Toàn cảnh lễ bế mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2026: Di sản được trao truyền, sáng tạo và tiếp nối

Đêm bế mạc đã khép lại 10 ngày rộn ràng của Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 và tiếp nối di sản theo cách sáng tạo.

Tối 20/9, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở thành sân khấu bế mạc khép lại 10 ngày Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II. Những ca khúc về Hà Nội, âm hưởng xẩm, rock, pop cùng các màn trình diễn giàu năng lượng nối tiếp nhau, đưa câu chuyện về di sản bước vào một không gian trẻ và đương đại.

Sân khấu lễ bế mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ 2

Đêm bế mạc Festival Thăng Long - Hà Nội mang đến năng lượng vừa thân quen vừa mới lạ

Chương trình bế mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II diễn ra tối 20/9 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, sau 10 ngày hoạt động với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”. Chương trình kết hợp phần lễ, vinh danh với chuỗi tiết mục nghệ thuật lấy Hà Nội và những giá trị văn hóa truyền thống làm chất liệu.

Mở đầu lễ bế mạc là tiết mục Nắng Mới Hà Thành với ca khúc xẩm Hà Nội Linh Thiêng Hào Hoa, do Quách Mai Thy, Tuấn Ngọc, RAM C cùng vũ đoàn thể hiện.

Tiết mục mở màn của chương trình

Tiếp nối là Phần lễ và vinh danh: giới thiệu đại biểu, phóng sự tổng kết hành trình Festival, cùng nghi thức vinh danh, trao giấy chứng nhận tri ân các đơn vị đồng hành, đạo diễn và nghệ sĩ đã góp phần làm nên thành công của Festival.

Phần vinh danh, trao giấy chứng nhận tri ân các đơn vị đồng hành, đạo diễn và nghệ sĩ

Phần hai của chương trình nghệ thuật, diễn ra ngay sau nghi thức vinh danh, quy tụ các nghệ sĩ Tạ Quang Thắng, Văn Mai Hương, Lâm Bảo Ngọc và Đỗ Hoàng Hiệp, trình diễn những ca khúc về Hà Nội, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước.

Sự kết hợp giữa những ca khúc viết về Hà Nội, các sáng tác mang hơi thở đương đại cùng phần trình diễn của nhiều nghệ sĩ đã tạo nên một đêm bế mạc đa sắc màu. Qua âm nhạc, hình ảnh Hà Nội hiện lên vừa gần gũi với những giá trị đời thường, vừa trẻ trung, hiện đại và giàu sức sống.

Các nghệ sĩ tạo nên một đêm nhạc ấn tượng

10 ngày Festival đưa di sản đến gần công chúng

Diễn ra từ 11 - 20/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II thu hút hơn 250.000 lượt khách tham gia. Đêm khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long có khoảng 5.000 đại biểu, khách mời và khán giả trong nước, quốc tế; chương trình quy tụ hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, hơn 100 nghệ nhân cùng các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế.

Công nghệ trình diễn như 3D Mapping, thực tế tăng cường và sân khấu bán thực cảnh được sử dụng trong chương trình khai mạc, tạo cách tiếp cận mới với những câu chuyện và không gian di sản.

Sức hút của Festival còn thể hiện ở lượng khách tại các điểm diễn ra hoạt động. Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón hơn 22.000 lượt khách chỉ trong 5 ngày đầu, từ 11 - 15/9, với doanh thu vé đạt 1,18 tỷ đồng. Bảo tàng Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động tham quan, nghệ thuật và trải nghiệm xuyên suốt Festival.

Các chương trình nghệ thuật tiếp tục tạo ra những điểm hẹn riêng. Sắc Màu Hà Nội có sự tham gia của Diva Thanh Lam, ca sĩ Hoàng Quyên và DJ Minh Trí, thu hút hơn 1.500 khách. Thanh âm Gốm đón khoảng 1.000 khách mỗi đêm. Chương trình Âm thanh và di sản quy tụ 6 câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống gồm Chèo, Tuồng và Ca trù.

Khán giả chăm chú theo dõi và cổ vũ cho các nghệ sĩ

Bên cạnh sân khấu và triển lãm, Festival còn tạo không gian để nghệ sĩ, nghệ nhân, đơn vị văn hóa, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo cùng tham gia. Các hoạt động tương tác, trải nghiệm, minigame và check-in tại nhiều địa điểm cũng thu hút đông đảo người dân, du khách, đặc biệt là giới trẻ.

Tại Festival Thăng Long - Hà Nội đặt các di sản vào những hình thức mà công chúng có thể trực tiếp xem, nghe, trải nghiệm và tương tác. Văn hóa không chỉ được giới thiệu trong không gian trưng bày, mà còn trở thành chất liệu cho âm nhạc, thời trang, công nghệ trình diễn, du lịch và các hoạt động cộng đồng.

Sân khấu truyền tải chủ đề "Dòng chảy di sản"