Giải mã cơn sốt phim AI: Biết là AI vẫn “cày” 80 tập đến 2h sáng, vì sao không thể dừng lại?

Một bộ phim AI có gì mà thu hút tới hàng trăm triệu lượt xem, có người thừa nhận biết cái kết vẫn không thể "thoát ra" được.

“Có ai có chồng mê coi phim AI như chồng tui không? Ổng cày tối ngày, ăn cơm cũng xem, kêu cho con học cũng lén xem, cứ sơ hở là cầm điện thoại xem phim AI. Bộ nó cuốn dữ lắm hả các bà…?”.

“Lúc đầu mình cứ nghĩ dăm ba cái phim AI thì ai mà xem. Zị mà cả tuần rồi không làm ăn được gì ngoài xem phim AI đây, vô tình lướt trúng rồi “lậm”, từ hiện đại đến xuyên không mà không thoát ra được”.

“Mai dậy 6h sáng nhưng 1h vẫn đang xem tập 40 của cái bộ 84 tập. Hãy nói tôi không có đơn đi”...

Những lời “tự thú” như vậy đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Cứ lướt TikToker, Threads hay Facebook và tra từ khóa “phim AI” là xuất hiện tràn ngập. Và, không khó để bắt gặp những người từ chỗ “phim AI thì ai mà xem” chuyển sang xem vài chục tập, thức đến 1-2h sáng, thậm chí “lụy” cả nhân vật vốn không tồn tại ngoài đời.

Phim AI chủ yếu là phim ngắn nhiều tập được tạo với sự hỗ trợ của AI, mỗi tập dài 1-3 phút, một bộ có thể kéo dài vài chục đến hàng trăm tập. Nội dung thường xoay quanh các mô-típ quen thuộc như tổng tài - Lọ Lem, báo thù, xuyên không, tình yêu tay ba..., với mỗi tập kết thúc ở một tình tiết đủ khiến người xem muốn bấm tiếp.

Dù biết hình ảnh đôi lúc còn “đơ”, chuyển động chưa thật, họ vẫn xem. Một tập thành năm tập, năm tập thành vài chục tập, đến lúc nhìn lại đã ngồi trước màn hình cả tiếng đồng hồ lúc nào không hay…

Clip tổng hợp một số bộ phim AI cứ lướt mạng xã hội là thấy vô số, hầu hết là các bộ ngôn tình. Nguồn: MXH.

Phim AI có gì mà người xem mê mẩn, người thức đến 2h sáng để “cày”?

Nếu hỏi vì sao một bộ phim AI có thể giữ người xem ở lại, câu trả lời đầu tiên có lẽ không nằm ở việc nó được làm bằng AI. Giống nhiều nội dung giải trí khác, người ta ở lại trước hết vì câu chuyện đủ hợp gu.

Minh Đăng, 27 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM, vốn đã quen với các dạng short drama trên TikTok vì nhanh, tiện và có thể tranh thủ xem bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, trước đây anh không xem quá thường xuyên bởi một điểm khá đơn giản: không phải bộ nào cũng có diễn viên hợp gu, trong khi diễn xuất đôi khi chưa đủ thuyết phục để giữ anh ở lại.

Phim AI lại khiến Đăng dễ “lọt hố” hơn. Những nhân vật có ngoại hình đúng kiểu ngôn tình, tình tiết được đẩy nhanh và mỗi tập chỉ kéo dài vài phút khiến Minh Đăng có thể xem ngay cả trong những khoảng thời gian ngắn. Có những hôm, anh dành khoảng 1-2 tiếng trước khi đi ngủ để xem phim. Thậm chí, anh từng xem một mạch khoảng 80 tập Chồng nhặt về là tổng tài và có hôm kéo dài đến 2h sáng mới dừng.

“Thường tôi sẽ quyết định xem tiếp 1 bộ phim khi nó hợp gu mình. Khi 1 bộ phim đã hợp gu thì có thể xí xóa được phần nội dung đôi khi vô lí. Nhìn chung phần lớn những bộ phim tôi xem đều có kết cục happy ending nên cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Nói chung chỉ dừng lại ở mức độ xem để giải trí chứ không phụ thuộc vào nó để kiếm niềm vui”, Minh Đăng chia sẻ.

Nhưng chỉ đẹp và hợp gu thôi chưa đủ để kéo người xem qua hàng chục tập. Điểm giữ chân họ lâu hơn lại nằm ở cách mỗi tập phim được kết thúc.

Lan Anh, 30 tuổi, làm nghề bán hàng, vốn cũng đã quen với short drama trước khi biết đến phim AI. Cô thường bắt gặp những đoạn phim tình cảm, gia đình, báo thù hay tổng tài trên TikTok và Facebook. Ban đầu, đó chỉ là những video tình cờ lướt qua: hình ảnh lạ mắt, nhân vật đẹp, tình tiết đủ “drama” để khiến cô tò mò bấm vào.

