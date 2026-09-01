Tập yoga trong không gian phòng có nhiệt độ cao đang là xu hướng được nhiều người lựa chọn.

33°C-35°C trong một phòng tập hot yoga.

40°C trong phòng xông hơi, mồ hôi tuôn như tắm.

Rồi 10°C trong một bồn cold plunge.

Từ hot yoga, sauna đến cold plunge - những trải nghiệm nóng, lạnh tưởng chẳng liên quan lại đang gặp nhau trong một “cuộc chơi” mới của wellness: Chơi với nhiệt độ.

Nếu trước đây, yoga hay nhiều bộ môn thể thao khác chỉ là một trải nghiệm riêng lẻ để tập luyện, thư giãn hay xả stress, giờ đây người ta bắt đầu kết hợp chúng thành cả một hành trình: Làm cơ thể nóng lên, chuyển sang lạnh, nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục. Global Wellness Institute (GWI) gọi xu hướng này là “thermal journey” - hành trình nhiệt.

Nghe có vẻ hơi “hành xác” nhưng kiểu nâng cấp sức khỏe này lại đang được chú ý và dần thành một xu hướng được quan tâm tại Việt Nam. Hiện tại, hội chị em cũng bắt đầu rủ nhau đi tập hot yoga - nơi cái nóng không còn là “điều kiện phòng tập”, mà trở thành một phần của trải nghiệm.

Vì sao ngày càng nhiều người thích “thử thách” cơ thể bằng nhiệt? Và liệu đây có phải cấp độ tiếp theo của cuộc chơi wellness?

Đột nhập 1 buổi tập hot yoga ở phòng 35°C, lần đầu “chơi với nhiệt”: Có gì khác, thật sự xả stress không?

Bước vào phòng hot yoga: 33°C-35°C và một buổi tập không giống bình thường

Vừa bước vào phòng tập, thứ dễ nhận ra nhất không phải tiếng nhạc hay những động tác yoga, mà là cái nóng. Nhiệt độ được duy trì ở mức khoảng 33°C-35°C, đi cùng độ ẩm được kiểm soát xuyên suốt buổi tập. Chỉ vài phút khởi động, cơ thể đã bắt đầu nóng lên và mồ hôi xuất hiện nhanh hơn bình thường.

Bên trong phòng tập hot yoga ở LAVA FITNESS STUDIO VIETNAM.





Nhiều người nổi tiếng tập yoga nóng. Trong hình là Diệp Bảo Ngọc và Trương Quỳnh Anh. Ảnh: TikTok NV.

Đây cũng chính là điểm khiến hot yoga khác với một lớp yoga thông thường: Nhiệt độ không còn là điều kiện của phòng tập, mà trở thành một phần của bài tập. Tại TP.HCM, hình thức này đang được nhiều người tìm đến, đặc biệt là phái nữ muốn thử một trải nghiệm vận động mới.

Mỗi phòng được trang bị khoảng 4-5 máy sưởi, 2-3 máy tạo độ ẩm cùng hệ thống hút mùi, giúp nhiệt độ duy trì ở mức khoảng 33-35°C và độ ẩm phù hợp mà vẫn thoải mái, dễ chịu. Sàn tập được làm từ gỗ Hinoki (một loại gỗ bách Nhật nổi tiếng với vân gỗ mịn, màu sáng và mùi thơm gỗ đặc trưng, vốn thường được sử dụng trong các không gian tắm, sauna và kiến trúc truyền thống tại Nhật Bản - pv), bên dưới có hệ thống đá hồng và thiết bị tạo nhiệt, tạo nên một không gian ấm đồng đều. Vì vậy, ngay từ khi bước vào phòng, người tập đã có thể cảm nhận rõ sự khác biệt về nhiệt, độ ẩm và mùi hương so với một phòng yoga thông thường.

Sàn phòng tập được làm từ gỗ Hinoki, nhiệt độ phòng luôn duy trì từ 33-35 độ C. Ảnh: Viết Thanh

Cái nóng vì thế trở thành một phần của trải nghiệm tập luyện.

Cơ thể nhanh chóng nóng lên, mồ hôi xuất hiện nhiều hơn trong khi người tập thực hiện các động tác yoga.

