Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy “khoe” đi học tại Oxford, doanh nhân Cường Đô La liền bình luận 1 câu

Đây không phải lần đầu vị doanh nhân sinh năm 7X chia sẻ về việc tiếp tục học tập, cập nhật kiến thức.

Tối ngày 19/9, ông Trần Hùng Huy đăng loạt ảnh tại Oxford trên trang cá nhân, thu hút sự chú ý của nhiều người.

“Đúng ngày này 3 năm trước dẫn con gái qua London nhập học! 3 năm sau tới phiên mình đi học ở Oxford”, ông Huy viết.

Trong các bức ảnh được chia sẻ, Chủ tịch ACB xuất hiện tại nhiều địa điểm ở Oxford, trong đó có khu vực trước tòa nhà thư viện Radcliffe Camera và những tuyến đường mang kiến trúc đặc trưng của đại học này.

Chủ tịch Hùng Huy check-in tại những địa điểm ở Oxford. Ảnh: FBNV

Bài đăng nhận được nhiều bình luận. Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, thường được biết đến với tên Cường Đô La, viết: “Anh đúng là IDOL của em”, kèm biểu tượng trái tim. Đáp lại, ông Huy viết: “...lâu lâu nhập vai sinh viên mà”.

Qua nội dung đăng tải, ông Huy cho biết chuyến đi lần này liên quan đến việc học tập tại Oxford. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể chương trình, khóa học hay thời gian theo học.

Đây không phải lần đầu ông Trần Hùng Huy chia sẻ về việc tiếp tục học tập. Hồi tháng 4, ông từng dành một tuần tham gia khóa học ngắn hạn về AI, kỹ năng lãnh đạo, tài chính cao cấp, địa chính trị… tại Chantilly, Pháp. Đây là khoá học có sự tham gia giảng dạy của các giáo sư đến từ Đại học Harvard, Oxford, MIT, LBS, INSEAD và IMD.

Hình ảnh của ông Huy trong thời gian tham gia khoá học tại Pháp.

Ông Trần Hùng Huy sinh năm 1978, là con trai cả của ông Trần Mộng Hùng, người sáng lập Ngân hàng Á Châu (ACB). Năm 24 tuổi, sau khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Chapman (Mỹ), ông Huy âm thầm nộp hồ sơ thi tuyển vào ACB mà không báo trước với gia đình. Chỉ đến khi được nhận vào làm, ông mới thông báo với bố mẹ.

Trong ba năm đầu tại ACB, ông làm việc ở vị trí nhân viên. Với mong muốn tiếp tục nâng cao trình độ, ông trở lại Mỹ học tiến sĩ kinh tế tại Đại học Golden Gate. Năm 2011, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và tiếp tục tập trung phát triển sự nghiệp tại ACB.

Một năm sau, ở tuổi 34, ông Hùng Huy được bầu làm Chủ tịch HĐQT ACB, trở thành một trong những người trẻ nhất từng đảm nhiệm vị trí này trong ngành ngân hàng Việt Nam. Đến nay, ông vẫn giữ kỷ lục về độ tuổi khi lần đầu đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐQT một ngân hàng.