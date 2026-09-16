Căn nhà bo tròn mọi góc của Châu Muối: Bếp rộng hơn phòng khách, làm lố ngân sách 40% nhưng vào ở thì không muốn ra đường nữa

Người này mô tả căn nhà của Châu Muối như bê ra từ Pinterest, người kia lại nhìn như anime còn vợ chồng cô chỉ xây một căn nhà theo kiểu “nó sinh ra là để dành cho mình”.

Xây một căn nhà là thời điểm người ta thực sự nhận ra mình muốn sống thế nào. Có người cần một phòng khách đủ rộng với chiếc sofa to đùng để nằm bẹp ở nhà vào cuối tuần, có người lại muốn một căn bếp đủ lớn vì sở thích nấu ăn; có người ưu tiên vị trí trung tâm, có người chấp nhận đi xa hơn để đổi lấy một không gian yên tĩnh.

Đó chính là những gì Châu Muối (Võ Ngọc Thùy Châu, sinh năm 1986) và chồng - Hoàng Quân đã trải qua trong thời gian vừa qua: xây căn nhà đầu tiên ở TP.HCM.

Hoàng Quân và Châu Muối

Châu là nhà sáng tạo nội dung có 1,6 triệu người theo dõi, được biết đến ở mảng đời sống, mua sắm, nấu ăn review sản phẩm. Vì cô làm việc tại nhà và mua hàng online thường xuyên nên thiết kế cả những chi tiết rất nhỏ như hộp nhận hàng trước cổng. Quân thường va vào góc bàn ghế nên mọi góc trong nhà được bo cong. Vợ chồng Châu thích dành thời gian trong bếp, pha cà phê, nấu ăn, mời bạn bè đến chơi nên quyết định để căn bếp rộng hơn phòng khách.

Tất cả đều nhằm phục vụ mong muốn thực tế nhất của cặp đôi về căn nhà: không cố xây một căn nhà giống hình mẫu trên mạng, mà bắt đầu từ cuộc sống đời thường.

Clip house tour nhà Châu Muối viral trên MXH

Đi thuê nhà nhiều năm đến quyết định xây một căn nhà “thuộc về mình”

“Dự án xây nhà” của vợ chồng Châu bắt đầu từ năm 2024, sau nhiều năm sống trong những căn nhà đi thuê. Châu từng rất thích cảm giác tự do của việc thuê nhà vì có thể chuyển từ nơi này sang nơi khác, thậm chí chuyển sang thành phố khác để trải nghiệm cuộc sống mới. Nhưng càng về sau, cô càng nhận ra sự linh hoạt ấy không còn là ưu tiên duy nhất.

“Sau nhiều năm đi thuê nhà, bọn mình nhận ra chưa có một căn nhà thuê nào thực sự đáp ứng hết các yêu cầu sinh hoạt của mình. Cộng với những rắc rối với chủ nhà dần dần khiến mỗi lần chuyển nhà bọn mình rất mệt mỏi và thất vọng”, Châu chia sẻ.

Với cô, khi bước sang một giai đoạn khác của cuộc sống, cảm giác an toàn và thư giãn trong một không gian do chính mình quyết định bắt đầu quan trọng hơn việc có thể thay đổi chỗ ở bất cứ lúc nào.

Vợ chồng Châu mất hơn 1 năm để tìm đáp án cho câu hỏi: Nên mua nhà xây sẵn hay tự xây? Nhà xây sẵn nhanh và gọn hơn nhưng không đáp ứng được công năng mà cả hai cần. Tự xây thì kéo theo hàng trăm thứ phải lo như thiết kế, xin giấy phép, chọn nhà thầu và 748901603834 chi tiết nhỏ trong quá trình thi công.

Sau cùng, họ chọn mua đất và tự xây nhà. Mảnh đất không thuộc trung tâm TP.HCM, có diện tích khoảng 80m².

Căn nhà của vợ chồng Châu

Khu vực cổng vào và khoảng sân ở tầng 1

Lựa chọn này không chỉ đơn thuần dựa trên diện tích hay vị trí. Lần đầu đến xem đất, người Châu gặp là một cô hàng xóm. Ấn tượng của cô về người phụ nữ này và mọi người sống xung quanh rất tốt. “Cô rất nhiệt tình, hiền và vui vẻ lắm. Mấy cô chú ở xung quanh cũng rất dễ thương”, Châu nói.

Với vợ chồng Châu, hàng xóm là một trong những yếu tố quan trọng để cuộc sống hàng ngày dễ chịu. Sau này, lựa chọn ấy được chứng minh bằng chính quá trình xây nhà. Các cô chú xung quanh hỗ trợ họ trong suốt thời gian khởi công; khi dọn về sống, cả hai vẫn cảm nhận được sự yên tĩnh và hòa thuận của khu xóm.

