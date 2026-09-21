Mỹ nhân Việt từng đỗ thủ khoa khoa Thanh nhạc TP.HCM: 11 năm hôn nhân với chồng kém 4 tuổi

Đây là lần hiếm hoi mỹ nhân này chia sẻ về chuyện tình yêu của mình trên MXH.

Sau nhiều năm gần như rút khỏi các hoạt động giải trí, Mai Hồ vẫn thỉnh thoảng thu hút sự chú ý mỗi khi chia sẻ hình ảnh đời thường. Mới đây, cô đăng loạt khoảnh khắc bên chồng - doanh nhân Nam Bùi, đánh dấu 11 năm kể từ khi cả hai bắt đầu mối quan hệ.

Trên trang cá nhân, Mai Hồ chỉ viết ngắn gọn "11 năm" kèm biểu tượng trái tim khi đăng những hình ảnh bên chồng. Loạt ảnh ghi lại nhiều thời điểm khác nhau trong hành trình của cặp đôi, từ khi còn yêu đến cuộc sống hiện tại. Sau 11 năm, Mai Hồ và Nam Bùi vẫn duy trì cuộc sống gia đình khá kín tiếng, chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau và bên các con.

Mai Hồ sinh năm 1987, từng hoạt động với vai trò người mẫu, diễn viên và xuất hiện trong một số MV ca nhạc. Cô cũng từng theo học tại Nhạc viện TP.HCM, là thủ khoa đầu vào khoa Thanh nhạc năm 2005. Trong thời gian hoạt động nghệ thuật, Mai Hồ được chú ý bởi ngoại hình và phong cách khá riêng. Cô từng tham gia một số dự án phim, MV của Dương Triệu Vũ, Quốc Thiên, Bảo Anh và xuất hiện trong chương trình "Ơn giời, cậu đây rồi!".

Đời tư của Mai Hồ từng được quan tâm đặc biệt khi cô công khai mối quan hệ với Trấn Thành. Cả hai từng có khoảng 2 năm bên nhau trước khi chia tay vào năm 2014. Sau khi đường ai nấy đi, Mai Hồ hạn chế nhắc về chuyện tình cũ và dần ít xuất hiện trong các hoạt động giải trí. Khi có dịp gặp lại, cả hai vẫn giữ cách ứng xử khá thoải mái. Đầu năm 2026, Mai Hồ từng xuất hiện tại buổi ra mắt phim "Thỏ Ơi!!" của Trấn Thành ở Hà Nội, cả hai trò chuyện và chụp ảnh cùng bạn bè.

Trước khi đến với Nam Bùi, Mai Hồ từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con trai riêng. Sau biến cố gia đình, cô trở thành mẹ đơn thân khi còn khá trẻ.

Năm 2015, Mai Hồ được Dương Triệu Vũ giới thiệu với Nam Bùi - doanh nhân Việt kiều Đức, kém cô 4 tuổi. Mối quan hệ này sau đó phát triển thành chuyện tình lâu dài. Cuối tháng 2/2018, Mai Hồ và Nam Bùi tổ chức lễ đính hôn kín đáo tại TP.HCM. Sau đó, cô cùng con trai sang Đức định cư với chồng. Tháng 9 cùng năm, Mai Hồ sinh con gái thứ hai.

Trong những chia sẻ trước đây, Mai Hồ từng nhắc đến sự quan tâm của Nam Bùi dành cho các con. Điều khiến cô trân trọng là chồng yêu thương con riêng của mình. Cô cũng từng nói chồng là người tâm lý, hiểu chuyện và luôn tôn trọng, ủng hộ cô. Mai Hồ cũng từng chia sẻ về gia đình chồng, cho biết cô cảm nhận được sự gắn bó giữa các thành viên. Nữ diễn viên từng nói gia đình nhà chồng có nề nếp, các thành viên yêu thương và đùm bọc nhau, đồng thời cô nhận được sự quý mến từ bố mẹ chồng.

Sau hơn 3 năm sinh sống tại Đức, vợ chồng Mai Hồ đưa gia đình về Việt Nam vào năm 2022. Hai người lựa chọn Hà Nội làm nơi sinh sống để thuận tiện cho công việc của Nam Bùi.

Từ khi kết hôn và sinh con, Mai Hồ gần như không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên. So với giai đoạn từng xuất hiện liên tục tại các sự kiện, cô hiện sống khá kín tiếng và dành phần lớn thời gian cho gia đình.

Trang cá nhân của Mai Hồ chủ yếu là những hình ảnh đời thường: ảnh bên chồng, các con, những chuyến đi hoặc những dịp đặc biệt của gia đình. Dù không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh hay các sự kiện giải trí, cô vẫn nhận được sự quan tâm mỗi khi đăng ảnh mới.

Đầu năm nay, Mai Hồ từng gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện ở Hà Nội. Sau đó, những hình ảnh mới của cô bên Nam Bùi tiếp tục được chia sẻ và nhận nhiều bình luận về ngoại hình của hai vợ chồng. Mai Hồ ở tuổi 39 vẫn giữ phong cách thời trang trẻ trung, trong khi ông xã Việt kiều gây chú ý bởi diện mạo lịch lãm.

Sau 11 năm kể từ khi bắt đầu mối quan hệ, Mai Hồ hiện có một gia đình gồm chồng, con trai riêng và con gái chung. Từ một gương mặt từng được chú ý trong showbiz Việt, cô lựa chọn cuộc sống ít xuất hiện trước công chúng hơn, chủ yếu cập nhật những khoảnh khắc riêng của gia đình.

Lần kỷ niệm 11 năm này cũng là một trong những dịp hiếm hoi Mai Hồ nhắc trực tiếp đến chặng đường tình cảm kéo dài hơn một thập kỷ với chồng Việt kiều. Không có chia sẻ dài dòng, cô chỉ đăng những bức ảnh của hai người để kỷ niệm một dấu mốc cho mối quan hệ bắt đầu từ năm 2015 và kéo dài đến hiện tại.

Ảnh: FBNV