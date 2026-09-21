1 câu ngắn gọn Hải Tú gửi tới Sơn Tùng M-TP

Chia sẻ của Hải Tú có hình ảnh Sơn Tùng M-TP đang gây chú ý.

Hải Tú (sinh năm 1997) gia nhập M-TP Entertainment vào tháng 10/2020 với tư cách nghệ sĩ độc quyền, sau thời gian hoạt động với vai trò người mẫu ảnh. Không lâu sau, cô gây chú ý khi đóng cặp cùng Sơn Tùng M-TP trong MV Chúng Ta Của Hiện Tại. Tuy nhiên, sau những tranh cãi đời tư, Hải Tú hạn chế xuất hiện công khai và những năm qua chủ yếu chia sẻ hình ảnh đời thường, du lịch hoặc một số bộ ảnh thời trang.

Chính vì vậy, mỗi động thái mới của Hải Tú trên mạng xã hội đều dễ dàng thu hút sự chú ý. Đặc biệt, thời gian gần đây, cô bắt đầu xuất hiện với một tài khoản Instagram mới mang tên Emma Lê, thay cho tài khoản cũ từng có hơn 400N người theo dõi.

Mới đây, Hải Tú tiếp tục gây chú ý khi đăng tải một đoạn clip ngắn ghi quay bóng lưng của Sơn Tùng M-TP khi nam ca sĩ đang trình diễn ở một sự kiện diễn ra ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội hôm 19/9 vừa qua. Sơn Tùng M-TP đảm nhận vị trí kết show, mang đến những màn trình diễn được đầu tư về sân khấu và có nhiều khoảnh khắc giao lưu cùng người hâm mộ.

“Nàng thơ” này không quay từ phía khán giả mà đứng ở khu vực sau cánh gà, ghi lại màn trình diễn của Sơn Tùng. Đăng kèm đoạn clip, cô viết: “Tiếng lòng tôi rít lên ở giây cuối”. Sau đó, Hải Tú tiếp tục chia sẻ loạt ảnh Sơn Tùng trên sân khấu, trong đó có một bức được cô chú thích “Wallpaper mới” (hình nền mới).

Cô cũng nhanh chóng “thả tim” bài đăng Sơn Tùng chia sẻ hình ảnh từ buổi diễn trên Instagram.

Hải Tú vốn khá kín tiếng trên mạng xã hội, nên loạt động thái liên tiếp này nhanh chóng được netizen chú ý. Từ việc đứng sau cánh gà xem show đến liên tục đăng ảnh, có thể thấy cô dành khá nhiều sự chú ý cho màn trình diễn lần này của Sơn Tùng.

Ở góc độ công việc, hình ảnh này cũng khá phù hợp với vai trò hậu phương phía sau một nghệ sĩ. Không nhất thiết xuất hiện trước ánh đèn, nhưng có mặt trong quá trình chuẩn bị, theo sát các hoạt động và hỗ trợ nghệ sĩ ở những phần việc phía sau sân khấu.

Với Hải Tú, điều này rõ ràng khi cô thời gian gần đây đã xuất hiện trong credit của một số dự án với vai trò liên quan đến quản lý nghệ sĩ và dự án. Nói cách khác, nếu trước đây khán giả quen với Hải Tú trong hình ảnh “nàng thơ” đứng trước ống kính, thì những động thái gần đây lại cho thấy một khía cạnh khác: một Hải Tú xuất hiện nhiều hơn ở phía sau sân khấu, vừa làm công việc của mình, vừa dõi theo và ủng hộ nghệ sĩ mà cô đang đồng hành.

Bên cạnh đó, qua story lần này, Hải Tú cũng cho thấy rõ sự hào hứng khi theo dõi và ủng hộ “Sếp”. Từ câu “Tiếng lòng tôi rít lên ở giây cuối”, loạt ảnh được cô liên tục cập nhật, đến việc gọi một khoảnh khắc của Sơn Tùng là “Wallpaper mới”, cách Hải Tú chia sẻ khá giống với một người đang theo dõi nghệ sĩ mình yêu thích và không ngần ngại thể hiện sự phấn khích trước một màn trình diễn. Cô còn nhanh chóng “thả tim” bài đăng Sơn Tùng chia sẻ sau đêm diễn.

Vì vậy, bên cạnh vai trò liên quan đến công việc phía sau các dự án, những story lần này cũng cho thấy một hình ảnh khá khác của Hải Tú: một “fan” đứng sau cánh gà, chăm chú xem diễn và hào hứng chia sẻ về nghệ sĩ mà mình đang theo dõi.

Trước đó, Hải Tú đã bắt đầu xuất hiện ở phía sau các sản phẩm của Sơn Tùng.

Tháng 6/2024, trong MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau, cái tên Emma Le được ghi nhận với vai trò Project Manager (Quản lý dự án). Ở vị trí này, cô tham gia kết nối ê-kíp và theo sát các đầu việc để dự án được triển khai theo kế hoạch.

Đến Come My Way ra mắt tháng 5/2026, Emma Le tiếp tục xuất hiện trong credit nhưng ở vị trí Project & Artist Manager, tức vừa quản lý dự án, vừa hỗ trợ trực tiếp cho nghệ sĩ trong quá trình thực hiện sản phẩm.

Ngoài những tương tác trên mạng xã hội và các dự án công việc, Hải Tú và Sơn Tùng cũng nhiều lần được “team qua đường” ghi lại khi xuất hiện tại cùng một địa điểm.

Gần đây, trong chuyến đi Mỹ của Sơn Tùng, Hải Tú cũng xuất hiện trong một số khoảnh khắc đời thường bên cạnh nam ca sĩ. Một chi tiết khác cũng khiến netizen chú ý là chiếc túi Hải Tú mang theo. Khi đặt cạnh hình ảnh Sơn Tùng xuất hiện tại Mỹ trong cùng khoảng thời gian, nhiều người nhận ra nam ca sĩ cũng từng sử dụng một mẫu túi Louis Vuitton cùng dòng Speedy.

Hai mẫu túi không hoàn toàn giống nhau về màu sắc hay chất liệu, nhưng có điểm chung về thương hiệu, dòng sản phẩm và kiểu dáng, từ đó được cư dân mạng gọi vui là “túi đôi”. Trước đó, việc cả hai được bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại Mỹ càng khiến chi tiết thời trang này được chú ý hơn.

Trước đó, cả hai cũng từng được bắt gặp tại Đà Lạt vào tháng 10/2024 và xuất hiện cùng nhau trong chuyến đi Thái Lan vào tháng 4/2025. Những hình ảnh này vì thế thường được cộng đồng mạng nhắc lại mỗi khi hai người cùng xuất hiện tại một địa điểm.

Những khoảnh khắc này sau đó nhiều lần được cộng đồng mạng đào lại mỗi khi Sơn Tùng và Hải Tú cùng xuất hiện ở một địa điểm mới.

Dẫu vậy, cả Hải Tú và Sơn Tùng chưa từng chính thức xác nhận bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào. Những hình ảnh được lan truyền chỉ cho thấy cả hai có nhiều lần xuất hiện cùng nhau; còn mối quan hệ giữa họ ngoài công việc vẫn là điều hai người giữ kín.