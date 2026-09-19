Nữ tiến sĩ 31 tuổi bỏ nghề bác sĩ, làm đủ nghề mưu sinh: Từ bán đồ ăn sáng, giao hàng đến hát ở quán bar

Từng có bằng tiến sĩ, làm việc tại một bệnh viện hàng đầu và được bệnh nhân, đồng nghiệp đánh giá cao, Lưu Tử Hán vẫn quyết định rời bỏ công việc để trải nghiệm những cách sống khác.

Lưu Tử Hán, 31 tuổi, đến từ Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), gần đây thu hút sự chú ý với câu chuyện cô từ bỏ công việc tại bệnh viện để đi giao đồ ăn, hát tại quán bar và làm nhiều công việc bán thời gian khác được chia sẻ trên mạng xã hội.

Lưu Tử Hán nhận bằng tiến sĩ vào tháng 11/2022. Trước khi tốt nghiệp, cô từng làm việc tại một bệnh viện hàng đầu ở Chu Hải, đồng thời hoàn thành chương trình đào tạo bác sĩ nội trú tiêu chuẩn về tâm thần học và thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ.

Lưu Tử Hán từng là một nữ bác sĩ có bằng tiến sĩ, làm việc tại một bệnh viện hàng đầu ở Chu Hải (Ảnh: Baidu)

Theo Lưu Tử Hán, trong thời gian làm việc tại bệnh viện, cô nhận được sự đánh giá tích cực từ cả bệnh nhân và đồng nghiệp. Tuy nhiên, cô dần nhận ra lối sống và cách làm việc theo khuôn mẫu không phù hợp với điều mình mong muốn.

Sau một thời gian đấu tranh nội tâm, cô quyết định nghỉ việc vào tháng 2/2026. “Bằng tiến sĩ có thể mang lại thu nhập tốt và sự công nhận về chuyên môn, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đã tìm thấy cuộc sống đúng đắn”, Lưu Tử Hán chia sẻ.

Cô cho rằng những thành tích học tập và nghề nghiệp có thể khiến người khác ngưỡng mộ, nhưng đôi khi cũng khiến mọi người chỉ chú ý đến thành tích mà ít quan tâm đến con người thật phía sau.

Sau khi rời bệnh viện, Lưu Tử Hán bắt đầu một hành trình khác. Cô đi du lịch, bán đồ ăn sáng, hát tại quán bar và sau đó làm công việc giao đồ ăn. Với công việc giao hàng, cô đặc biệt thích cảm giác được chạy xe điện trên đường, nhận đơn rồi đưa đồ ăn đến tận tay khách hàng.

“Tôi thực sự thích cảm giác được đi xe điện trên đường, nhận đơn đặt hàng đồ ăn rồi giao đến tận nhà mọi người. Việc này mang lại cho tôi cảm giác có mục đích và sự hài lòng tức thì”, cô nói.

Lưu Tử Hán từng trải qua một thời gian dài đối mặt với trầm cảm và lo âu trước khi quyết định thay đổi công việc và cách sống (Ảnh: baidu)

Hiện Lưu Tử Hán làm nhiều công việc bán thời gian khác nhau trong ngày. Cô không có lịch trình cố định và cũng không duy trì mức thu nhập hàng tháng ổn định như trước. Đổi lại, cô có thêm cơ hội gặp gỡ nhiều người và trải nghiệm những mối quan hệ khác với môi trường công việc cũ.

Lưu Tử Hán cho biết những người giao hàng thường chủ động nhắc nhau về tình hình đường sá trong quá trình làm việc. Những ca sĩ và người bán hàng rong mà cô gặp cũng sẵn sàng hỏi han, hỗ trợ nhau khi cần. Từ những mối quan hệ giản dị ấy, cô dần cảm nhận được sự gắn kết với công việc và cộng đồng nơi mình sinh sống. Cô nhận ra cuộc sống không chỉ được đo bằng thành tích, kinh nghiệm hay sự cạnh tranh, mà còn có những kết nối gần gũi và sự giúp đỡ chân thành giữa người với người.

Sau khi rời bệnh viện, Lưu Tử Hán đang tận hưởng cuộc sống thoải mái hơn khi tự do lựa chọn công việc và cách sống mà mình mong muốn (Ảnh: baidu)

Nhìn lại chặng đường đã qua, Lưu Tử Hán nhận ra phần lớn cuộc đời mình từng xoay quanh việc học tập, đạt thành tích và không ngừng tiến về phía trước. Cô học tập tại Hà Bắc, học lại năm cuối cấp tại một trường trung học ở Hành Thủy, sau đó thi vào trường y, tiếp tục theo đuổi bằng tiến sĩ và làm việc tại bệnh viện.

Trong hành trình ấy, cô luôn cố gắng trở nên xuất sắc hơn và tiến gần đến hình mẫu “hoàn hảo” mà xã hội và những người xung quanh kỳ vọng. Tuy nhiên, sau một thời gian dài đối mặt với trầm cảm và lo âu, cô bắt đầu nhìn lại những lựa chọn của mình.

Lưu Tử Hán nhận ra điều cô thực sự tìm kiếm không chỉ là thành tích hay sự công nhận. Cô mong muốn có sự bình yên trong tâm trí, những mối quan hệ ấm áp và tự do lựa chọn cách sống phù hợp với bản thân.

“Tôi chưa bao giờ biết cuộc sống lại có nhiều khía cạnh đến vậy và con người có thể sống theo nhiều cách đến thế”, Lưu Tử Hán chia sẻ.

Nguồn: Baidu, thepaper



