Cảnh tượng đặc biệt ghi nhận tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục hôm nay!

Trong hai ngày 19-20/9/2026, booth Fandom Yêu Nước tại khu vực Hồ Gươm - Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trở thành điểm hẹn rộn ràng khi đông đảo bạn trẻ và các gia đình cùng ghé tham gia những workshop mang màu sắc văn hóa Trung thu.

Những ngày cuối tuần, khu vực Hồ Gươm vốn đã đông vui lại càng thêm náo nhiệt khi nhiều bạn trẻ, các gia đình cùng nhau ghé booth Fandom Yêu Nước. Không chỉ check-in, chụp ảnh, nhiều người còn trực tiếp hòa vào không khí lễ hội, tự tay làm những món đồ chơi quen thuộc và cùng nhau tận hưởng một ngày cuối tuần đậm màu sắc Trung thu.

Đông đảo bạn trẻ, gia đình đến tham gia sự kiện.

Tự tay làm tò he, vẽ mặt nạ, làm đèn ông sao

Từ 9h đến 10h sáng, khu vực workshop tại booth bắt đầu nhộn nhịp với ba hoạt động làm tò he, vẽ mặt nạ giấy bồi và làm đèn ông sao. Những chiếc bàn nhanh chóng có người ngồi kín, từ các em nhỏ đi cùng bố mẹ đến những bạn trẻ muốn thử sức với các hoạt động thủ công.

Hoạt động kéo dài từ sáng tới chiều trong 2 ngày liền, vừa thú vị vừa bổ ích.

Các em nhỏ hào hứng tự tay vẽ và trang trí những chiếc mặt nạ giấy bồi, làm tò he hay hoàn thiện những chiếc đèn ông sao. Thay vì chỉ đứng xem, các em được trực tiếp tham gia vào từng công đoạn để tạo ra sản phẩm của riêng mình. Nhiều phụ huynh cũng ngồi cạnh, cùng con thực hiện từng phần nhỏ, khiến khu vực workshop liên tục có những gia đình quây quần.

Đến 14h, không khí trải nghiệm lại tiếp tục sôi động với một khung workshop kéo dài đến 15h. Những hoạt động quen thuộc của buổi sáng được tiếp tục, để những người ghé booth vào buổi chiều cũng có cơ hội tự tay làm tò he, vẽ mặt nạ giấy bồi và làm đèn ông sao.

Không khí tại booth vì thế lúc nào cũng rộn ràng. Có những em nhỏ chăm chú với phần trải nghiệm thủ công, có gia đình cùng nhau hoàn thiện sản phẩm, cũng có các nhóm bạn trẻ ghé qua tham gia workshop rồi tranh thủ check-in, chụp ảnh.

Điều thú vị là những hoạt động này không đòi hỏi người tham gia phải biết làm sẵn, chỉ cần một chút tò mò và muốn thử. Từ những món đồ chơi vốn quen thuộc với không khí Trung thu, các em nhỏ có thêm một trải nghiệm để tự tay tạo ra sản phẩm của mình, còn bố mẹ cũng có dịp ngồi xuống, cùng con làm một điều gì đó thay vì chỉ đứng ngoài quan sát. Sau cùng, thứ mang về không chỉ là một chiếc mặt nạ, con tò he hay chiếc đèn ông sao, mà còn là một buổi đi chơi có thêm câu chuyện để nhớ.

Người trẻ diện đẹp xuống phố, tranh thủ check-in mang ảnh xinh về

Với các bạn trẻ, việc ghé booth vì thế không chỉ đơn thuần là tham gia một workshop. Đây còn là dịp để diện một bộ đồ mình yêu thích, hòa vào không khí Trung thu, thử sức với những hoạt động thủ công và mang về những bức ảnh xinh xắn cùng bạn bè. Những khoảnh khắc check-in tại booth cũng trở thành một phần của trải nghiệm, khi mỗi người có thể lưu lại dấu ấn riêng trong không gian mang màu sắc văn hóa Việt.

Đông đảo bạn trẻ "lên đồ" tham dự sự kiện.

Bên cạnh khu vực workshop, photobooth cũng trở thành điểm dừng chân được nhiều người lựa chọn. Sau khi hoàn thành các hoạt động thủ công, các bạn trẻ và gia đình có thể lưu lại những khoảnh khắc tại booth, trong khi các em nhỏ vẫn hào hứng với những sản phẩm vừa tự tay hoàn thiện.

Điểm thú vị của chuỗi workshop nằm ở việc những hoạt động tưởng như quen thuộc lại được đặt trong một không gian hiện đại, nơi người trẻ và các gia đình có thể trực tiếp tham gia thay vì chỉ quan sát. Với các em nhỏ, đây là cơ hội được làm quen với những món đồ chơi truyền thống theo cách sinh động hơn; với phụ huynh, đó cũng là dịp cùng con tạo ra một trải nghiệm Trung thu thay vì chỉ mua sẵn những món đồ chơi.

Khu vực photobooth có rất đông bạn trẻ ghé.

Từ 9h-10h và 14h-15h trong hai ngày 19-20/9, khu vực workshop tại booth Fandom Yêu Nước liên tục có người ghé trải nghiệm.

Những bàn tay nhỏ tự vẽ mặt nạ, làm tò he, làm đèn ông sao; những nhóm bạn trẻ diện đồ đẹp, tranh thủ check-in; những gia đình cùng nhau tham gia hoạt động đã tạo nên một không khí nô nức, rộn ràng giữa Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Không cần những hoạt động quá cầu kỳ, chính việc được tự tay làm một món đồ chơi, cùng gia đình trải nghiệm, diện đồ đẹp xuống phố và lưu lại những bức ảnh xinh khiến không khí Trung thu trở nên gần gũi, vui vẻ hơn. Những trải nghiệm này cũng mở ra một cách tiếp cận nhẹ nhàng để các hình ảnh, món đồ chơi và giá trị văn hóa quen thuộc của Trung thu tiếp tục được thế hệ trẻ nhớ đến theo một cách tự nhiên.

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