Những người thừa kế U30 nổi tiếng nhất Việt Nam: 26 tuổi làm CEO toàn cầu, chưa đầy 24 tuổi làm Tổng giám đốc DN ô tô hàng đầu

Không chỉ xuất hiện với tư cách con của các doanh nhân nổi tiếng hay sở hữu lượng cổ phần lớn, một số “thiếu gia”, “ái nữ” U30 của các gia đình doanh nghiệp Việt đã trực tiếp bước vào bộ máy quản trị, điều hành.

Trong quá trình chuyển giao quyền lực tại các doanh nghiệp, nếu trước đây thế hệ kế nghiệp trong nhiều tập đoàn tư nhân thường được biết đến qua lượng cổ phần nắm giữ, những năm gần đây dấu ấn của nhóm này ngày càng rõ hơn trong hoạt động điều hành và quản trị công ty.

Phạm Nhật Minh Hoàng tại GSM, Trịnh Khánh Linh tại PC1, Nguyễn Anh Tú tại TC Group hay hai người con của doanh nhân Nguyễn Đức Thụy là Nguyễn Xuân Thái và Nguyễn Ngọc Mỹ Anh là những trường hợp đáng chú ý.

Điểm chung là tất cả đều chưa bước qua tuổi 30 nhưng đã đảm nhiệm những vị trí từ Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc đến Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái gia đình.

Phạm Nhật Minh Hoàng: 26 tuổi điều hành GSM toàn cầu

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng sinh năm 2000, là con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Ngày 12/9/2026, GSM công bố bổ nhiệm ông Minh Hoàng làm Tổng giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng giám đốc GSM Việt Nam, tiếp quản vai trò điều hành từ ông Nguyễn Quốc Tuấn.

Trước khi ngồi vào ghế CEO ở tuổi 26, ông Minh Hoàng đã trải qua nhiều vị trí trong hệ sinh thái Vingroup. Ông từng tham gia mảng chiến lược sản phẩm và marketing tại VinFast, sau đó chuyển sang Green Future.

Từ tháng 7/2025, ông giữ vị trí Phó Tổng giám đốc Thường trực VinSmart Future, tham gia phát triển các nền tảng công nghệ, sản phẩm trí tuệ nhân tạo và mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt.

Đến tháng 6/2026, ông trở thành Phó Tổng giám đốc Vận hành toàn cầu GSM. Trong vai trò này, ông tham gia quá trình mở rộng hoạt động của GSM sang các thị trường như Ấn Độ, Kazakhstan và Đan Mạch trước khi được giao vị trí Tổng giám đốc toàn cầu chỉ vài tháng sau.

Việc bổ nhiệm đánh dấu một bước chuyển giao đáng chú ý trong hệ sinh thái Vingroup. Cùng thời điểm, anh trai ông là Phạm Nhật Quân Anh cũng được giao vị trí điều hành cấp cao tại VinFast.

GSM hiện là doanh nghiệp đứng sau thương hiệu Green SM và đang mở rộng hoạt động ra nhiều thị trường nước ngoài. Vai trò mới đưa Phạm Nhật Minh Hoàng trở thành một trong những lãnh đạo trẻ hiếm hoi của doanh nghiệp Việt trực tiếp điều hành hoạt động trên phạm vi quốc tế.

Trịnh Khánh Linh: Từ KPMG, Vietcap tới ghế Chủ tịch PC1 ở tuổi 27

Bà Trịnh Khánh Linh sinh năm 1999, là con gái ông Trịnh Văn Tuấn - người nhiều năm giữ ghế Chủ tịch HĐQT Tập đoàn PC1.

Ngày 24/7/2026, Đại hội đồng cổ đông bất thường PC1 thông qua việc bầu bổ sung bà Linh vào HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. Ngay sau đó, HĐQT thống nhất bầu bà giữ chức Chủ tịch HĐQT PC1, thay ông Trịnh Văn Tuấn.

Như vậy, ở tuổi 27, Trịnh Khánh Linh trở thành người đứng đầu HĐQT một doanh nghiệp niêm yết có hoạt động trải dài từ xây lắp điện, sản xuất công nghiệp, năng lượng đến bất động sản công nghiệp.

Trước khi tham gia sâu vào doanh nghiệp gia đình, bà Linh có một thời gian làm việc tại các tổ chức tài chính bên ngoài.

Bà tốt nghiệp cử nhân Tài chính tại Đại học George Washington, Mỹ, sau đó từng làm việc tại KPMG Việt Nam và CTCP Chứng khoán Vietcap. Bà chính thức gia nhập PC1 từ tháng 4/2026, ban đầu giữ vị trí Phó Giám đốc phụ trách Ban Tài chính. Chỉ khoảng ba tháng sau, bà được bầu làm Chủ tịch HĐQT.

Bên cạnh chức vụ quản trị, bà Linh cũng sở hữu trực tiếp 4 triệu cổ phiếu PC1, tương đương khoảng 0,97% vốn điều lệ. Đồng thời, bà đại diện quản lý gần 88 triệu cổ phiếu, tương ứng 21,38% vốn doanh nghiệp thuộc sở hữu của ông Trịnh Văn Tuấn.

Việc chuyển giao vị trí Chủ tịch từ ông Trịnh Văn Tuấn sang con gái là một trong những ví dụ rõ về quá trình chuyển giao thế hệ tại doanh nghiệp tư nhân niêm yết.