Nhưng sau khi xem hết một tập, câu chuyện thường không thực sự khép lại. Một bí mật vừa được hé lộ, một nhân vật chuẩn bị xuất hiện hoặc một tình huống vừa lên đến cao trào thì... hết tập. Muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, lựa chọn gần như tự nhiên nhất là bấm sang tập kế tiếp.

Lan Anh biết rõ những bộ phim này không phải lúc nào cũng có nội dung thuyết phục. Có những mô-típ cô đã gặp nhiều lần, thậm chí có thể đoán trước phần lớn diễn biến.

“Có những tình tiết mình thấy khá vô lý, hoặc mô-típ quen đến mức đoán được khoảng 70-80% diễn biến. Nhưng mình vẫn xem tiếp”, Lan Anh nói.

Đến một lúc, câu hỏi trong đầu cô không còn là “Phim này có hợp lý không?” mà chuyển thành “Không biết đoạn sau sẽ xử lý thế nào?”. Chính sự tò mò ấy khiến một bộ phim dù biết trước mô-típ vẫn có thể tiếp tục được mở sang tập tiếp theo.

Và đây cũng là lúc lợi thế lớn nhất của short drama phát huy tác dụng: mỗi tập quá ngắn để người xem cảm thấy mình đang bỏ ra nhiều thời gian.

Một tập chỉ 1-3 phút tạo cảm giác rất dễ chịu: xem thêm một tập gần như không tốn gì. Từ một tập thành hai, rồi năm, mười tập. Một bộ phim có thể kéo dài 40-60 tập, thậm chí cả trăm tập, nhưng vì mỗi phần chỉ chiếm vài phút, người xem rất khó cảm nhận tổng thời gian mình đã bỏ ra.

Lan Anh từng bắt đầu xem phim vào khoảng 9h tối và đến 1h sáng mới nhận ra mình đã ngồi trước màn hình suốt 3-4 tiếng. Có những ngày cuối tuần, cô xem đến 3h sáng mới dừng.

Hoàng Linh, 25 tuổi, nhân viên văn phòng, cũng trải nghiệm điều tương tự nhưng dành ít thời gian hơn vì quá bận công việc. Cô thường xem vào những khoảng thời gian vụn như: giờ nghỉ trưa ở công ty, lúc chờ đợi hoặc buổi tối sau khi về nhà. Với phim AI, Linh không quá quan tâm việc mình đang xem sản phẩm do AI tạo ra. Nếu câu chuyện đủ thú vị, hay nhân vật đẹp cô vẫn bấm vào.

Linh từng xem Everything Between Us, series AI được giới thiệu với 76 tập, mỗi tập dài hơn một phút. Ban đầu cô chỉ định mở lên xem cho biết, nhưng sau khi hết một tập lại muốn tìm phần tiếp theo. Cô đã xem hết Season 1, Season 2 và hiện dừng ở tập 7 của Season 3.

Với Linh, sức hút của phim AI không nhất thiết nằm ở những mô-típ “tổng tài”, báo thù hay đổi đời quen thuộc, mà ở cảm giác dễ xem, vui và không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Khác với nhiều bộ phim ngôn tình drama dễ khiến người xem “lụy” theo nhân vật hay câu chuyện, phim AI với Linh đơn giản là xem để giải trí, hết phim thì thôi, không cần phải đào sâu thông điệp hay tò mò tìm hiểu thêm về diễn viên ngoài đời.

“Với mình, một ưu điểm nữa mà phim AI làm được là biểu cảm của các nhân vật khá ổn, nhìn không bị sến. Nhân vật cũng đẹp hơn nữa, nên xem khá cuốn”, cô nói thêm.

Vì sao lướt đâu cũng gặp phim AI và công thức để khán giả “luôn muốn xem thêm một tập nữa”

Trước khi phim AI xuất hiện dày đặc trên TikTok hay Facebook, short drama đã kịp tạo cho người xem một thói quen mới: xem phim theo từng mẩu nhỏ.

Không cần dành cả tiếng cho một tập phim, người xem chỉ cần vài phút để biết nữ chính vừa phát hiện bí mật gì, tổng tài sẽ xử lý ra sao hay màn trả thù tiếp theo sẽ diễn biến thế nào. Câu chuyện được chia thành hàng chục, thậm chí hàng trăm tập ngắn; mâu thuẫn xuất hiện gần như ngay lập tức và mỗi tập thường kết thúc ở đúng thời điểm người xem muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Đó là công thức mà phim AI kế thừa gần như nguyên vẹn. AI không tạo ra thói quen xem này, nhưng đang giúp nó được sản xuất với tốc độ và quy mô lớn hơn rất nhiều.

