước

Nếu có lịch trình lên Hồ Gươm vào cuối tuần này, nhớ ghé Booth Fandom Yêu Nước để trải nghiệm loạt hoạt động thú vị nhé!

Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 đang diễn ra với chủ đề “Dòng chảy di sản”, đưa văn hóa, nghệ thuật và những giá trị truyền thống đến gần hơn với công chúng qua nhiều hoạt động trải nghiệm. Tiếp nối hành trình này, Booth Fandom Yêu Nước sẽ có mặt tại khu vực Hồ Gươm - Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trong hai ngày 19-20/9, mang đến loạt hoạt động trải nghiệm văn hóa, workshop và giao lưu nghệ sĩ.

Ngày 19/9: Tự tay làm đồ chơi truyền thống, xem múa rối cạn

Trong ngày đầu tiên, các hoạt động tại Booth Fandom Yêu Nước sẽ bắt đầu từ 9h sáng và kéo dài xuyên suốt trong ngày. Bên cạnh việc tìm hiểu thêm về dự án Fandom Yêu Nước, khách tham quan có thể ghé booth để chụp ảnh tại photobooth, tham gia minigame và nhận đồ ăn, nước uống. Đây cũng là những hoạt động được duy trì xen kẽ giữa các khung chương trình chính, giúp khách tham quan có thể chủ động lựa chọn thời điểm ghé qua và trải nghiệm.

Tâm điểm của buổi sáng là chuỗi workshop diễn ra từ 9h đến 10h, với 3 hoạt động thủ công gồm làm tò he, vẽ mặt nạ giấy bồi và làm đèn ông sao. Thay vì chỉ quan sát, người tham gia có thể trực tiếp thực hiện các công đoạn để tạo ra sản phẩm của mình dưới sự hướng dẫn tại workshop. Đây đều là những hình thức thủ công, đồ chơi từng khá quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt, trong đó tò he và đèn ông sao cũng gắn với những sinh hoạt văn hóa, đặc biệt là không khí Tết Trung thu.

Booth Fandom Yêu Nước mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm đặc sắc

Chuỗi workshop này sẽ tiếp tục được tổ chức vào buổi chiều, từ 14h đến 15h, với 3 nội dung tương tự. Sau mỗi khung workshop, chương trình tiếp tục với các tiết mục múa rối cạn. Hai suất biểu diễn dự kiến diễn ra từ 10h đến 10h30 và từ 15h đến 15h30. Nếu workshop tạo cơ hội để khách tham quan trực tiếp làm các sản phẩm thủ công, phần múa rối cạn mang đến một hình thức nghệ thuật để khán giả theo dõi và thưởng thức ngay tại booth.

Toàn bộ chương trình sẽ diễn ra xen kẽ với các hoạt động tại booth, tạo thành chuỗi trải nghiệm văn hóa kéo dài từ sáng đến chiều và tiếp tục vào buổi tối với các phần giao lưu nghệ sĩ.

Ngày 20/9: Văn Mai Hương, Đỗ Hoàng Hiệp, Đinh Mạnh Ninh, Lâm Bảo Ngọc cùng giao lưu tại Booth Fandom Yêu Nước

Ngày 20/9, Booth Fandom Yêu Nước tiếp tục có các hoạt động trải nghiệm văn hóa từ sáng đến chiều.

Từ 9h đến 10h sáng, khách tham quan có thể tham gia chuỗi workshop gồm làm tò he, vẽ mặt nạ giấy bồi và làm đèn ông sao. Các nội dung này tiếp tục được tổ chức trong khung 14h-15h, tạo thêm lựa chọn cho những người ghé khu vực booth vào buổi chiều. Đây là phần hoạt động có tính tương tác, khi khách tham quan trực tiếp tham gia làm các sản phẩm thủ công thay vì chỉ quan sát.

Xen giữa hai khung workshop là các suất biểu diễn múa rối cạn. Chương trình dự kiến diễn ra từ 10h đến 10h30 vào buổi sáng và 15h đến 15h30 vào buổi chiều. Các khung thời gian còn lại trong ngày dành cho hoạt động tại booth, chụp ảnh photobooth, tham gia minigame cũng như nhận đồ ăn, nước uống.

Các hoạt động như chụp photobooth, chơi minigame nhận quà và khui "sít rịt" gặp gỡ idol sẽ có tại Booth Fandom Yêu Nước

Đáng chú ý, lịch trình ngày 20/9 sẽ được nối dài đến buổi tối với những màn giao lưu cùng các nghệ sĩ. Từ 19h đến 19h30, 2 ca sĩ Văn Mai Hương và Đỗ Hoàng Hiệp sẽ có mặt tại Booth Fandom Yêu Nước và giao lưu với khán giả. Ngay sau đó sẽ là sự xuất hiện của 2 ca sĩ Đinh Mạnh Ninh và Lâm Bảo Ngọc.

Sự góp mặt của 4 nghệ sĩ trong buổi tối cuối cùng hứa hẹn mang đến không khí sôi nổi hơn cho khu vực Booth Fandom Yêu Nước, sau một ngày với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa.

Nếu đang có lịch trình khám phá khu vực Hồ Gươm trong hai ngày 19-20/9, đừng quên ghé Booth Fandom Yêu Nước để trải nghiệm và rinh quà mang về nhé!

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