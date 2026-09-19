Huy Forum gây bất ngờ với diện mạo mới tại Gucci Primavera Party

Tại Gucci Primavera Cocktail Party, bên cạnh dàn nghệ sĩ đình đám, sự xuất hiện của Huy Forum nhanh chóng gây ấn tượng bởi diện mạo khác biệt so với hình ảnh thường thấy.

‏Gucci Primavera Cocktail Party diễn ra tại TP.HCM vào tối 17/9, quy tụ nhiều gương mặt đình đám của làng giải trí và thời trang. Với thông điệp "A New Chapter Begins by Demna", bữa tiệc cũng đưa tinh thần Primavera – ngôn ngữ thẩm mỹ mới của Gucci dưới thời Giám đốc Sáng tạo Demna Gvasalia đến gần hơn với giới mộ điệu Việt. ‏

‏Primavera đánh dấu một bước chuyển đáng chú ý của Gucci dưới thời Demna. Trước đó, với La Famiglia, Demna đã phác họa những nét đầu tiên cho Gucci mới thông qua loạt nhân vật mang cá tính khác nhau, đồng thời khai thác lại những mã nhận diện đã gắn với nhà mốt qua nhiều thời kỳ. ‏

‏Được xem như nền tảng thẩm mỹ cho chương mới này, La Famiglia mở đường cho Primavera – runway đầu tiên của Demna tại Gucci. Bộ sưu tập tiếp tục định hình ngôn ngữ sáng tạo mới của nhà mốt, đồng thời làm mới các biểu tượng quen thuộc như Horsebit, Web hay GG qua chất liệu, tỷ lệ và cách xử lý thiết kế.‏

‏Trong tiếng Italy, "Primavera" có nghĩa là mùa xuân, gợi lên tinh thần khởi đầu và tái sinh. Demna không tách Gucci khỏi di sản vốn có, mà đặt những dấu ấn quen thuộc vào một diện mạo mới: phom ôm sát đi cùng blazer hay outerwear quá khổ, các chi tiết biểu tượng được tái diễn giải tinh tế trên túi, giày và trang phục. ‏

‏Tinh thần "giữ lại điều quen thuộc, làm mới cách xuất hiện" cũng tạo nên một liên tưởng thú vị với hình ảnh của Huy Forum tại sự kiện lần này: vẫn những dấu ấn nhận diện quen thuộc, nhưng được đặt trong diện mạo mới ấn tượng, hiện đại hơn.‏

‏Tại Gucci Primavera Cocktail Party, Huy Forum gây chú ý với cách xử lý trang phục gọn gàng, có chủ đích. Thay vì chọn một outfit quá nhiều chi tiết hay cố tạo hiệu ứng thị giác bằng những món đồ cầu kỳ, Huy giữ mọi thứ tương đối gọn. Phom dáng sắc nét, cách layering tạo chiều sâu, màu sắc được phối tiết chế, phụ kiện vừa đủ để hoàn thiện tổng thể. Bên cạnh đó, phần tóc được chăm chút kỹ lưỡng, cách tạo dáng điềm tĩnh và tự nhiên, giúp Huy có một diện mạo thời thượng hơn nhưng vẫn giữ được nét gần gũi vốn có.‏

‏Phong thái trước ống kính cũng là điểm đáng chú ý ở Huy Forum. Thay cho vẻ thoải mái thường thấy trong các video hay livestream, anh xuất hiện với cách tạo dáng chuyên nghiệp, ánh nhìn tập trung và biểu cảm trầm hơn.‏

‏Khi đứng cùng các nghệ sĩ khác, Huy vẫn giữ được sự tự nhiên trong cách thể hiện. Có thể thấy, Huy đang tạo nên hình ảnh đủ khác biệt nhưng vẫn giữ được phong cách vốn có của mình.‏

‏Cách xuất hiện này cũng khá nhất quán với quan điểm thời trang của Huy: không cố trở thành một fashionista, mà ưu tiên những lựa chọn phù hợp với tính cách và hình ảnh riêng. Sự tiết chế, gọn gàng và hiện đại vì thế trở thành cách anh giữ chất riêng khi bước vào những không gian mới. ‏

‏Việc góp mặt tại Gucci Primavera Cocktail Party cùng dàn khách mời nổi bật cũng phần nào phản ánh độ nhận diện ngày càng rộng của Huy. Màn "đổi mood" lần này tiếp tục bổ sung một lát cắt khác cho hình ảnh Huy Forum: đa diện hơn, linh hoạt hơn trong cách làm mới bản thân và gợi thêm tò mò về những lần xuất hiện tiếp theo.‏