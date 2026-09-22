Nguồn thu nhập của Hải Tú

Thu nhập của Hải Tú thay đổi ra sao khi gia nhập công ty của Sơn Tùng M-TP.

Hải Tú (tên đầy đủ Lê Quang Hải Tú, sinh năm 1997) từng là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ mẫu ảnh lookbook tại TP.HCM. Cô bắt đầu được chú ý từ khoảng năm 15 tuổi, gây ấn tượng với vẻ ngoài trong trẻo, phong cách thời trang có màu sắc riêng và sau đó được biết đến với biệt danh “nàng thơ” của giới lookbook. Trước khi bước vào lĩnh vực giải trí chuyên nghiệp, Hải Tú từng xuất hiện trong nhiều bộ ảnh thời trang, quảng cáo và một số sản phẩm giải trí.

Năm 2020, cái tên Hải Tú được chú ý mạnh hơn khi cô chính thức gia nhập M-TP Entertainment với tư cách nữ diễn viên độc quyền đầu tiên của công ty. Từ đây, công việc và cách kiếm tiền của Hải Tú cũng bước sang một giai đoạn khác.

Sau khi gia nhập M-TP Entertainment, Hải Tú có những nguồn thu nào?

Thu nhập từ vai trò nghệ sĩ độc quyền

Tháng 10/2020, Hải Tú chính thức gia nhập M-TP Entertainment với tư cách nghệ sĩ độc quyền. Đây là thay đổi quan trọng trong con đường nghề nghiệp của cô, bởi từ thời điểm này, Hải Tú không còn hoạt động đơn thuần như một mẫu ảnh tự do mà trở thành talent thuộc một công ty giải trí.

Về cơ chế, với một nghệ sĩ độc quyền, thu nhập không nhất thiết chỉ đến từ việc nhận cát-xê riêng cho từng lần xuất hiện. Tùy hợp đồng, công ty quản lý có thể trả lương hoặc thù lao định kỳ, trả phí theo dự án, đồng thời quản lý các hợp đồng thương mại và chia doanh thu với nghệ sĩ theo thỏa thuận.

Hải Tú xuất hiện trong MV Chúng Ta Của Hiện Tại (2020). Đến năm 2024, cô tiếp tục đảm nhận vai nữ chính trong Chúng Ta Của Tương Lai.

Cô là talent độc quyền.

Từ đứng trước máy quay đến làm việc phía sau hậu trường

Nếu những năm đầu ở M-TP Entertainment, Hải Tú chủ yếu được biết đến với vai trò talent độc quyền, thì một thời gian sau công việc của cô ở công ty của Sơn Tùng M-TP được mở rộng ra, với nhiều vai trò khác nhau.

Theo đó, trong MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau của Sơn Tùng M-TP phát hành năm 2024, cái tên Emma Le xuất hiện trong phần credit với vai trò Project Manager. Emma Le cũng chính là tên từng gắn với Hải Tú trong thời gian cô hoạt động với vai trò người mẫu.

Đến MV Come My Way năm 2026, Hải Tú tiếp tục xuất hiện trong credit dưới tên Emma Le, lần này với vị trí Project & Artist Manager. Đây là công việc vừa quản lý dự án, vừa hỗ trợ trực tiếp cho nghệ sĩ trong quá trình thực hiện sản phẩm, đóng vai trò kết nối giữa nghệ sĩ và ê-kíp sản xuất, theo sát các khâu từ chuẩn bị, ghi hình đến hoàn thiện dự án.

Trong quá trình thực hiện Come My Way, Hải Tú cũng đồng hành cùng Sơn Tùng trong các hoạt động ghi hình tại Mỹ và Việt Nam. Những hình ảnh hậu trường cho thấy cô không chỉ xuất hiện như một người đi cùng, mà tham gia vào quá trình hỗ trợ và vận hành dự án.

Bên cạnh những công việc được ghi rõ trong credit, Hải Tú cũng nhiều lần xuất hiện phía sau Sơn Tùng trong các chuyến đi và hoạt động đời thường. Đà Lạt vào tháng 10/2024, Thái Lan vào tháng 4/2025, chuyến đi Mỹ vào đầu tháng 8/2026 hay mới đây nhất là Bốt Hàng Đậu, Hà Nội ngày 21/9/2026, cô đều được bắt gặp xuất hiện cùng nam ca sĩ. Trong nhiều khoảnh khắc, Hải Tú còn đảm nhận việc chụp hình, quay clip và ghi lại những hình ảnh cho Sơn Tùng.

Đáng chú ý, trong đêm diễn của Sơn Tùng tại Hà Nội ngày 19/9, Hải Tú còn đăng tải story quay lại màn trình diễn của nam ca sĩ từ phía sau cánh gà. Sau đó, cô tiếp tục chia sẻ một số hình ảnh của Sơn Tùng trên sân khấu, phần nào cho thấy sự hiện diện và vai trò hỗ trợ của cô ở phía sau hậu trường trong các hoạt động của nam ca sĩ.

Những hình ảnh này phần nào cho thấy Hải Tú có thể đảm nhận vai trò đồng hành, hỗ trợ và ghi lại hình ảnh cho Sơn Tùng trong một số hoạt động. Tuy nhiên, chưa rõ đây là những hoạt động Hải Tú hỗ trợ giọng ca quê Thái Bình hay là một phần công việc cô đảm nhận và được trả thù lao.

Trước khi vào nhà Sơn Tùng, Hải Tú kiếm tiền từ đâu?

Trước khi gia nhập M-TP Entertainment, công việc nổi bật nhất của Hải Tú là mẫu ảnh. Cô bắt đầu làm mẫu từ khoảng 15 tuổi và đến năm 2016 đã trở thành một gương mặt quen thuộc trong giới lookbook Việt. Hải Tú từng xuất hiện trong các bộ ảnh của nhiều thương hiệu thời trang trong nước, đồng thời tham gia các bộ ảnh quảng cáo và những công việc có tính thương mại.

Tựu trung, trước năm 2020, công việc kiếm tiền chính của Hải Tú xoay quanh mẫu ảnh, chụp lookbook và quảng cáo. Đây cũng là giai đoạn cô có hoạt động thương mại khá rõ ràng trước khi chuyển hướng sang con đường nghệ sĩ.

Hải Tú từng có quãng thời gian làm mẫu ảnh.

Năm 2016, Hải Tú sang Pháp du học nên hoạt động tại Việt Nam thưa hơn. Một số nguồn từng ghi nhận cô làm gia sư tiếng Pháp trong thời gian này, nhưng đây là công việc cá nhân và không có dữ liệu công khai để xác định mức thu nhập.

Những năm gần đây, Hải Tú không xuất hiện quá thường xuyên trước công chúng và vẫn giữ hình ảnh khá kín tiếng. Tuy nhiên, thời gian gần đây cô bắt đầu xuất hiện trở lại trong một số hình ảnh trên Instagram của Emma Lê. Dù không hoạt động dày đặc, mỗi lần lộ diện, Hải Tú vẫn gây chú ý với hình ảnh sang chảnh, chỉn chu.

Sau gần 6 năm gia nhập M-TP Entertainment, Hải Tú cũng không còn đơn thuần được nhìn nhận qua hình ảnh “nàng thơ” đứng trước máy quay. Từ mẫu ảnh, diễn viên độc quyền đến Project Manager và hiện là Project & Artist Manager, công việc của cô đang dần mở rộng sang cả phần hậu trường của những dự án thuộc M-TP Entertainment.