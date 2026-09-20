Nữ phó TGĐ sinh năm 2002, là thành viên HĐQT doanh nghiệp Dược có 9 chi nhánh, phục vụ 35.000 khách hàng trên toàn quốc: Từng làm ngân hàng 2 năm, không sở hữu cổ phiếu công ty

Chân dung nhân vật này được chú ý khi mới chỉ 24 tuổi, cô đã được bầu làm Thành viên HĐQT, đồng thời giữ chức Phó Tổng giám đốc của một doanh nghiệp lâu năm.

Ở tuổi 24, nhiều người trẻ mới có vài năm đầu tiên tích lũy kinh nghiệm sau khi rời giảng đường. Với Trần Ngô Minh Anh, năm 2026 lại đánh dấu một bước chuyển đáng chú ý: từ môi trường ngân hàng tại California (Mỹ), cô trở về Việt Nam và xuất hiện trong bộ máy lãnh đạo Công ty CP Dược phẩm Bến Tre (Bepharco, mã chứng khoán DBT).

Sau phiên họp bất thường vào cuối tháng 7/2026, Minh Anh được bầu làm Thành viên HĐQT Dược phẩm Bến Tre, đồng thời giữ chức Phó Tổng giám đốc. Cô sinh năm 2002 tại Lâm Đồng và là một trong những gương mặt trẻ nhất trong ban lãnh đạo hiện tại của doanh nghiệp.

Điều gây chú ý không chỉ nằm ở độ tuổi. Trước khi trở về Việt Nam, Minh Anh đã có một hành trình học tập và làm việc khá rõ nét tại Mỹ.

Học tài chính tại Mỹ, có 2 năm làm việc ở ngân hàng California

Theo sơ yếu lý lịch được Dược phẩm Bến Tre công bố, Trần Ngô Minh Anh tốt nghiệp Cử nhân Tài chính tại University of Central Florida (UCF), Mỹ. Trong giai đoạn 2024-2026, cô làm việc tại New Omni Bank ở California. Hồ sơ công khai hiện chưa nêu cụ thể chức danh hay bộ phận Minh Anh từng đảm nhiệm tại ngân hàng này.

Nền tảng đào tạo của Minh Anh khá sát với lĩnh vực cô lựa chọn đầu tiên sau đại học. Theo website chính thức của UCF, chương trình Finance BSBA cung cấp kiến thức về tài chính doanh nghiệp, đầu tư, định chế tài chính, tài chính quốc tế, quản trị rủi ro, bảo hiểm và bất động sản. Sinh viên cũng được tiếp cận các công cụ phân tích được sử dụng trong ngành tài chính.

Trong khi đó, New Omni Bank là một ngân hàng cộng đồng có trụ sở tại Alhambra, California. Hồ sơ của Office of the Comptroller of the Currency (OCC) cho biết ngân hàng có lịch sử từ năm 1980 và hoạt động trong các mảng ngân hàng thương mại, cho vay tiêu dùng, bất động sản thương mại...

Ngôi trường mà Minh Anh từng theo học

Ngân hàng mà Minh Anh có thời gian làm 2 năm

Như vậy, trước khi cái tên Trần Ngô Minh Anh xuất hiện trên thị trường chứng khoán Việt Nam với tư cách lãnh đạo doanh nghiệp niêm yết, nữ Gen Z đã trải qua một chặng đường gồm học tài chính và khoảng hai năm làm việc tại một ngân hàng ở Mỹ.

Minh Anh cũng là con gái ông Trần Ngô Phúc Vũ, Chủ tịch HĐQT Nam A Bank. Ông Vũ có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và tháng 3/2026 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Nam A Bank nhiệm kỳ 2026-2031.

Tuy nhiên, vị trí khiến Minh Anh được chú ý sau khi trở về Việt Nam lại không nằm ở ngân hàng.

24 tuổi bước vào doanh nghiệp có tiền thân từ năm 1963

Dược phẩm Bến Tre có một lịch sử dài hơn nhiều so với tuổi đời của vị Phó Tổng giám đốc mới.

Theo Báo cáo thường niên 2025 của doanh nghiệp, nguồn gốc của Bepharco bắt đầu từ Phòng Bào chế thuốc thuộc Ban Dân y Bến Tre năm 1963. Sau nhiều giai đoạn tổ chức lại, doanh nghiệp cổ phần hóa năm 2004 và hiện niêm yết cổ phiếu DBT trên HoSE. Tính theo mốc tiền thân, hành trình phát triển của doanh nghiệp đã kéo dài khoảng 63 năm vào năm 2026.

Hiện Bepharco hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và phân phối dược phẩm. Báo cáo thường niên 2025 cho biết doanh nghiệp phục vụ hơn 35.000 khách hàng trên toàn quốc, với hệ thống phân phối trải từ nhà thuốc, bệnh viện, phòng khám đến các kênh thương mại điện tử.

Việc một người được đào tạo về tài chính, từng làm ngân hàng tại Mỹ chuyển sang đảm nhiệm vị trí quản trị và điều hành tại doanh nghiệp dược vì vậy tạo nên điểm đáng chú ý trong hồ sơ của Minh Anh.

Trong nửa đầu năm 2026, Dược phẩm Bến Tre ghi nhận doanh thu thuần khoảng 418 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 25 tỷ đồng. Lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ, trong đó có đóng góp đáng kể từ hoạt động tài chính.

Là Thành viên HĐQT, Phó TGĐ nhưng không nắm cổ phiếu DBT

Một chi tiết khác khiến trường hợp Trần Ngô Minh Anh khác với nhiều người trẻ xuất thân từ các gia đình kinh doanh là cô không được biết tới nhờ một thương vụ chuyển giao lượng lớn cổ phiếu.

Theo thông tin được công bố khi Minh Anh gia nhập Dược phẩm Bến Tre, nữ lãnh đạo sinh năm 2002 không sở hữu cổ phiếu DBT. Dữ liệu lãnh đạo doanh nghiệp hiện cũng không ghi nhận lượng cổ phiếu DBT do cô nắm giữ trực tiếp.

Nói cách khác, ở thời điểm xuất hiện trong bộ máy quản trị Bepharco, điều gây chú ý ở Minh Anh là chức danh và hành trình nghề nghiệp, thay vì một khối tài sản cổ phiếu.

Đợt thay đổi nhân sự lần này của Dược phẩm Bến Tre cũng tương đối lớn khi doanh nghiệp bầu lại 5 thành viên HĐQT. Trong số nhân sự mới còn có ông Phan Nhật Thanh, người có nhiều năm làm việc tại Nam A Bank. Dù vậy, các dữ kiện công khai hiện chưa đủ cơ sở để kết luận về một mối quan hệ sở hữu giữa Nam A Bank và Dược phẩm Bến Tre; đây trước hết là sự xuất hiện của một số nhân sự có nền tảng tài chính - ngân hàng trong bộ máy quản trị mới.

Lễ kỷ niệm 60 năm Bepharco

Từ một sinh viên tài chính tại Mỹ, làm việc tại ngân hàng ở California đến khi trở thành Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc một doanh nghiệp dược niêm yết ở tuổi 24, hành trình công khai của Trần Ngô Minh Anh hiện vẫn còn khá ngắn.

Song chính việc bước vào bộ máy lãnh đạo một doanh nghiệp có tiền thân hơn 6 thập kỷ, trong một lĩnh vực khác với chuyên môn ban đầu, khiến nữ Gen Z này trở thành một gương mặt đáng chú ý trong lớp lãnh đạo doanh nghiệp trẻ xuất hiện trên thị trường thời gian gần đây.