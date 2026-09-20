10 năm không dài như mình nghĩ! Đây là 1 thập kỷ âm thầm quyết định cuộc đời phía sau của bạn

Một thập kỷ nhìn trên lịch chỉ là 120 tháng. Nhưng cũng từng ấy thời gian có thể quyết định cả cuộc đời một người.

Có những chuyện mà ở tuổi 25, người ta có thể chậc lưỡi “năm sau là năm của mình”. Có những kế hoạch năm 30 tuổi vẫn có thể tự nhủ “khi nào ổn hơn sẽ làm”. Nhưng đến khoảng 35 - 40 tuổi, cảm giác về thời gian bắt đầu khác đi. Người ta nhận ra 10 năm không dài như mình từng nghĩ.

Đó là lúc một vài câu hỏi xuất hiện thường xuyên hơn: Công việc này mình còn muốn làm đến 45 - 55 tuổi không? Nếu một ngày không thể kiếm tiền như hiện tại, mình sẽ xoay xở thế nào? Sức khỏe có đủ để duy trì nhịp sống này thêm 10 năm? Con cái trưởng thành thế nào, cha mẹ còn khỏe không, còn mình thì muốn sống cuộc đời như thế nào?

35 - 45 tuổi vì thế là một thập kỷ khá đặc biệt. Đây không nhất thiết là 10 năm để chạy đua với một cột mốc nào đó, mà là khoảng thời gian những thứ đã tích lũy bắt đầu phát huy tác dụng. Sức khỏe, năng lực, tiền bạc, các mối quan hệ, gia đình và đời sống tinh thần đều cần được sắp xếp lại.

Sức khỏe: Thứ càng để lâu càng khó bù đắp

Ở tuổi 25, một đêm thức đến 2h sáng có thể chỉ cần ngủ bù vào hôm sau là xong. Một tuần không tập thể thao cũng chưa khiến cơ thể phản ứng ngay. Nhưng sau 35 tuổi, những khoản “nợ” này bắt đầu xuất hiện cùng lúc.

Thiếu ngủ, stress, ngồi bàn làm việc quá nhiều, ăn uống thất thường hay ít vận động không còn là những chuyện nhỏ nếu kéo dài trong nhiều năm. Cơ thể bắt đầu đòi hỏi sự chăm sóc đều đặn thay vì những đợt reset ngắn hạn.

Bởi vậy, sức khỏe nên được xem như một tài sản dài hạn. Ăn uống ổn định, ngủ đủ, vận động và kiểm tra sức khỏe định kỳ có thể không tạo ra thay đổi ngoạn mục sau vài ngày, nhưng lại quyết định một người có thể sống như thế nào trong nhiều năm tiếp theo.

Không cần phải theo đuổi một hình thể hoàn hảo. Điều đáng giữ hơn là một cơ thể đủ khỏe để làm việc, đi chơi, chăm sóc gia đình và tận hưởng những thứ mình đã mất nhiều năm để xây dựng.

(Ảnh minh họa/ Pinterest)

Năng lực: Kinh nghiệm chỉ có giá trị khi tiếp tục được sử dụng

Sau 10 - 20 năm đi làm, một người ở tuổi 35 - 45 thường đã có một lượng kinh nghiệm mà người mới bắt đầu không thể có ngay.

Vấn đề là kinh nghiệm không tự động trở thành lợi thế nếu bản thân ngừng học.

Đây là lúc nên nhìn lại những gì mình biết và đặt câu hỏi: Có kỹ năng nào có thể đào sâu hơn? Có điều gì mình đã làm đủ lâu để biến thành một chuyên môn riêng? Có lĩnh vực nào từng muốn thử nhưng cứ lần lữa mãi?

Việc học cũng không nhất thiết phải bắt đầu bằng những chương trình lớn. Một cuốn sách, một kỹ năng mới, một ngoại ngữ, một vấn đề được đào sâu mỗi ngày đều có thể tạo thêm năng lực theo thời gian.

8 giờ làm việc giúp duy trì cuộc sống; khoảng thời gian còn lại, nếu được sử dụng để học hỏi và phát triển, có thể tạo ra khoảng cách rất lớn sau vài năm.

Quan trọng hơn, một người không nên chỉ có một phiên bản nghề nghiệp. Khi đã có nền tảng đủ dày, kinh nghiệm đó có thể được mở rộng thành một công việc khác, một dự án riêng hoặc một nguồn thu nhập thứ hai.

Tài chính: Kiếm được tiền và giữ được tiền là hai chuyện khác nhau

35 - 45 tuổi thường là giai đoạn thu nhập có thể tăng, nhưng đồng thời các khoản phải chi cũng nhiều lên. Nhà ở, con cái, cha mẹ, sức khỏe, giáo dục, những kế hoạch dài hạn... khiến số tiền còn lại không phải lúc nào cũng tương ứng với mức lương.

