Thu nhập của “người phụ nữ đẹp nhất thế giới” SN 1995

Đây là người phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2026.

Lingling Kwong (tên thật Sirilak Kwong) mang hai dòng máu Thái Lan - Hong Kong, Trung Quốc, sinh năm 1995, biết 4 thứ tiếng. Cô bắt đầu được biết đến tại Thái Lan sau khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp, trước khi gia nhập làng giải trí với vai trò diễn viên.

Từ phim ảnh, Lingling dần mở rộng hoạt động sang thời trang, quảng cáo và kinh doanh, đồng thời xuất hiện trong nhiều sự kiện và các hoạt động giao lưu với người hâm mộ. Năm 2026, tên tuổi của nữ diễn viên tiếp tục được chú ý khi cô giành danh hiệu “Người phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2026” với hơn 22 triệu phiếu bầu trong cuộc bình chọn dành cho cư dân mạng toàn cầu của Netizens Choice Magazine. Cô cũng được vinh danh là “Nữ diễn viên đẹp nhất Thái Lan năm 2026”, trở thành người đầu tiên trong lịch sử cuộc thi sở hữu cả hai danh hiệu trong cùng một năm.

Với việc cùng lúc đảm nhận nhiều vai trò, từ diễn viên, người đại diện thương hiệu đến người kinh doanh, Lingling cũng có nhiều nguồn thu khác nhau. Bên cạnh cát-xê đóng phim, quảng cáo và sự kiện, cô còn đứng tên cổ đông tại 4 doanh nghiệp và tự xây dựng thương hiệu thời trang riêng. Những số liệu kinh doanh được công bố tại Thái Lan vì thế phần nào cho thấy quy mô các hoạt động thương mại gắn với nữ diễn viên.

Thu nhập từ 4 công ty có cổ phần

Một trong những dữ liệu rõ nhất về hoạt động kinh doanh của Lingling đến từ kết quả kinh doanh năm 2025. Theo Nation Thailand, Sirilak “Lingling” Kwong có tên trong danh sách cổ đông của 4 công ty, hoạt động trong các lĩnh vực như giải trí, thời trang và thực phẩm.

Tổng cộng, 4 doanh nghiệp này đạt khoảng 344 triệu baht (khoảng 269 tỷ đồng) doanh thu trong năm 2025, với 34,3 triệu baht (khoảng 28 tỷ đồng) lợi nhuận ròng.

Tuy nhiên, đây là tiền của doanh nghiệp, không phải số tiền Lingling trực tiếp kiếm được. Thu nhập thực tế của cô còn phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu, tiền lương, thù lao và việc doanh nghiệp có chia lợi nhuận cho cổ đông hay không.

Tự kinh doanh thời trang

Ngoài việc góp vốn vào các doanh nghiệp, Lingling còn tự xây dựng thương hiệu thời trang Always Wonder.

Cô có niềm đam mê với kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh thời trang.

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue Singapore, nữ diễn viên cho biết cô đã ra mắt thương hiệu, tổ chức cửa hàng tạm thời tại Siam Paragon và nhận được phản hồi tích cực. Thương hiệu sau đó tiếp tục mở rộng từ bán hàng trực tuyến sang các cửa hàng tạm thời tại một số trung tâm thương mại ở Bangkok.

Dù vậy, hiện chưa có số liệu công khai về doanh thu hay lợi nhuận riêng của Always Wonder.

Cát - xê đóng phim, quảng cáo và dự sự kiện

Diễn xuất vẫn là một trong những nguồn thu quan trọng đưa Lingling trở thành gương mặt nổi bật của dòng phim tình cảm nữ - nữ tại Thái Lan. Cô được biết đến rộng rãi sau khi đóng The Secret of Us cùng Orm Kornnaphat. Thành công của bộ phim cũng mở ra cho Lingling nhiều hoạt động thương mại hơn.

Bên cạnh đóng phim, cô còn nhận quảng cáo, làm người đại diện cho thương hiệu, tham dự sự kiện và các chương trình giao lưu với người hâm mộ. Với dòng phim tình cảm nữ - nữ tại Thái Lan, nguồn thu của nghệ sĩ hiện không chỉ đến từ phim mà còn có thể mở rộng sang các buổi gặp gỡ người hâm mộ, chương trình biểu diễn, bán sản phẩm và hợp tác quảng cáo.

Lingling cũng ngày càng xuất hiện nhiều trong các hoạt động thời trang quốc tế. Vogue Singapore ghi nhận cô tham gia nhiều hoạt động thời trang song song với việc phát triển thương hiệu riêng.

Tuy nhiên, mức cát-xê cụ thể của Lingling cho mỗi bộ phim, hợp đồng quảng cáo hay lần tham dự sự kiện chưa được công khai, nên chưa thể tính chính xác cô kiếm được bao nhiêu từ nhóm công việc này.

Với nhiều nguồn thu cùng lúc, từ diễn xuất, quảng cáo, sự kiện đến kinh doanh, cuộc sống của Lingling cũng có thêm nhiều dư địa về tài chính. Một trong những dấu mốc cho thấy điều này là việc cô có thể tự mua nhà cho bố mẹ - mục tiêu mà nữ diễn viên từng chia sẻ là một trong những điều lớn nhất mình hoàn thành sau một năm công việc có nhiều thay đổi.

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue Singapore, Lingling cho biết cô tự hào vì hiện có thể chăm sóc bố mẹ mà không phải quá lo lắng về những vấn đề khác. Tuy nhiên, giá trị căn nhà không được tiết lộ, nên không thể dùng tài sản này để ước tính tổng tài sản của nữ diễn viên.

Ảnh: IGNV.