Vị trí xa trung tâm cũng không khiến họ băn khoăn quá nhiều. Phần lớn thời gian hai người làm việc tự do tại nhà nên không cần phải đánh đổi quá nhiều thời gian di chuyển. Ngược lại, vị trí này giúp họ tiết kiệm chi phí hơn.

Sau khi quyết định xây nhà, hai người bắt đầu hình dung về không gian mình muốn sống. Cặp đôi xem rất nhiều nhà trên tạp chí, Pinterest, từ Việt Nam đến nước ngoài. Mỗi nơi họ nhặt nhạnh một chút, nhưng ban đầu những thứ đó vẫn chỉ là các chi tiết rời rạc.

Điểm chung về gu của cả hai là một căn nhà nhẹ nhàng, có nắng, có gió, nhiều cây xanh. Họ thích màu gỗ, xi măng và những gam pastel tươi sáng. Cây xanh được đặt ở nhiều nơi vì Châu thích cảm giác có màu xanh trong tầm mắt.

Nhưng trước cả phong cách, họ xác định công năng: 2 phòng làm việc cho 2 người, 1 phòng giải trí, phòng khách nhỏ ấm cúng và đặc biệt là căn bếp thật rộng. Danh sách ấy sau đó được gửi cho đội ngũ kiến trúc sư để tìm cách giải quyết trên bản vẽ.

Bếp rộng hơn phòng khách, góc nào cũng bo tròn

Căn nhà mất 4 tháng cho phần thiết kế kiến trúc và xin giấy phép, sau đó thêm khoảng 9 tháng để vừa xây dựng phần thô vừa hoàn thiện nội thất. Vì vậy mà bắt đầu động thổ từ tháng 8/2025 nhưng đến khoảng tháng 6/2026, cặp đôi mới dọn về ở.

Châu nhớ nhất giai đoạn duyệt bản vẽ kiến trúc đầu tiên. Cô mất hơn 1 tuần để ngắm nghía, ngày nào cũng mở hình ảnh thiết kế ra xem. Kiến trúc căn nhà khá đơn giản, không nhiều chi tiết: “Ban đầu nhìn vào không thấy ấn tượng ngay với bản vẽ, nhưng càng ngắm càng yêu. Mình thấy nó khá giống với tính cách hướng nội của mình”.

Khi kiến trúc đã được chốt, những phần thiết kế sau đó dễ dàng hơn. Hai vợ chồng cũng không chia vai trò quá cứng nhắc mà cả hai đều làm cùng nhau. Mỗi lần kiến trúc sư gửi bản vẽ, 2 người cùng xem, nhận xét, trao đổi rồi thống nhất một ý kiến để phản hồi.

Hoàng Quân chiều vợ ở phần màu sắc và thiết kế. Đổi lại, Châu đưa vào bản vẽ một yêu cầu rất cụ thể dựa trên thói quen của chồng: bo cong các góc bởi anh “rất hay va đập vào cạnh bàn cạnh ghế”.

Mọi góc trong nhà đều được bo tròn

Về công năng, hai người chọn cách làm khá đơn giản: liệt kê tất cả những nhu cầu sinh hoạt, kể cả những thứ nhỏ, rồi để đội ngũ chuyên môn tìm cách cân bằng: “Quan điểm của tụi mình là ai có chuyên môn gì thì phụ trách làm việc đó. Mình chỉ đưa ra các yêu cầu với đội ngũ thiết kế và thi công chứ không thiết kế giùm”.

Cách làm này cũng khiến cô cảm thấy hài lòng khi nhận bản vẽ, bởi cô biết mình không thể tự cân đối tất cả những công năng đã yêu cầu nếu không có chuyên môn kiến trúc. Kết quả rõ nhất nằm ở cách căn nhà phân bổ diện tích: Bếp rất rộng, trong khi phòng khách lại khá nhỏ.

Với nhiều căn nhà, phòng khách thường được dành nhiều diện tích để tiếp khách. Nhưng với Châu và Quân, nơi cả gia đình dành nhiều thời gian nhất lại là bếp. “Gia đình mình rất thích nấu ăn, thời gian ở trong bếp nhiều nhất. Tụ tập bạn bè cũng bày biện nấu nướng và quây quần trong bếp”, Châu kể.

Phòng khách vì thế chỉ cần vừa đủ. Hai người không thường xuyên tiếp khách theo kiểu trang trọng mà chủ yếu mời bạn bè thân thiết. Một không gian nhỏ và ấm cúng đã đủ để mọi người ngồi cùng nhau.