Đó cũng là điều mà HLV hot yoga Ngô Ngọc Như Hảo chia sẻ về bộ môn này với chúng tôi. Hiểu đơn giản thì hot yoga là bộ môn được thực hiện trong một không gian có kiểm soát về nhiệt độ và độ ẩm. Nhiệt độ thường được duy trì khoảng 33-35°C, độ ẩm khoảng 60%. Người tập sẽ làm quen với môi trường ấm hơn, từ đó cơ thể có cảm giác mềm và dễ thả lỏng hơn khi thực hiện các động tác, song không có nghĩa càng nóng hay càng tập lâu thì hiệu quả càng cao.

Bên trong không gian nóng ấy, các lớp tập lại khá linh hoạt, từ lớp dành cho người mới bắt đầu đến những buổi tập tập trung vào tay, vai, vùng bụng hay các mục tiêu khác. Người tập vì thế có thể lựa chọn bài tập phù hợp với thể trạng và nhu cầu của mình.

Thông thường, buổi tập sẽ bắt đầu bằng những động tác khởi động nhẹ nhàng. Nhờ hơi ấm trong phòng, cơ thể dần thích nghi với nhiệt độ trước khi bước vào chuỗi bài tập được xây dựng theo từng chủ đề, tác động đến những nhóm cơ khác nhau. Cuối buổi sẽ có thời gian thư giãn để học viên ổn định lại hơi thở và cơ thể.

HLV hot yoga Ngô Ngọc Như Hảo trong một buổi dạy. Ảnh: Viết Thanh.

Hồng Nhung (TP.HCM), một học viên đã có nền tảng yoga, bắt đầu tập hot yoga khoảng 3 tháng trước sau khi được bạn giới thiệu. Hiện cô duy trì 3 buổi/tuần, mỗi buổi khoảng 60 phút.

Từng tập yoga ở nhiệt độ phòng, Hồng Nhung nhận thấy khác biệt ngay từ những buổi đầu: Cơ thể ra nhiều mồ hôi hơn, đồng thời cảm giác thư giãn cũng rõ rệt hơn.

“Trải nghiệm hot yoga, mình thấy cơ thể vào trạng thái nhanh hơn. Nhiệt độ cao khiến người mình nóng lên, đổ mồ hôi nhiều nên cảm giác như toàn bộ cơ thể thực sự được vận động, chứ không chỉ là mình đến tập rồi về.

Mình cũng thích không gian ở đó, từ mùi gỗ hinoki đến cách bài trí đều khiến mình dễ tập trung hơn. Mình nghĩ đây cũng là lý do nhiều người bắt đầu tìm đến những bộ môn có yếu tố nhiệt độ: cùng là một buổi tập, nhưng không gian và nhiệt độ phù hợp có thể khiến trải nghiệm khác hẳn, từ lúc bước vào cho đến khi kết thúc”, Hồng Nhung chia sẻ.

Nhiều khách hàng cho biết cảm giác kết hợp nhiệt độ trong suốt buổi tập khiến cơ thể dễ chịu, giải tỏa nhiều căng thẳng hơn. Ảnh: Viết Thanh.

Ở góc độ vận hành, Đào Hải Sâm - Giám sát khu vực TP.HCM của LAVA FITNESS STUDIO VIETNAM cho biết bộ môn này đang thu hút nhóm khách nữ khoảng 25-50 tuổi và dân văn phòng là chủ yếu. Lý do tìm đến hot yoga không chỉ xoay quanh giảm cân, đốt mỡ hay chỉnh dáng.

Nhiều người thích cảm giác cơ thể được vận động, ra nhiều mồ hôi và trở nên linh hoạt hơn. Với những người làm việc căng thẳng, buổi tập cũng trở thành khoảng thời gian để tạm rời công việc, điện thoại và tập trung vào hơi thở, chuyển động của chính mình.

Ở đây, mức giá giao động từ 1.590.000 VNĐ/tháng/không giới hạn buổi tập. Song, giá tiền sẽ thay đổi tùy vào mục tiêu tiêu tập luyện, tần suất buổi học hằng tháng. Khách hàng không cần đăng ký cố định số buổi học cố định mà linh hoạt chọn lớp, giờ tập hằng ngày trên app dành cho khách hàng.

