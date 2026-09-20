Chúng ta có đang làm quá nhiều việc để có một cuộc sống bình thường?

Đi làm, tập thể thao, ăn uống tử tế, dọn nhà, chăm sóc da, gặp bạn bè, ngủ đúng giờ... Một ngày bình thường của người trưởng thành hóa ra có nhiều việc phải làm hơn mình tưởng.

Có những ngày 6h tối tan làm, việc đầu tiên xuất hiện trong đầu không phải là “tối nay ăn gì” mà là “hôm nay mình đã tập chưa?”. Nếu chưa, phải tranh thủ đi tập. Tập xong về còn tắm, chăm sóc da, ăn tối. Nếu tự nấu thì phải nghĩ xem ăn gì, đi chợ từ lúc nào, nấu mất bao lâu, ăn xong lại dọn bếp. Nếu không nấu thì đặt đồ ăn. Trong lúc chờ đồ có thể tranh thủ gấp quần áo hoặc cho một mẻ đồ vào máy giặt. Tối đến vẫn còn vài tin nhắn chưa trả lời, một cuốn sách đang đọc dở, bộ phim đang xem giữa chừng. Có người còn đặt mục tiêu ngủ trước 11h nên nhìn đồng hồ một cái là biết mình sắp phải đi ngủ.

Những việc này đều rất bình thường. Thậm chí phần lớn đều là những thứ chúng ta chủ động chọn vì muốn cuộc sống của mình dễ chịu hơn, khỏe hơn hoặc vui hơn. Chỉ là khi ngồi liệt kê ra, mới thấy một ngày của người trưởng thành có thể chứa khá nhiều việc.

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Một ngày 24 tiếng nhưng việc thì không ít đi

Hồi còn đi học, một ngày có thể được chia khá đơn giản: đi học, về nhà, làm bài, đi chơi. Lớn lên, danh sách tự nhiên dài ra. Đi làm là một việc. Đi lại là một việc. Ăn uống là một việc. Nhà cửa là một việc. Sức khỏe là một việc. Các mối quan hệ cũng cần thời gian. Chưa kể những thứ mình thích làm cho riêng mình.

Muốn chạy bộ thì phải xếp lịch chạy. Muốn chơi pickleball thì phải tìm sân, rủ người, đặt giờ. Muốn nấu ăn thì phải mua đồ. Muốn nhà cửa gọn gàng thì phải dọn. Muốn đọc sách thì phải tìm một khoảng thời gian đủ yên để đọc.

Ngay cả những sở thích rất vui cũng có một phần việc hậu cần đi kèm.

Đi chơi cuối tuần chẳng hạn. Trước khi vui còn phải chọn chỗ, đặt bàn, tìm đường, xem lịch. Đi du lịch thì còn nhiều hơn: vé máy bay, khách sạn, lịch trình, hành lý, quần áo.

Thành ra cuộc sống người lớn đôi khi có một nghịch lý khá buồn cười: những thứ mình muốn làm vì thích cũng cần được xếp vào lịch. Không phải vì chúng ta quá bận đến mức không còn biết tận hưởng. Chỉ là càng lớn, càng nhiều thứ cùng lúc cần được mình tự tay lo liệu.

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“Chăm sóc bản thân” cũng có thêm rất nhiều việc

Chuyện chăm sóc bản thân cũng vậy. Tập thể thao vốn chỉ là tập thể thao. Nhưng nếu muốn duy trì đều đặn thì phải chọn môn phù hợp, tìm chỗ tập, sắp xếp thời gian. Ăn uống lành mạnh nghe đơn giản, nhưng để thực hiện lại có chuyện mua nguyên liệu, chuẩn bị đồ ăn, nghĩ thực đơn.

Ngủ đủ cũng không phải cứ nằm xuống giường là xong. Có người phải cố đi ngủ sớm hơn, hạn chế điện thoại, điều chỉnh giờ làm việc.

Chăm sóc da có vài bước. Chăm tóc có vài bước. Khám sức khỏe định kỳ có một lịch hẹn. Răng miệng có lịch kiểm tra. Quần áo cần giặt, nhà cần dọn, tủ lạnh cần được bổ sung đồ. Tất cả đều là những việc rất nhỏ. Nhưng cuộc sống được tạo nên từ chính những việc rất nhỏ đó.

