Bác sĩ Răng Hàm Mặt xuất thân gia đình 5 đời làm ngành Y, kết hôn với chồng Thạc sĩ hơn 16 tuổi

Mới đây, cô nhận thêm bằng Ngôn ngữ Anh, trong khi chồng cũng vừa hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Đó là Sunny Đan Ngọc, tên thật Nguyễn Đan Bảo Ngọc, sinh năm 2000. Cô được biết đến với nhiều vai trò cùng lúc: Bác sĩ Răng Hàm Mặt, ca sĩ, người sáng tác và nghệ sĩ piano. Cuối năm 2025, cô kết hôn với diễn viên Đoàn Minh Tài, hơn cô 16 tuổi, sau nhiều năm gắn bó.

Ở tuổi 26, cuộc sống hiện tại của Sunny vẫn xoay quanh công việc, học tập và âm nhạc. Cô không dừng lại ở tấm bằng bác sĩ mà tiếp tục bổ sung thêm kiến thức, trong khi vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật song song với nghề chuyên môn.

Từ gia đình 5 đời ngành y đến bác sĩ Răng Hàm Mặt

Sunny Đan Ngọc sinh ra trong gia đình có truyền thống 5 đời làm việc và nghiên cứu trong ngành y. Bố mẹ cô đều hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn; mẹ là bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Truyền thống gia đình cũng là một trong những nền tảng khiến Sunny lựa chọn theo học ngành y.

Năm 2018, Sunny bắt đầu theo học ngành Răng Hàm Mặt tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Đến năm 2024, cô hoàn thành chương trình và chính thức trở thành bác sĩ. Hiện cô vẫn làm việc tại một bệnh viện ở TP.HCM.

Điều đáng chú ý là ngành y không phải lĩnh vực duy nhất mà Sunny theo đuổi trong nhiều năm. Trước đó, cô đã dành một khoảng thời gian dài cho âm nhạc.

Từ năm 2012, Sunny bắt đầu học Piano tại Nhạc viện TP.HCM. Cô theo học liên tục khoảng 10 năm và tốt nghiệp vào năm 2022. Trong bài chia sẻ thời điểm nhận bằng, Sunny từng cho biết có những lúc gặp khó khăn và muốn bỏ cuộc nhưng sự động viên của gia đình và thầy cô đã giúp cô tiếp tục.

Song song với việc học piano, Sunny còn theo học thanh nhạc, múa ba lê và múa dân gian. Cô từng phát hành một số sản phẩm âm nhạc như Nỗi Buồn Đáy Tim, Singing In The Rain, Covid Fighters và tham gia các chương trình truyền hình. Năm 2023, cô giành ngôi vị Á quân tại cuộc thi Hãy Là Số 1.

Tháng 6/2026, Sunny tiếp tục có một dấu mốc mới khi giành Giải Đặc biệt hệ chuyên nghiệp bảng Thanh nhạc tại QingYin Award 2026 với 94,06 điểm. Thành tích này đưa cô vào vòng chung kết quốc tế của cuộc thi.

Kết hôn với người hơn 16 tuổi, cuộc sống hiện tại vẫn xoay quanh học và làm việc

Cuối tháng 12/2025, Sunny Đan Ngọc và diễn viên Đoàn Minh Tài chính thức tổ chức đám cưới sau khoảng 6 năm gắn bó. Cô dâu sinh năm 2000, còn chú rể sinh năm 1984, hơn vợ 16 tuổi.

Sau khi kết hôn, Sunny vẫn tiếp tục làm việc tại bệnh viện và duy trì các hoạt động âm nhạc. Hai vợ chồng cũng cùng xây dựng một thương hiệu đồ uống. Đoàn Minh Tài tiếp tục đóng phim, kinh doanh và dành thời gian hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Tháng 9/2026, cả hai cùng đón những cột mốc mới về học tập. Đoàn Minh Tài nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Hoa Sen, còn Sunny cũng tốt nghiệp văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh. Trước đó, Sunny từng cho biết cô dành thời gian học thêm ngoại ngữ và chuẩn bị cho những kế hoạch học thuật mới. Ngoài tiếng Anh, cô từng học thêm tiếng Tây Ban Nha, Trung Quốc và Pháp, đồng thời đặt mục tiêu nâng cao trình độ IELTS.

Cuộc sống sau kết hôn của hai người cũng được duy trì khá bận rộn. Đoàn Minh Tài vẫn có lịch quay phim, còn Sunny tiếp tục công việc bác sĩ và những dự án riêng. Hai người từng chia sẻ quan điểm về tài chính gia đình theo hướng cùng nắm rõ thu nhập, xây dựng quỹ chung nhưng mỗi người vẫn giữ một phần tài chính riêng.

Trên trang cá nhân của mình, Sunny Đan Ngọc thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, viên mãn bên cạnh chồng. Cuộc sống của cả hai cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ vì vẫn theo đuổi đam mê riêng và vẫn vẹn toàn trong chăm sóc gia đình.

Tổng hợp/ Ảnh: FBNV