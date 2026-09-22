Tổng kết 10 ngày rộn ràng tại Bảo tàng Hà Nội: Toàn bộ chuỗi hoạt động đặc sắc trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội

Các hoạt động tại Bảo tàng Hà Nội trong 10 ngày Festival Thăng Long - Hà Nội thu hút sự chú ý của công chúng.

Bảo tàng Hà Nội là một trong 6 không gian diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II. Trong 10 ngày Festival (từ ngày 11/9 đến 20/9/2026), nơi đây liên tục có các chương trình trưng bày, tọa đàm, biểu diễn nghệ thuật và trải nghiệm di sản, đưa nhiều câu chuyện về văn hóa Hà Nội đến gần hơn với công chúng.

Chuỗi sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà nghiên cứu, các câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống, không gian sáng tạo cùng đông đảo học sinh, sinh viên Thủ đô. Thông qua các hoạt động, chương trình góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa đặc sắc của Hà Nội, đồng thời cho thấy Bảo tàng Hà Nội đang được khai thác như một không gian mở, nơi di sản được kết nối với đời sống đương đại.

Những thanh âm Hà Nội qua hai thập niên tân nhạc

Một trong những hoạt động đáng chú ý tại Bảo tàng Hà Nội là trưng bày và tọa đàm “Hướng về thành phố xa xưa: Hai thập niên tân nhạc Hà Nội (1934 - 1954)”, khai mạc ngày 12/9 và tiếp tục mở cửa đến 30/9 tại Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội - Bảo tàng Hà Nội.

Trưng bày giới thiệu 102 tư liệu, hiện vật được tuyển chọn, gồm bản nhạc gốc, tờ nhạc, đĩa hát, hình ảnh về các nhạc sĩ, ca sĩ và những dấu mốc trong quá trình hình thành, phát triển của tân nhạc Hà Nội giai đoạn 1934 - 1954.

Khách tham quan theo dõi các tư liệu

Không gian trưng bày được chia thành 5 chủ đề, đưa công chúng đi qua nhiều khía cạnh của đời sống văn hóa, xã hội và tinh thần Hà Nội trong những thập niên đầu của nền tân nhạc. Những sáng tác về tình yêu, thiên nhiên, con người được đặt cạnh các ca khúc thanh niên, phong trào cách mạng và những tác phẩm ghi lại đời sống đô thị Hà thành.

Dấu ấn của các nhạc sĩ như Văn Cao, Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Dương Thiệu Tước, Thẩm Oánh cũng được giới thiệu thông qua tác phẩm và những câu chuyện phía sau sáng tác.

Ngay sau lễ khai mạc là tọa đàm với Nhạc sĩ Giáng Son, TS. Ngữ văn Trần Ngọc Hiếu, Nhà nghiên cứu, nhà văn Nguyễn Trương Quý cùng các nghệ sĩ biểu diễn. Những ca khúc như “Hà Nội 49”, “Chiếc lá cuối cùng”, “Trương Chi”, “Thu vàng” và “Hướng về Hà Nội” được Quỳnh Hoa và Trung Ka trình diễn, đưa những giai điệu của một giai đoạn lịch sử trở lại trong không gian Bảo tàng Hà Nội.

BTC tặng hoa cho các diễn giả và nghệ sĩ tại tọa đàm

Chèo, tuồng, ca trù bước ra khỏi sân khấu

Ngày 18/9, chương trình “Âm nhạc và Di sản” đưa nghệ thuật truyền thống đến gần công chúng thông qua sự tham gia của 6 câu lạc bộ chèo, tuồng và ca trù tại Hà Nội gồm: Câu lạc bộ Chèo xã Phúc Thịnh, Câu lạc bộ Tuồng thôn Dương Cốc xã Hưng Đạo, Câu lạc bộ Ca trù thôn Lỗ Khê xã Thư Lâm, Câu lạc bộ Tuồng thôn Đồng Bảng xã Vật Lại, Câu lạc bộ Chèo xã Đông Anh và Câu lạc bộ Tuồng Lương Quy xã Thư Lâm.