Nếu trước đây một bộ short drama vẫn cần diễn viên, bối cảnh, máy quay, phục trang và cả một ê-kíp hậu kỳ, AI có thể tham gia vào nhiều khâu của quy trình: từ viết kịch bản, thiết kế nhân vật, tạo cảnh, dựng chuyển động đến lồng tiếng, dịch thuật và bản địa hóa.

Vì vậy, thứ thay đổi không chỉ là cách một bộ phim được làm ra, mà còn là số lượng phim có thể được đưa lên thị trường trong cùng một khoảng thời gian.

Số liệu của DataEye cho thấy riêng trên Douyin, trong nửa đầu năm 2026 đã có khoảng 221.900 phim AI và phim manga AI mới, tương đương hơn 1.200 tác phẩm mỗi ngày. Trong số này, 1.055 tác phẩm vượt 100 triệu lượt xem, với tổng lượt xem tăng thêm hơn 515,7 tỷ.

Và tốc độ này còn tiếp tục tăng sau đó. Theo thông tin Cục Quản lý Phát thanh Truyền hình Trung Quốc công bố ngày 17/9, chỉ trong 8 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc đã có 430.000 microdrama lên sóng, gấp 13 lần tổng số của cả năm 2025; AI drama chiếm hơn 90%.

Những con số này phần nào lý giải cảm giác “lướt đâu cũng gặp phim AI”. Khi nguồn cung tăng theo cấp số lớn, người xem không cần chủ động tìm kiếm. Chỉ cần mở TikTok, Facebook hay một nền tảng video ngắn, một đoạn phim có nhân vật đẹp, tình tiết đủ sốc và phần kết đang bỏ lửng đã có thể xuất hiện trước mắt.

Lợi thế lớn của AI nằm ở chỗ nhiều công đoạn vốn cần nhân lực và chi phí thực hiện giờ có thể được rút ngắn hoặc tự động hóa một phần.

Xinhua dẫn trường hợp một số doanh nghiệp trong ngành cho biết quy trình ứng dụng AI có thể rút thời gian sản xuất một bộ phim từ khoảng 25-40 ngày xuống còn 7-10 ngày. Ở một trường hợp khác, phim ngắn AI Hoắc Khứ Bệnh được Xinhua ghi nhận có ê-kíp chỉ 3 người, hoàn thành trong 48 giờ với mức chi phí được công bố là 3.000 NDT.

Những ví dụ này không có nghĩa mọi phim AI đều có thể làm trong vài ngày hoặc chỉ tốn vài nghìn NDT. Chi phí còn phụ thuộc vào độ dài, mức độ phức tạp, công cụ sử dụng và lượng nhân sự hậu kỳ. Nhưng chúng cho thấy một thay đổi quan trọng: rào cản để thử làm một bộ phim đã thấp hơn trước.

Khi một dự án không còn đòi hỏi cả đoàn phim và một hệ thống sản xuất lớn ngay từ đầu, nhà làm phim có thể thử nhiều ý tưởng hơn: hôm nay là tổng tài, ngày mai là xuyên không, hôm sau là báo thù; một nhân vật không hợp có thể được thay đổi, một bối cảnh không hiệu quả có thể dựng lại.

Đây cũng là lúc số lượng trở thành một lợi thế cạnh tranh. Nhưng càng nhiều phim được tạo ra, một vấn đề khác lại xuất hiện: làm thế nào để người xem chọn đúng bộ phim của mình giữa hàng trăm nghìn nội dung mới?

Câu trả lời lúc này không chỉ nằm ở người làm phim, mà còn nằm ở thuật toán phân phối.

Với video ngắn, người xem không phải lúc nào cũng chủ động chọn phim. Họ có thể chỉ tình cờ dừng lại ở một đoạn video vì nhân vật đẹp, câu thoại gây tò mò hoặc một tình huống đủ “drama”.

Nếu người đó xem lâu hơn, xem hết tập, bấm sang tập tiếp theo hoặc tiếp tục tương tác với những video cùng chủ đề, nền tảng có thêm dữ liệu để nhận diện sở thích của họ. Từ đó, những nội dung tương tự có thể tiếp tục xuất hiện.

Điều này cũng lý giải vì sao một bộ phim không cần phải phù hợp với tất cả mọi người mới có thể tạo ra lượng xem lớn. Nó chỉ cần được đưa đến đúng nhóm người có khả năng thích nó.

Và khi đã bấm vào, cấu trúc của short drama tiếp tục làm phần việc còn lại. Một tập dài 1-3 phút thường không giải quyết hoàn toàn một vấn đề. Nó có thể kết thúc ngay trước khi bí mật được tiết lộ, khi nhân vật chuẩn bị gặp nhau hoặc đúng lúc mâu thuẫn lên đến cao trào. Người xem được đưa cho một câu hỏi thay vì một lời giải.

