Chân dung Tiến sĩ người Việt làm Chủ tịch ngân hàng năm 34 tuổi, tài sản chứng khoán 4.356 tỷ

Ở thời điểm đảm nhận vị trí lãnh đạo ngân hàng, anh là Chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam.

Đó là doanh nhân Trần Hùng Huy - Chủ tịch Ngân hàng Á Châu ACB.

Doanh nhân Trần Hùng Huy sinh năm 1978, là con trai ông Trần Mộng Hùng - một trong những người sáng lập Ngân hàng ACB và bà Đặng Thị Thu Thủy - thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB.

Chủ tịch ACB tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Chapman (Mỹ) vào năm 2000 với 3 chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính và Kinh doanh quốc tế. Đến năm 2002, anh hoàn thành bậc học Thạc sĩ cũng tại ngôi trường này. Đến năm 2011, anh bảo vệ xong luận án Tiến sĩ kinh tế tại Đại học Golden Gate (Mỹ).

Về quá trình làm việc, từ năm 2002, doanh nhân Hùng Huy đảm nhận vị trí chuyên viên nghiên cứu thị trường tại ACB. Khoảng 2 năm sau - năm 2004, anh làm Giám đốc Marketing của ACB. Sau đó anh trở thành thành viên HĐQT và tiếp tục trở thành Phó tổng giám đốc ngân hàng năm 30 tuổi.

Trong giai đoạn 2010 - 2011, doanh nhân Hùng Huy có thêm kinh nghiệm về lĩnh vực ngân hàng đầu tư trong vai trò Trợ lý Giám đốc Nhóm tư vấn sáp nhập tổ chức tài chính của Tập đoàn tài chính Rothschild (Anh Quốc).

Năm 2012, doanh nhân Hùng Huy chính thức tiếp quản vị trí Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Á Châu ACB. Khi đó anh mới 34 tuổi, trở thành Chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam lúc bấy giờ.

Trong 14 năm qua, doanh nhân Trần Hùng Huy tiếp tục đảm nhận vị trí lãnh đạo tại ACB, đưa ngân hàng đạt nhiều kết quả đáng chú ý. Theo báo cáo năm 2025, ACB đứng thứ 3 khối ngân hàng tư nhân và đứng thứ 8 toàn ngành với gần 5.800 tỷ đồng thực nộp ngân sách nhà nước.

Theo thông tin từ ngân hàng, kết thúc năm 2025, tổng tài sản của ACB vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, gấp đôi so với 5 năm trước.

Bản thân Chủ tịch ACB cũng để lại nhiều dấu ấn đáng kể trên thương trường. Tháng 8/2025, doanh nhân Hùng Huy là đại diện ngân hàng Việt Nam đầu tiên được mời tham dự và phát biểu tại diễn đàn đối thoại công - tư của APEC (Diễn đàn Hợp tác hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương). Sự kiện quy tụ các nhà hoạch định chính sách, học giả và doanh nghiệp đến từ 21 nền kinh tế thành viên.

Theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026, doanh nhân Trần Hùng Huy đang sở hữu 198.904.270 cổ phiếu ACB, tỷ lệ sở hữu xấp xỉ 3,43%. Với thị giá 21.900 đồng/cổ phiếu tại cuối phiên ngày 18/9/2026, lượng cổ phiếu của Chủ tịch ACB có giá trị khoảng 4.356 tỷ đồng.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, ngân hàng ACB công bố chi tiết các khoản thù lao, tiền lương và phúc lợi dành cho đội ngũ lãnh đạo trong 6 tháng đầu năm.

Trong đó, Chủ tịch HĐQT ACB Trần Hùng Huy, nhận gần 4,5 tỷ đồng tiền thù lao, tăng gần 300 triệu đồng so với mức khoảng 4,2 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Tính bình quân, khoản thù lao của doanh nhân này tương đương gần 747 triệu đồng mỗi tháng, đồng thời là người nhận thù lao cao nhất trong HĐQT ACB.

Doanh nhân Hùng Huy không chỉ nổi tiếng trên thương trường mà con là một gương mặt được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội. Cư dân mạng ưu ái gọi anh là “tổng tài vạn người mê” khi vừa giỏi giang vừa đẹp trai lại hát hay.

Tháng 6/2023, tại gala kỷ niệm 30 năm thành lập ACB, Chủ tịch Trần Hùng Huy đã gây sốt khi vừa đàn, hát, nhảy trình diễn ca khúc Always Remember Us This Way và Cô Đơn Trên Sofa. Sau đó, mỗi sự kiện của doanh nghiệp có sự xuất hiện của doanh nhân trên sân khấu đều thu hút công chúng.

Doanh nhân Hùng Huy cũng là một trong những lãnh đạo ngân hàng hiếm hoi công khai tài khoản MXH cá nhân. Tại đây, nam doanh nhân chăm chỉ cập nhật hình ảnh về công việc, cuộc sống và sở thích cá nhân, rèn luyện thể thao, những chuyến du lịch,... và cũng tích cực tương tác với cư dân mạng. Tuy nhiên, anh kín tiếng trong chuyện đời tư.

(Tổng hợp - Ảnh: FBNV)