Một người có thể dành cả ngày làm việc, sau đó dành thêm hai tiếng để tập thể thao và nấu một bữa tối tử tế. Người khác tan làm về nhà, chăm con, dọn nhà rồi mới có thời gian cho bản thân. Có người cuối tuần dành vài tiếng để chơi thể thao, vài tiếng gặp bạn bè và một buổi chiều chỉ để ở nhà.

Không có công thức nào giống nhau. Nhưng điểm chung là để duy trì cuộc sống mà mình muốn, ai cũng có một danh sách riêng cần tự xử lý.

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Có những việc chẳng ai giao nhưng vẫn phải làm

Có lẽ đây mới là điều thú vị nhất của đời sống trưởng thành. Không ai giao cho chúng ta việc phải giặt quần áo vào tối thứ Tư. Không ai chấm điểm nếu tuần này chưa tập đủ ba buổi. Không có sếp nào nhắc rằng tủ lạnh hết trứng rồi. Chẳng có quy định nào nói cuối tuần phải dành hai tiếng để dọn nhà. Nhưng những việc ấy vẫn xuất hiện.

Một số việc là trách nhiệm. Một số là thói quen. Một số là sở thích. Một số đơn giản vì mình thích cuộc sống của mình khi những việc đó được làm xong. Và cũng có những việc hôm nay không làm thì ngày mai vẫn còn đó.

Quần áo hôm nay không giặt thì ngày mai vẫn có quần áo cần giặt. Nhà hôm nay không dọn thì vài ngày sau vẫn phải dọn. Tuần này không tập thì tuần sau lại bắt đầu lại. Cuốn sách đặt trên đầu giường không tự nhiên đọc xong.

Có những ngày chúng ta làm được hết. Có những ngày chỉ làm được một nửa. Cũng có những ngày đi làm về chỉ muốn nằm im và mặc kệ tất cả. Chuyện đó cũng bình thường.

Bởi danh sách việc phải làm của mỗi người vốn không giống nhau. Có người thấy nấu ăn là một phần vui của ngày. Có người thích dọn nhà. Có người coi việc tập thể thao là khoảng thời gian dễ chịu nhất trong ngày. Có người chỉ muốn tan làm là về nhà nằm xem phim. Điều làm người trưởng thành giống nhau có lẽ không phải là chúng ta đang sống theo cùng một cách. Mà là ai cũng đang có rất nhiều thứ phải tự lo.

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Và có lẽ vì thế, “bận” đôi khi không chỉ có nghĩa là công việc

Một ngày bận rộn không nhất thiết phải có lịch họp kín từ sáng đến chiều. Có thể chỉ là một ngày đi làm, ghé siêu thị, đón con, tập thể thao, trả lời vài tin nhắn, nấu bữa tối, dọn bếp, cho quần áo vào máy giặt rồi nhận ra đã 10h tối.

Cũng có thể là một ngày tan làm, đi đánh vài trận thể thao, gặp bạn ăn tối, về nhà tắm rửa, chăm sóc da rồi nằm xuống giường. Hoặc đơn giản hơn, là một ngày chẳng có chuyện gì lớn xảy ra nhưng đến tối nhìn lại vẫn thấy mình đã làm được kha khá việc.

Có lẽ đây là một kiểu bận rộn rất riêng của tuổi trưởng thành: không phải lúc nào cũng có một việc lớn khiến mình bận, mà là cả ngày liên tục có những việc nhỏ cần mình xử lý.

Và điều buồn cười là rất nhiều trong số đó lại là những việc mình tự chọn.

Mình chọn môn thể thao mình thích. Chọn nấu món mình muốn ăn. Chọn đọc cuốn sách đang quan tâm. Chọn gặp một người bạn lâu ngày chưa gặp. Chọn chăm sóc da trước khi đi ngủ. Chọn dọn lại căn phòng vì thích cảm giác mọi thứ gọn gàng.

Thành ra, nếu hỏi “sao người lớn nhiều việc thế?”, có khi câu trả lời không hẳn là vì cuộc sống quá nhiều việc. Mà vì cuộc sống mình muốn có cũng có khá nhiều việc đi kèm. Đó có lẽ là một sự thật khá đáng yêu của đời sống người lớn: mình tự chọn rất nhiều thứ, nhưng đã chọn thì chúng cũng trở thành những việc mình phải làm.