Vì vậy, chỉ tăng thu nhập là chưa đủ.

Một người cần biết tiền của mình đang đi đâu, có bao nhiêu khoản có thể cắt giảm, bao nhiêu tiền nên dành cho tiết kiệm và bao nhiêu cần chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ.

Đây cũng là lúc nên nhìn lại những nhu cầu vật chất. Không phải món đồ nào mua được cũng cần mua, và không phải một lối sống đắt tiền đồng nghĩa với một cuộc sống tốt hơn.

Bớt những khoản chi vì sĩ diện, so sánh hay cảm xúc nhất thời có thể giúp giữ lại nguồn lực cho những thứ quan trọng hơn.

Một quỹ dự phòng, thói quen tiết kiệm và khả năng kiểm soát rủi ro tài chính có thể không tạo cảm giác hào nhoáng, nhưng đến lúc công việc hoặc cuộc sống có biến động, đó lại là phần rất thiết thực của sự chủ động.

(Ảnh minh họa/ Pinterest)

Các mối quan hệ: Càng trưởng thành càng cần biết chọn lọc

Bước vào tuổi trưởng thành, người ta không còn đủ thời gian để duy trì tất cả các mối quan hệ. Những cuộc gặp chỉ vì ngại từ chối, những mối quan hệ khiến bản thân liên tục mệt mỏi hay những vòng tròn xã hội được duy trì chỉ vì “quen rồi” có thể dần được đặt xuống.

Tinh gọn quan hệ không đồng nghĩa với việc sống khép kín. Nó chỉ đơn giản là biết thời gian của mình có hạn và lựa chọn nơi để đặt nó.

Một vài người bạn có thể gặp nhau sau nhiều tháng vẫn nói chuyện như chưa từng xa cách. Một vài mối quan hệ khác lại cần được giữ khoảng cách để mỗi người có không gian sống của riêng mình. Càng trưởng thành, chất lượng của một mối quan hệ thường quan trọng hơn số lượng người xuất hiện trong danh sách liên lạc.

Gia đình: Những thứ tưởng luôn còn đó cũng có thời điểm thay đổi

35 - 45 tuổi thường là lúc một người đứng giữa nhiều vai trò: con của cha mẹ, cha hoặc mẹ của những đứa trẻ đang lớn, vợ hoặc chồng, đồng nghiệp, bạn bè. Trong khi mình bận xây dựng sự nghiệp, con cái cũng đang lớn lên từng ngày. Cha mẹ cũng bước sang một giai đoạn khác của cuộc đời.

Đó là lý do gia đình không thể chỉ được đo bằng việc mình đã chu cấp bao nhiêu.

Trẻ con quan sát cách cha mẹ sống nhiều hơn những lời dạy được nói ra. Chúng nhìn cách người lớn làm việc, tiêu tiền, đối diện với khó khăn, chăm sóc sức khỏe và cư xử với những người xung quanh.

Một gia đình có thể không cần quá nhiều hoạt động đặc biệt. Một bữa cơm có đủ người, cha mẹ còn khỏe, con cái vẫn muốn kể chuyện ở trường hay một buổi tối mọi người cùng ngồi nói chuyện đôi khi đã là những thứ rất đáng giữ.

Đời sống tinh thần: Đừng để cuộc đời mình chỉ còn lại những trách nhiệm

Có người đến tuổi 40 mới nhận ra mình đã dành quá nhiều năm cho công việc và trách nhiệm, đến mức không còn nhớ lần cuối cùng mình làm một việc chỉ vì thích là khi nào.

Một sở thích riêng không nhất thiết phải trở thành nghề nghiệp thứ hai. Đọc sách, nghe nhạc, chơi thể thao, trồng cây, nấu ăn, vẽ, đi du lịch, học một ngôn ngữ mới hay đơn giản là ngồi uống một tách trà cũng đủ để tạo ra một khoảng riêng.

Nó giúp cuộc sống không chỉ xoay quanh tiền bạc, công việc và nghĩa vụ.

Đời sống tinh thần cũng giống như sức khỏe hay tài chính: nếu không chăm sóc trong thời gian dài, đến lúc cần mới bắt đầu thì thường đã muộn hơn.

(Ảnh minh họa/ Pinterest)

Với tất cả những lý do này, 35 - 45 tuổi đáng được nhìn như một thập kỷ để sắp xếp lại cuộc sống. Không cần phải thay đổi tất cả cùng lúc. Chỉ cần bắt đầu nhìn nhận nghiêm túc vào những thứ sẽ đi cùng mình lâu nhất: sức khỏe để sống, năng lực để làm việc, tài chính để có lựa chọn, các mối quan hệ để đồng hành, gia đình để gắn bó và một đời sống tinh thần vẫn còn chỗ cho chính mình.