Tập tiếp theo lại nằm ngay sau đó. Mỗi lần bấm xem tiếp chỉ là một quyết định rất nhỏ. Nhưng hàng chục quyết định nhỏ có thể cộng lại thành vài tiếng.

Phía sau cơn sốt “biết là phim AI vẫn xem”

Điều đáng chú ý là người xem không nhất thiết bị thuyết phục bởi việc phim AI có hình ảnh hoàn hảo. Họ hoàn toàn có thể nhận ra những lỗi quen thuộc như biểu cảm hơi cứng, khẩu hình chưa khớp, chuyển động thiếu tự nhiên hay khuôn mặt nhân vật thay đổi giữa các cảnh. Xinhua cũng ghi nhận những hạn chế của video AI hiện nay, đặc biệt ở tính nhất quán nhân vật, chuyển động phức tạp và sự liền mạch giữa các cảnh.

Nhưng với một bộ phận người xem, những điểm đó chưa đủ để họ dừng lại. Bởi thứ họ tìm kiếm không nhất thiết là một bộ phim hoàn hảo, mà là một câu chuyện đủ nhanh để hiểu, đủ drama để tò mò và đủ ngắn để có thể xem ngay.

Đó cũng là lý do những mô-típ như tổng tài, báo thù, đổi đời, xuyên không hay tình yêu tay ba dù quen thuộc vẫn có thể tiếp tục hút người xem. Chỉ cần nhân vật đủ hợp gu, tình tiết được đẩy nhanh và mỗi tập vẫn để lại một câu hỏi, người xem vẫn có lý do để bấm tiếp.

Ở chiều ngược lại, chính khả năng sản xuất nhanh và dễ của AI cũng khiến nội dung dễ lặp lại hơn. Khi một công thức đã chứng minh được khả năng giữ chân người xem, nó có thể nhanh chóng được biến tấu thành hàng loạt phiên bản khác. Nguồn cung càng lớn, người xem càng có nhiều lựa chọn, nhưng cũng càng dễ gặp những bộ phim na ná nhau, chất lượng không đồng đều.

Và khi xem phim AI ngày càng trở thành một thói quen, cách người xem tiếp cận nội dung cũng bắt đầu có thêm một lựa chọn: trả phí để xem tiếp.

Với những bộ phim đã phát hành được một thời gian, người xem có thể bắt gặp cả series được đăng đầy đủ trên TikTok, Facebook hay YouTube và xem lần lượt từng tập mà không phải trả tiền. Nhưng với những bộ mới ra mắt, cách phát hành có thể khác: nền tảng chỉ đăng trước vài tập trên mạng xã hội, sau đó hướng người xem sang một ứng dụng khác để xem tiếp. Có ứng dụng chỉ cần tải về là có thể xem, nhưng cũng có nơi yêu cầu người dùng trả phí hoặc mua gói mới mở được các tập tiếp theo. Nếu không muốn bỏ tiền, người xem có thể phải chờ thêm một thời gian cho đến khi bộ phim được đăng lại đầy đủ trên các nền tảng miễn phí.

Với Hoàng Linh, câu trả lời không hoàn toàn là “không”. Hiện tại, cô vẫn thường xem các tập phim, thậm chí cả bộ, được đề xuất ngẫu nhiên trên TikTok, Facebook hay YouTube. Nhưng nếu gặp một bộ phim mới phát hành, nội dung đủ cuốn hoặc có chất lượng hình ảnh, cách kể chuyện khiến cô muốn theo dõi trọn vẹn, Hoàng Linh cho biết mình vẫn có thể cân nhắc trả phí để xem tiếp. Với cô, khi đã thực sự yêu thích một nội dung, việc bỏ tiền để xem đầy đủ cũng không quá khác với việc trả phí cho các dịch vụ giải trí khác như xem phim hay nghe nhạc.

Minh Đăng thì thận trọng hơn. Hiện tại, anh vẫn ưu tiên những bộ phim có thể xem miễn phí và chưa thấy cần mua gói chỉ để theo dõi một series AI. Tuy nhiên, nếu cách phát hành thay đổi, chẳng hạn chỉ mở miễn phí một số tập đầu, còn những tập sau hoặc phiên bản chất lượng cao dành cho người trả phí, anh cho rằng mình vẫn có thể cân nhắc. Khi đó, quyết định có bỏ tiền hay không sẽ phụ thuộc vào việc bộ phim có đủ hợp gu để khiến anh thực sự muốn biết đoạn kết.

Từ một đoạn video tình cờ xuất hiện trên màn hình, phim AI vì thế có thể đưa người xem đi qua nhiều bước: bấm thử một tập, xem thêm vài tập, xem hết cả bộ và cuối cùng cân nhắc xem nội dung ấy có đáng để bỏ tiền hay không… thì câu chuyện phía sau một series phim AI có lẽ còn rất nhiều điều để bàn.