Điểm nhấn của chương trình là các trích đoạn “Quan Âm Thị Kính”, “Tấm Cám”, “Ngọn lửa Hồng Sơn”, “Trưng Nữ Vương đề cờ”, “Ngô Quyền định đô” cùng những làn điệu ca trù cổ.

Tại sự kiện, công chúng không chỉ xem biểu diễn mà còn có thể tham gia các hoạt động giao lưu, hóa trang, trải nghiệm trang phục, tìm hiểu đạo cụ, hóa trang sân khấu và kỹ thuật biểu diễn. Các nghệ nhân, nghệ sĩ tổ chức diễu hành nghệ thuật trong trang phục truyền thống cũng tạo nên không khí lễ hội trong khuôn viên Bảo tàng Hà Nội. Sau đó họ cũng trực tiếp trò chuyện với khán giả về lịch sử, giá trị và quá trình thực hành những loại hình nghệ thuật này.

Cách tổ chức này đưa nghệ thuật truyền thống ra khỏi khuôn khổ của một tiết mục biểu diễn đơn thuần, để khán giả có thêm cơ hội quan sát, trải nghiệm và trò chuyện trực tiếp với những người đang thực hành di sản.

Các nghệ nhân và nghệ sĩ diễu hành trong khuôn viên bảo tàng

Hình ảnh tiết mục tại sự kiện

Thế hệ trẻ kể câu chuyện di sản bằng ngôn ngữ của mình

Tối 19/9, sân khấu chính Bảo tàng Hà Nội trở thành không gian của chương trình nghệ thuật đương đại “Kết nối di sản - Kiến tạo tương lai”.

Chương trình có sự tham gia của nhiều câu lạc bộ học sinh, sinh viên và nghệ sĩ trẻ như Câu lạc bộ Văn nghệ Trường THPT Nhân Chính, Câu lạc bộ Le Stella - Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu, Cộng đồng The Graduation, Câu lạc bộ Guitar Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học FPT, VP Artist, Sa Đà Audio cùng nhiều nhóm nghệ thuật trẻ.

Các tiết mục được trình diễn luân phiên trên sân khấu mở, tạo thành không gian giao lưu giữa nhiều nhóm nghệ thuật. Chương trình được xây dựng theo dòng chảy của âm nhạc Hà Nội, trải qua 9 chặng, từ “Thanh âm nguồn cội”, tân nhạc và không khí trước Cách mạng, âm hưởng kháng chiến, thời kỳ bao cấp, nhạc trẻ thập niên 90, Rock Việt cho tới không gian âm nhạc đương đại.

Chương trình sau đó đi đến những chặng “Cuộc biến cố Xuyên không & Đi tìm Căn cước” và “Ký ức quy tụ & Khép lại để Mở ra Tương lai”. Màn trình diễn cuối cùng quy tụ nghệ sĩ trẻ cùng học sinh, sinh viên trên một sân khấu, kết hợp chất liệu âm nhạc truyền thống với ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Sự kết nối giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại

“Mạch nguồn di sản” nối ký ức với nghệ thuật

Ngày 20/9 - ngày cuối cùng của chuỗi hoạt động tại Bảo tàng Hà Nội diễn ra với chương trình “Mạch nguồn di sản” tại không gian trưng bày “Chiến tranh và Hòa bình” - khu sân vườn của Bảo tàng.

Chương trình bắt đầu bằng hoạt động tham quan triển lãm tranh “Bông bầu, bông bí” của họa sĩ Thu Trần và tọa đàm về kết nối di sản, ký ức chiến tranh cùng những giá trị gia đình.

Sau đó là chương trình nghệ thuật “Một cõi quê hương” với nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, nghệ sĩ guitar Lê Hùng Phong cùng các ca sĩ Tây Phong và Quỳnh Phạm. Hội họa, âm nhạc và những câu chuyện về quê hương, con người được đặt cạnh nhau trong không gian sân vườn của Bảo tàng.

Các hoạt động tại "Mạch nguồn di sản"

Trong suốt 10 ngày diễn ra Festival Thăng Long - Hà Nội, thông qua các hoạt động của mình, Bảo tàng Hà Nội mong muốn tạo nên một không gian văn hóa mở, nơi di sản không chỉ được trưng bày mà còn được thực hành, đối thoại và sáng tạo cùng cộng đồng.