Nguyễn Anh Tú: Làm Tổng giám đốc Hyundai Thành Công khi chưa đầy 24 tuổi

Ông Nguyễn Anh Tú sinh ngày 2/12/1998, là con trai ông Nguyễn Anh Tuấn - nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Thành Công, hay TC Group.

Hiện ông Tú giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam và Phó Tổng giám đốc TC Group.

Nguyễn Anh Tú bắt đầu tham gia hoạt động doanh nghiệp khá sớm. Năm 22 tuổi, ông giữ vị trí Trợ lý Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc Kế hoạch Chiến lược TC Group.

Đến tháng 1/2021, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Ban Phát triển sáng tạo.

Bước ngoặt đến vào tháng 1/2022, khi Nguyễn Anh Tú được giao vị trí Tổng giám đốc Hyundai Thành Công Việt Nam. Khi đó, ông chưa đầy 24 tuổi. Song song, ông tiếp tục giữ chức Phó Tổng giám đốc TC Group.

Đến tháng 1/2026, ông chuyển từ ghế Tổng giám đốc sang Phó Chủ tịch HĐQT Hyundai Thành Công Việt Nam, đồng thời tiếp tục đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc TC Group.

Quy mô mảng kinh doanh mà Nguyễn Anh Tú tham gia quản trị cũng thuộc nhóm lớn trong ngành ô tô Việt Nam. Năm 2025, Hyundai Thành Công Việt Nam bán tổng cộng 53.229 xe.

Tổ hợp sản xuất tại Ninh Bình có ba nhà máy lắp ráp với tổng công suất gần 180.000 xe mỗi năm. TC Group còn phát triển thêm thương hiệu Skoda và nhà máy tại Quảng Ninh có công suất thiết kế 120.000 xe/năm.

Tháng 3/2026, Nguyễn Anh Tú trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2026-2031.

Nguyễn Xuân Thái: 23 tuổi làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc doanh nghiệp đầu tư

Sinh năm 2003, Nguyễn Xuân Thái là người trẻ nhất trong nhóm. Ông là con trai doanh nhân Nguyễn Đức Thụy.

Từ tháng 7/2025, ông là Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Thể thao Phù Đổng - đơn vị chủ quản CLB Bóng đá Ninh Bình. Đầu năm 2026, ông được bầu vào HĐQT CTCP Chứng khoán LPBank.

Tháng 6/2026, Nguyễn Xuân Thái tiếp tục trở thành Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Sacom - SCEX. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực tài sản số và trong năm 2026 đã nâng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, ông được Sacombank bổ nhiệm làm Trợ lý HĐQT, công tác tại Văn phòng Quản trị ngân hàng.

Ông Nguyễn Xuân Thái sáng lập Công ty Cổ phần Thái Hoàng Capital ngày 30/12/2021, khi mới 18 tuổi. Đến nay, doanh nghiệp đã có gần 5 năm hoạt động.

Như vậy, ở tuổi 23, con trai ông Nguyễn Đức Thụy không chỉ có mặt tại các HĐQT mà đã trực tiếp đảm nhiệm vị trí điều hành doanh nghiệp.

Song song với các chức vụ quản trị, Nguyễn Xuân Thái cũng là cổ đông lớn của Chứng khoán LPBank. Sau IPO, ông sở hữu khoảng 190 triệu cổ phiếu, tương ứng 13,49% vốn doanh nghiệp.

Nguyễn Ngọc Mỹ Anh: Từng làm CEO doanh nghiệp vốn hơn 26.000 tỷ đồng khi mới ngoài 20 tuổi

Chị gái Nguyễn Xuân Thái là Nguyễn Ngọc Mỹ Anh, sinh năm 2001, cũng tham gia hoạt động doanh nghiệp từ khá sớm.

Năm 2021, khi mới khoảng 20 tuổi, bà Mỹ Anh đảm nhiệm chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật CTCP Thaispace.

Thaispace gây chú ý ngay khi thành lập với vốn điều lệ 26.688 tỷ đồng và từng đặt mục tiêu phát triển dự án liên quan đến du lịch không gian. Trong cơ cấu vốn ban đầu, ông Nguyễn Đức Thụy nắm 75%, Thaiholdings sở hữu 5%, còn Nguyễn Ngọc Mỹ Anh và Nguyễn Xuân Thái mỗi người sở hữu 10%.

Bà Mỹ Anh giữ vị trí Tổng giám đốc Thaispace đến tháng 2/2022 trước khi doanh nghiệp thay đổi lãnh đạo và sau đó tái cơ cấu vốn.

Những năm sau đó, bà tiếp tục xuất hiện trong các vị trí quản trị khác. Từ tháng 8/2025, bà giữ chức Chủ tịch CLB Bóng đá Ninh Bình.

Đến ngày 4/6/2026, Sacombank bổ nhiệm Nguyễn Ngọc Mỹ Anh giữ vị trí Trợ lý Tổng giám đốc thuộc Văn phòng Quản trị ngân hàng. Em trai bà, Nguyễn Xuân Thái, đồng thời được bổ nhiệm làm Trợ lý HĐQT.

Việc hai người con của ông Nguyễn Đức Thụy cùng tham gia bộ máy quản trị tại ngân hàng, chứng khoán, đầu tư và tài sản số cho thấy thế hệ kế nghiệp trong hệ sinh thái này đang dần chuyển từ vai trò cổ đông sang trực tiếp tham gia hoạt động điều hành.