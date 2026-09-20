Múa rối cạn xuất hiện tại Fandom Yêu Nước: Khi nghệ thuật truyền thống “gặp” người trẻ giữa Hồ Gươm

Giữa không gian nhộn nhịp của Hồ Gươm, những con rối với tạo hình đầy màu sắc xuất hiện trên sân khấu tại booth Fandom Yêu Nước, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả, từ các em nhỏ, gia đình đến những bạn trẻ.

Tại Hồ Gươm, một sân khấu nhỏ của booth Fandom Yêu Nước trở thành điểm dừng chân của nhiều khán giả vào hôm nay. Trên sân khấu, những con rối nhiều màu sắc liên tục chuyển động dưới đôi tay của nghệ nhân, lúc tương tác với nhau, lúc tạo thành những hình ảnh quen thuộc của văn hóa Việt. Phía dưới, các em nhỏ đứng sát sân khấu theo dõi chăm chú, trong khi người lớn và các bạn trẻ cũng dừng lại, lấy điện thoại ghi lại tiết mục.

Đây là những màn múa rối cạn diễn ra trong hai ngày 19-20/9/2026 tại khu vực Hồ Gươm - Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Không cần một sân khấu lớn hay khoảng cách biểu diễn cố định, loại hình nghệ thuật truyền thống được đưa thẳng vào không gian công cộng, nơi người đi đường có thể tình cờ bắt gặp, dừng chân và xem trọn một tiết mục trước khi tiếp tục hành trình.

Múa rối cạn là một nét nghệ thuật độc đáo của văn hóa dân tộc Tày nói riêng và cộng đồng văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam nói chung.

Ở khoảng cách khá gần, khán giả có thể nhìn thấy nghệ nhân trực tiếp điều khiển từng nhân vật bằng hệ thống tay cầm và dây. Mỗi chuyển động của con rối vì thế trở nên rõ ràng hơn, từ dáng đi, cử chỉ đến những màn tương tác giữa các nhân vật. Một loại hình nghệ thuật tưởng như thuộc về sân khấu truyền thống lại xuất hiện rất tự nhiên giữa không gian cuối tuần của người trẻ và các gia đình.

Những con rối nhiều màu sắc thu hút cả trẻ nhỏ lẫn người trẻ

Điểm đặc biệt của màn trình diễn nằm ở chính khoảng cách khá gần giữa sân khấu và khán giả. Các em nhỏ có thể dễ dàng quan sát cách những con rối chuyển động, thậm chí nhìn thấy người nghệ nhân trực tiếp điều khiển từng nhân vật phía sau.

Trên sân khấu, những nhân vật rối được tạo hình nhiều màu sắc, mang theo những hình ảnh quen thuộc của đời sống và văn hóa Việt. Một nhân vật nữ mặc áo dài tím, đội nón lá, hai bên là những chiếc giỏ hoa; ở một cảnh khác, các nhân vật với trang phục khác nhau tương tác với nhau, tạo nên một tiết mục sinh động.

Những nhân vật rối được tạo hình nhiều màu sắc, mang theo những hình ảnh quen thuộc của đời sống và văn hóa Việt.

Phía dưới sân khấu, không ít khán giả nhỏ tuổi chăm chú theo dõi từng chuyển động. Có em đứng cùng bố mẹ, có em ngồi ngay phía trước sân khấu. Người lớn cũng dừng lại theo dõi, trong khi một số bạn trẻ tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc của màn biểu diễn bằng điện thoại.

Không khí càng trở nên đặc biệt khi một loại hình nghệ thuật truyền thống xuất hiện ngay giữa không gian công cộng đông đúc của Hồ Gươm. Thay vì đến một sân khấu chuyên biệt hay một không gian biểu diễn cố định, khán giả có thể bắt gặp múa rối cạn ngay trong hành trình vui chơi, tham quan và trải nghiệm tại booth.

Khi nghệ thuật truyền thống trở thành một trải nghiệm gần gũi

Các suất múa rối cạn tại Fandom Yêu Nước diễn ra vào 10h-10h30 và 15h-15h30 trong hai ngày 19 và 20/9. Mỗi khi tiết mục bắt đầu, khu vực phía trước sân khấu lại có thêm người dừng chân. Các em nhỏ thường đứng sát phía trước để nhìn cho rõ, bố mẹ đứng phía sau cùng theo dõi, còn nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ lấy điện thoại ghi lại những khoảnh khắc thua vị.

Hoạt động thu hút đông đảo người xem.

Với các em nhỏ, sức hút có lẽ đến từ chính những con rối đang chuyển động ngay trước mắt. Có nhân vật nhảy múa, có nhân vật tương tác với nhau, tất cả diễn ra ở khoảng cách đủ gần để các bé có thể nhìn thấy cả người nghệ nhân đang điều khiển phía sau. Không ít em chăm chú theo dõi từ đầu đến cuối, trong khi bố mẹ cũng đứng lại cùng con.

Giữa một ngày cuối tuần đông đúc ở Hồ Gươm, một sân khấu múa rối cạn nhỏ vì thế trở thành điểm dừng chân khá đặc biệt. Người đang đi chơi có thể ghé lại xem, gia đình có thêm một hoạt động để cùng con trải nghiệm, còn các bạn trẻ cũng có thêm những hình ảnh thú vị để chụp lại và chia sẻ.

Có lẽ cũng nhờ sự gần gũi này mà múa rối cạn không còn là một loại hình nghệ thuật chỉ xuất hiện trong những sân khấu hay chương trình chuyên biệt. Khi được đưa đến một không gian mở, nơi người trẻ và các gia đình đang vui chơi, mọi người có thể tình cờ bắt gặp, đứng lại xem và hiểu thêm về cách những con rối được điều khiển.

Một tiết mục chỉ kéo dài chưa lâu, nhưng đủ để những hình ảnh vốn quen thuộc với nghệ thuật truyền thống xuất hiện trước một nhóm khán giả rất đa dạng. Với các em nhỏ, đó có thể đơn giản là một màn biểu diễn vui mắt; với người trẻ, đó lại là một trải nghiệm văn hóa khá mới mẻ giữa một buổi đi chơi cuối tuần ở Hồ Gươm.

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