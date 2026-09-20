Mức lương của Văn Toàn

Nhiều năm qua, Văn Toàn được đánh giá là cầu thủ có mức lương và thu nhập cao hàng đầu trong làng bóng đá.

Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1996) trưởng thành từ học viện Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) - Arsenal JMG, cùng lứa với Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh,... Từ năm 2015 - khi mới 19 tuổi, Văn Toàn được đôn lên đội một của CLB HAGL để thi đấu V.League 1.

Ở ĐTQG Việt Nam, Văn Toàn có một giải đấu đáng nhớ cùng đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 Châu Á năm 2018 trên đất Trung Quốc. Ngoài ra Văn Toàn cũng có 2 lần vô địch ASEAN Cup cùng đội tuyển Việt Nam vào các năm 2018 và 2024, song ở cả 2 giải đấu anh đều chấn thương từ vòng bảng.

Sau nhiều năm thi đấu ở CLB HAGL, đầu năm 2023, Văn Toàn sang Hàn Quốc khoác áo CLB Seoul E-Land theo dạng chuyển nhượng tự do. Đây cũng là giai đoạn thu nhập từ bóng đá của nam cầu thủ được truyền thông chú ý.

Theo thông tin được đăng tải trên truyền thông, mức lương trung bình tại Seoul E-Land vào khoảng 53.95.022 won/tháng, tương đương với khoảng 100 triệu đồng/tháng, theo tỷ giá ở thời điểm đó. Đây cũng là mức lương mà Văn Toàn có thể nhận được khi gia nhập đội bóng này.

Thời điểm Văn Toàn còn thi đấu ở Hàn Quốc (Ảnh: FBNV)

Đến tháng 9/2023 tiền vệ Nguyễn Văn Toàn chia tay CLB Seoul E-land và về nước thi đấu trong màu áo CLB Thép Xanh Nam Định từ mùa giải 2023 - 2024. Thời điểm đó, truyền thông đưa tin nam cầu thủ nhận mức lương khoảng 100 triệu đồng/tháng cùng tiền lót tay gần 5 tỷ đồng/mùa.

Song các con số này là thông tin được truyền thông đăng tải, không phải số liệu chính thức do nam cầu thủ và CLB công bố.

Văn Toàn đang thi đấu cho CLB Thép Xanh Nam Định (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh tiền lương và các khoản thu từ bóng đá, Văn Toàn còn có nhiều nguồn thu từ quảng cáo và hợp tác với nhãn hàng.

Tài khoản Facebook của anh hiện có khoảng 1,3 triệu người theo dõi, là cầu thủ có lượng theo dõi hàng đầu Việt Nam nên giá trị hợp đồng quảng cáo được cho là không hề nhỏ. Chẳng hạn như từ năm 2019, nam cầu thủ từng làm đại diện tại Việt Nam cho một thương hiệu bánh ngọt Nhật Bản, với giá trị hợp đồng được cho là khoảng 500 triệu đồng/năm.

Về kinh doanh, Văn Toàn sở hữu thương hiệu thời trang riêng và gây ấn tượng nhờ sự nhạy bén trong kinh doanh, biết tận dụng chính những sự kiện trên sân cỏ để phát triển sản phẩm. Chẳng hạn như sau cú ngã gây tranh luận của Văn Toàn trong trận Việt Nam gặp Malaysia tại vòng loại World Cup 2022, anh cho ra mắt một mẫu áo lấy cảm hứng từ tình huống này.

Khoảng vài năm gần đây, Văn Toàn cũng tranh thủ livestream bán hàng trong thời gian chấn thương hay không có lịch tập luyện và thi đấu.

Văn Toàn khi livestream với Hòa Minzy (Ảnh cắt từ clip)

Ngoài thời trang, Văn Toàn từng hợp tác với bầu Đức để mở một cơ sở cà phê và được giới thiệu là cổ đông của một chuỗi cà phê tại Việt Nam.