Phòng khách

Bếp

Cách phân bổ diện tích này cũng liên quan trực tiếp đến quan điểm của Châu về một căn nhà đáng tiền. Với cô, tiêu chí quan trọng nhất là căn nhà phải đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt hàng ngày: “Thiết kế chính là lời giải cho những nhu cầu đó. Và chính những thiết kế thiết thực giúp mang lại trải nghiệm sống tốt hơn”.

Những chi tiết nhỏ trong căn nhà cũng được tạo ra theo logic này. Ở cổng có thùng đựng đồ ship để người trong nhà không phải bỏ dở công việc chạy ra lấy hàng, đặc biệt phù hợp với một người thường xuyên đặt đồ online như Châu. Hệ thống smarthome cũng giúp tự động bật tắt thiết bị và rèm cửa theo cài đặt.

Hộp đựng đồ ship ở cổng

Trong số những khoản đầu tư của căn nhà, bức tường gạch kính là thứ Châu nhớ nhất. Phần vật liệu và thi công có giá hơn 100 triệu đồng. Đây là khoản tiền cô đánh giá là “đắt nhưng đáng” vì gạch kính giúp ánh sáng tự nhiên đi vào nhà nhưng vẫn giữ được sự riêng tư. Kết hợp với những khung cửa sổ lớn, không gian bên trong sáng và thoáng hơn.

“Nhà mình sáng bừng, ánh sáng rất đẹp. Một căn nhà tràn ngập ánh sáng tự nhiên, trưa hè chói gắt, trời mưa bão thì tối, lúc nào mình cũng cảm nhận rõ ràng cuộc sống và thời tiết bên ngoài” - Châu tâm sự.

Thực tế, vợ chồng Châu có thể sử dụng kính cường lực để vừa tiết kiệm chi phí vừa giúp có tầm nhìn rộng hơn. Nhưng theo Châu, nhà phố có những quy định xây dựng khác, bên cạnh câu chuyện riêng tư. Vì vậy, gạch kính trở thành phương án phù hợp hơn với những gì hai người cần.

Bức tường gạch kính ở phòng khách

Làm nhà lố ngân sách 40%, nhưng từ khi có nhà mới thì không muốn ra đường nữa

Nếu thiết kế là phần được vợ chồng Châu dễ dàng thống nhất thì ngân sách mới là vấn đề khiến họ phải ngồi xuống tranh luận nhiều nhất.

Ngay từ đầu, cả hai đã dành riêng một khoản tiết kiệm cho “dự án xây nhà”. Nhưng Châu nhiều lần muốn phá vỡ ngân sách, từ lúc chọn đất cho đến khi bước vào giai đoạn hoàn thiện. Chồng cô thường là “sợi dây lý trí cuối cùng”, giữ lại giới hạn ban đầu. Mỗi khi muốn chi thêm, 2 người lại ngồi xuống, ghi lại các khoản tiết kiệm, đầu tư và xem xét hạng mục đó có thực sự đáng để vượt ngân sách hay không.

Có lần Châu muốn mua một mảnh đất vượt ngân sách. Cô đưa ra rất nhiều lý do để chứng minh mảnh đất tốt thế nào và 2 người có thể “ráng xíu”. Còn Quân thì nhắc lại thời gian cả 2 đã bỏ ra để lập kế hoạch tài chính và tính toán ngân sách. Cuối cùng, Châu tự thấy mình vô lý và bỏ qua mảnh đất đó.

“Bất đồng về ngân sách thì tụi mình trực tiếp tranh luận. Nếu đứa nào bị thuyết phục thì ‘thua’”, cô kể.

Với những vấn đề thuộc chuyên môn thiết kế và xây dựng, hai người lại chủ động nghe đội ngũ kiến trúc sư và thi công. Châu cho biết họ may mắn khi làm việc với một đội ngũ trẻ, tư duy cởi mở và có thẩm mỹ cao. Khi hai vợ chồng bất đồng về vấn đề chuyên môn, sau khi được giải thích và tư vấn, cả hai thường tự có câu trả lời.

Căn nhà lúc ở trong quá trình hoàn thiện

Dù đã tính toán khá kỹ, ngân sách cuối cùng vẫn vượt khoảng 40% so với dự kiến. Theo Châu, nguyên nhân nằm ở sự chênh lệch giữa cách hai vợ chồng tính ngân sách và cách các bên thi công tính toán.

Khi trao đổi với kiến trúc sư, con số ban đầu của Châu đã bao gồm điện lạnh, các thiết bị gia dụng như máy lạnh, máy giặt, hệ thống bóng đèn cao cấp, thiết bị vệ sinh cao cấp,... Trong khi ngân sách xây dựng cơ bản của các bên thi công thường chưa bao gồm những yêu cầu đặc biệt này.

