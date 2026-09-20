Phát hiện cặp vợ chồng sở hữu hơn 100 BĐS cho thuê, thu về 54 tỷ đồng/năm

Từ khi đến Australia với chỉ vài nghìn USD trong tay, Victor Kumar và vợ, Reshmi, đã mất gần 30 năm để xây dựng danh mục gồm 103 bất động sản, hiện tạo ra khoảng 2,1 triệu USD (hơn 54 tỷ đồng) tiền thuê mỗi năm.

Bắt đầu với vài nghìn USD

Victor Kumar và Reshmi Kumar là một cặp vợ chồng nhập cư từ Fiji đến Australia. Khi đặt chân đến quốc gia này, họ chỉ có trong tay vài nghìn USD.

Năm 1998, Victor Kumar mua bất động sản đầu tiên. Đây là điểm khởi đầu cho hành trình đầu tư kéo dài gần 3 thập kỷ và sau này hình thành danh mục 103 bất động sản trên khắp Australia.

Ông Kumar cho biết danh mục của hai vợ chồng hiện bao gồm nhiều loại tài sản khác nhau, từ bất động sản nhà ở, các khu căn hộ đến bất động sản thương mại và những khu đất có thể phát triển nhà phụ (granny flat).

Dùng bất động sản trước để tạo vốn cho bất động sản sau

Theo ông Kumar, một trong những yếu tố giúp hai vợ chồng mở rộng danh mục là sử dụng đòn bẩy tài chính một cách có kiểm soát.

Ở những thương vụ đầu tiên, ngân hàng có thể tài trợ phần lớn giá trị bất động sản. Khi tài sản tăng giá trị và hình thành thêm vốn chủ sở hữu, phần vốn này được giải phóng để tiếp tục đầu tư vào bất động sản tiếp theo.

"Đó là một nơi tốt để tận dụng tiền của tôi, khi ngân hàng có thể tài trợ phần lớn. Sau khi sở hữu một vài bất động sản, phần vốn chủ sở hữu được giải phóng từ mỗi tài sản lại giúp tôi tiến tới bất động sản tiếp theo", ông Kumar chia sẻ.

Có thể hình dung chiến lược này như một vòng quay vốn: mua tài sản → tích lũy vốn chủ sở hữu → sử dụng phần vốn tích lũy để mua tài sản tiếp theo.

Tuy nhiên, ông Kumar cho biết hai vợ chồng không cố gắng mở rộng danh mục bằng mọi giá. Họ chú trọng việc đầu tư trong khả năng tài chính của mình, tránh tốc độ tăng trưởng quá nhanh và không chạy theo những xu hướng đầu tư nhất thời.

"Tôi luôn đầu tư trong khả năng của mình, không đi quá nhanh nhưng cũng không quá chậm và không chạy theo những xu hướng nhất thời", ông nói.

Sau bất động sản đầu tiên, danh mục của hai vợ chồng dần được mở rộng sang nhiều phân khúc. Ông Kumar cho biết bản thân từng đầu tư vào bất động sản thương mại, các khu căn hộ, đất có thể xây dựng granny flat và nhiều loại tài sản khác.

Việc không tập trung vào một loại bất động sản duy nhất giúp danh mục của hai vợ chồng có nhiều nguồn tạo thu nhập khác nhau.

Ông cũng không chỉ mua và giữ toàn bộ tài sản. Trong quá trình xây dựng danh mục, ông cho biết cả hai vợ chồng vừa mua thêm vừa bán bớt một số bất động sản để điều chỉnh danh mục theo từng giai đoạn.

Đến nay, tổng số bất động sản mà ông Kumar đang sở hữu là 103.

Thu 2,1 triệu USD tiền thuê mỗi năm

Sau gần 30 năm tích lũy, danh mục bất động sản của hai vợ chồng này hiện tạo ra khoảng 2,1 triệu USD tiền thuê mỗi năm. Khoảng 27% giá trị danh mục đang được tài trợ bằng nợ, đồng nghĩa phần lớn giá trị danh mục được hình thành từ vốn chủ sở hữu.

Con số này cho thấy quy mô danh mục đã thay đổi đáng kể so với điểm xuất phát chỉ vài nghìn USD của hai vợ chồng khi mới đến Australia.

Nhìn lại hành trình đầu tư, ông Kumar cho rằng việc xây dựng danh mục không đến từ một thương vụ duy nhất hay một chiến lược đầu tư theo trào lưu. Thay vào đó, ông lựa chọn tích lũy từng tài sản, tận dụng vốn chủ sở hữu hình thành từ các bất động sản trước để tiếp tục mở rộng danh mục, đồng thời kiểm soát tốc độ đầu tư.

"Tôi đầu tư trong khả năng của mình, không đi quá nhanh nhưng cũng không quá chậm", ông Kumar nói.

(Theo Realestate.com.au)