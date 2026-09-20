Tiệc sinh nhật trong vườn nhà 100 tỷ của thiếu gia 9 tuổi - con trai ông chủ chuỗi khách sạn TP.HCM

Đẳng cấp "cậu ấm" của Huyền Baby khiến cộng đồng mạng trầm trồ ngưỡng mộ.

Mới đây, Huyền Baby và chồng doanh nhân tổ chức sinh nhật cho con trai - bé Sữa, tên thật Khôi Vĩ, khi cậu bé tròn 9 tuổi. Không chọn một địa điểm bên ngoài, mỹ nhân sinh năm 1989 làm tiệc ngay tại khu vườn trong căn biệt thự của gia đình, mời bạn bè của quý tử đến chung vui.

Qua những hình ảnh được Huyền Baby chia sẻ, không gian sinh nhật được bài trí ngay trong khuôn viên sân vườn rộng rãi. Khu vực tổ chức tiệc có nhiều cây xanh, khoảng sân thoáng để các bạn nhỏ vui chơi. Cô cũng lựa chọn chủ đề mà con trai yêu thích để trang trí sinh nhật. Ở tuổi lên 9, nhóc tỳ nhà Huyền Baby có niềm đam mê với bóng đá và cầu thủ yêu thích là Cristiano Ronaldo cũng “góp mặt” trong bữa tiệc.

Không gian tiệc được bày trí ngay tại sân vườn của biệt thự mà gia đình Huyền Baby đang sinh sống

Bên cạnh đó, Huyền Baby cũng bày biện bàn ghế chỉn chu theo concept, thuê đầu bếp riêng chế biến các món đồ ăn yêu thích của trẻ em. Ngoài ra, Huyền Baby cũng chuẩn bị đồ ăn riêng cho người lớn, tạo một không gian bên trong để ai cũng thoải mái trò chuyện.

Huyền Baby thuê đầu bếp riêng để phục vụ những món ăn mà các bạn nhỏ yêu thích

Theo đó, khu vườn nơi Huyền Baby làm sinh nhật cho con trai nằm trong căn biệt thự mà gia đình cô đang sinh sống tại TP.HCM, cũng từng nhiều lần được cô cho “lên sóng”. Căn biệt thự này từng gây chú ý khi được cho là có giá trị khoảng 100 tỷ đồng, tổng diện tích sử dụng khoảng 1.000m² và có 3 mặt tiền. Công trình được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, màu trắng chủ đạo, bên ngoài có khoảng sân vườn rộng với nhiều cây xanh và hoa.

Đây cũng là không gian thường xuyên được Huyền Baby chia sẻ trên mạng xã hội. Nữ doanh nhân từng chăm chút, trang trí khu vườn vào các dịp lễ, Tết, biến phần sân vườn thành một không gian riêng của gia đình.

Không chỉ có sân vườn rộng, bên trong căn biệt thự còn có phòng gym, khu vực mô phỏng sân golf và khu vực vui chơi riêng dành cho hai con. Huyền Baby và ông xã dành nhiều không gian trong nhà để phục vụ sinh hoạt, vui chơi của gia đình.

Khôi Vĩ (bé Sữa) là con trai thứ hai của Huyền Baby và doanh nhân Quang Huy, sau con gái đầu lòng Diễm My (Củ Cải). Nếu Củ Cải hiện đã 13 tuổi và ngày càng ra dáng thiếu nữ thì Sữa cũng có sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình sau vài năm.

Trong những hình ảnh gần đây, cậu bé cao lớn hơn trước, gương mặt ngày càng điển trai. Hồi 8 tuổi, Sữa từng gây chú ý khi được mẹ đăng ảnh nhân dịp sinh nhật, diện sơ mi trắng và quần âu, được nhiều người nhận xét có vẻ ngoài bảnh bao đúng chất "thiếu gia nhí".

Huyền Baby từng chia sẻ rằng cả hai con đều khá lowkey và không thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ. Cô chỉ đăng ảnh các con vào những dịp đặc biệt như lễ, Tết, sinh nhật hay trong một vài chuyến du lịch của cả gia đình. Huyền Baby là người khá thoải mái, tâm lý và luôn tôn trọng những mong muốn, sở thích và để các con được phát triển tự nhiên, khuyến khích tự lập.

Huyền Baby sinh năm 1989, là hot girl đời đầu và từng tham gia showbiz với vai trò ca sĩ. Song, sau khi kết hôn, cô lui về chăm sóc tổ ấm nhỏ. Chồng cô là doanh nhân Quang Huy - ông chủ chuỗi khách sạn nổi tiếng ở TP.HCM. Năm 2023, Huyền Baby tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng được đông đảo khán giả yêu thích. Hiện, cô kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp và mỹ phẩm.

Ở tuổi ngoài 35, Huyền Baby vẫn là gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Những chuyến du lịch sang trọng, bộ sưu tập hàng hiệu, nhan sắc trẻ trung cùng cuộc sống hôn nhân viên mãn của cô thường xuyên trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn luận.