Đến giai đoạn hoàn thiện, Châu lại có xu hướng “ráng thêm xíu” ở từng món. Mỗi thứ thêm một chút, tổng ngân sách vì thế vượt lên. Dù không chia sẻ con số chính xác để làm nhà nhưng Châu chọn cách chia sẻ về các hạng mục để mọi người có thể tự tính theo nhu cầu thực tế của mình:

“Mình cũng nhận được rất nhiều tin nhắn và bình luận hỏi về tổng mức đầu tư nhưng mình luôn xin phép không chia sẻ. Vì vật giá mỗi giai đoạn là khác nhau, cũng như nhu cầu mỗi gia đình chỉ cần thêm bớt vài hạng mục là đã chênh lệch nhiều nên việc cung cấp con số không có giá trị tham khảo mà ngược lại hơi flex.

Dù vậy mình cũng có nhiều video bóc tách giá trị các hạng mục, ví dụ như hệ thống smarthome mình làm hết 110 triệu đồng trong tổng diện tích gần 300m². Rồi bếp mình xài thiết bị gì, gạch có giá bao nhiêu mình cũng đều chia sẻ để các bạn có thể tính toán”.

Phòng ngủ đầu tiên

Điều thú vị nhất với vợ chồng Châu đến sau khi căn nhà hoàn thiện. Hai người bắt đầu thích ở nhà hơn. Ánh sáng tự nhiên được đưa vào phòng ngủ khiến họ thức dậy khỏe khoắn và gần như không thể ngủ nướng, dù tối hôm trước có thức khuya thế nào.

Họ cũng chăm nấu ăn và ăn sáng tại nhà hơn. Mỗi ngày cố gắng có ít nhất một bữa cơm gia đình. Buổi sáng có thể chỉ là trứng ốp la với bánh mì hoặc cơm nguội chiên lại. “Với một người hướng nội như mình thì quá là tuyệt vời luôn”, Châu nói.

Một khu vực khác được sử dụng nhiều hơn dự tính là góc giặt phơi. Ban đầu, Châu chỉ thiết kế khu vực này để đủ chức năng, với kệ rộng, bồn giặt tay, máy giặt sấy và sào phơi nắng lớn. Nhưng khi sử dụng, cô mới nhận ra sự tiện lợi của nó và bắt đầu siêng giặt giũ, phân loại, chăm sóc quần áo kỹ càng hơn trước.

Góc giặt phơi rộng rãi khiến Châu siêng giặt giũ hơn

Còn một thay đổi mà Châu không lường trước là gia đình không cần dùng máy lạnh thường xuyên như trước:

“Không biết từ bao lâu rồi mình chỉ trốn trong những căn phòng máy lạnh. Đi làm cũng máy lạnh, về nhà cũng đóng kín cửa mở máy lạnh. Nhưng khi dọn vào nhà này các khu vực mình hay sinh hoạt là phòng bếp, phòng khách và phòng ngủ đều ở tầng cao, mình mở toang cửa sổ hoặc cửa ra ban công thì có gió lùa vô, khí nóng sẽ đi lên giếng trời. Vì vậy buổi sáng có khi căn nhà không cần bật đèn hay máy lạnh. Trưa oi bức vẫn cảm nhận được cái nóng, trời sắp mưa thì nhận ra luồng gió mát lạnh, còn hôm mất điện, hai người vẫn thấy dễ chịu”.

Sau khi sống trong căn nhà này, quan niệm của Châu về một không gian đáng tiền cũng trở nên cụ thể hơn. Vị trí quan trọng nhưng phụ thuộc vào công việc; diện tích lại là yếu tố kém quan trọng nhất nếu biết bố trí đúng nhu cầu.

Nếu được làm lại, cô chỉ muốn chừa sẵn một không gian để sau này có thể lắp thang máy. Hiện tại chưa cần nhưng cô nghĩ “thà dư còn hơn thiếu”.

Sau những trải nghiệm của mình với quá trình làm nhà, Châu tin rằng điều quan trọng không nằm ở việc phải chọn phong cách nào hay đầu tư bao nhiêu tiền cho một căn nhà. Thay vào đó mọi người nên bắt đầu bằng chính cuộc sống của mình và liệt kê tất cả nhu cầu, kể cả những thứ rất nhỏ, rồi tính toán cách giải quyết chúng trong thiết kế.

“Ví dụ đam mê nấu ăn mà lại ít khi có khách đến chơi thì cân nhắc bỏ phòng khách nếu không đủ diện tích. Vì cuối cùng chính mình là người sống với căn nhà đó hàng ngày mà, nó phải sinh ra để dành cho mình trước đã” - Châu nói.