Đi tập không chỉ để biết hôm nay tập bài gì, mà còn để xem cơ thể mình phản ứng ra sao

Ngày nay, chuyện chăm sóc sức khỏe không chỉ dừng ở việc tập gì, ăn gì hay nghỉ ngơi ra sao. Nhiều người bắt đầu quan tâm hơn đến trải nghiệm của cơ thể trong suốt quá trình: tập ở đâu, không gian thế nào, nhiệt độ ra sao và cơ thể thay đổi như thế nào sau mỗi buổi tập.

Đó cũng là lý do những không gian có nhiệt độ cao - thấp ngày càng được chú ý. Từ hot yoga đến contrast therapy - hình thức luân phiên giữa nóng và lạnh - nhiệt độ được đưa vào hoạt động một cách có chủ đích, thay vì chỉ là điều kiện sẵn có của phòng tập hay khu vực thư giãn.

Trang Lou gần đây cũng thử tập hot yoga. Ảnh: TikTok NV.

Điểm hấp dẫn đầu tiên nằm ở cảm giác rất rõ mà cơ thể nhận được. Trong phòng nóng, cơ thể nhanh chóng tăng nhiệt và đổ mồ hôi; khi chuyển sang nước lạnh, cảm giác lại thay đổi gần như ngay lập tức. So với một buổi tập thông thường, những thay đổi này dễ nhận biết hơn, khiến người tập có cảm giác mình vừa trải qua một quá trình rõ ràng: Cơ thể được làm nóng, vận động, làm mát rồi nghỉ ngơi.

Với hot yoga, nhiệt độ được đưa vào ngay trong lúc tập. Người tập vẫn thực hiện các tư thế, chuỗi chuyển động và kiểm soát hơi thở như yoga thông thường, nhưng trong một căn phòng được duy trì ở nhiệt độ cao. Còn với contrast therapy, trải nghiệm lại nằm ở sự chuyển đổi giữa hai trạng thái đối lập: nóng và lạnh. Sauna, bồn nước nóng có thể được kết hợp với cold plunge để tạo thành một chu trình thay vì chỉ sử dụng một dịch vụ riêng lẻ.

Chính sự thay đổi liên tục này cũng khiến không gian trở thành một phần của trải nghiệm. Người ta không chỉ đến một nơi để tập, mà có thể dành cả một khoảng thời gian để vận động, xông nóng, ngâm lạnh và nghỉ ngơi. Nhiệt độ, ánh sáng, mùi hương, âm thanh hay cách bố trí không gian đều góp phần tạo nên cảm giác khác với một phòng tập truyền thống.

Theo Global Wellness Institute (GWI), năm 2026, thị trường hydrothermal đang dịch chuyển từ những trải nghiệm riêng lẻ như sauna hay cold plunge sang khái niệm “thermal journey” - hành trình nhiệt. Thay vì chỉ lựa chọn một hình thức, người dùng có thể trải qua một chuỗi gồm nóng, lạnh, nghỉ ngơi và các phiên trải nghiệm có hướng dẫn, với nhiều mức nhiệt khác nhau.

Những cuộc "chơi với nhiệt" ngày càng được nhiều người lựa chọn. Ảnh: Xiaohongshu.

Điều đáng chú ý là xu hướng này không nhất thiết hướng đến những mức nhiệt càng cực đoan càng tốt. GWI ghi nhận sự quan tâm ngày càng lớn đến những hình thức làm lạnh/nóng vừa phải, có quy trình và phù hợp với khả năng chịu đựng của từng người.

Nói cách khác, giá trị nằm ở cách các trải nghiệm được kết hợp, chứ không đơn thuần ở việc nhiệt độ cao hay thấp đến mức nào.

Từ đó, các không gian tập luyện và chăm sóc cơ thể cũng đang được thiết kế theo hướng “trọn gói” hơn. Một địa điểm có thể kết hợp phòng tập, sauna, bồn nóng - lạnh và khu vực nghỉ ngơi trong cùng một hành trình.

Người dùng vì thế không chỉ đến để hoàn thành một buổi tập, mà tìm kiếm một trải nghiệm kéo dài từ lúc bước vào không gian cho đến khi rời đi.

Đây có lẽ là điểm khiến các hình thức nóng - lạnh ngày càng được chú ý: chúng biến một hoạt động vốn quen thuộc thành một trải nghiệm mà cơ thể có thể cảm nhận rõ ràng. Thay vì chỉ hỏi “hôm nay tập bài gì?”, người ta bắt đầu quan tâm cả đến việc “cơ thể mình sẽ trải qua những gì trong buổi tập này?”.