Chân dung người Việt vừa học Tiến sĩ vừa làm Phó TGĐ ngân hàng, tài khoản chứng khoán gần 1.482 tỷ đồng

Doanh nhân này là một trong những gương mặt nổi bật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Đó là doanh nhân Đỗ Quang Vinh (sinh năm 1989) - con trai cả của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển). Ông Đỗ Quang Hiển được biết đến rộng rãi với vị trí Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành T&T Group; Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB). Trong khi đó Đỗ Quang Vinh đang là Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc SHB.

Doanh nhân Đỗ Quang Vinh tại KOL Summit 2026

Theo thông tin trên LinkedIn, Phó Chủ tịch SHB bắt đầu đi du học tại Singapore từ năm 2005 - khi mới 16 tuổi. Sau đó anh chuyển sang Anh để học tiếp bậc đại học và cao học. Tại đây, doanh nhân này tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Tiền tệ và Ngân hàng - Tài chính tại Middlesex University (2008 - 2011) và Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính và Quản trị tại University of East Anglia (2012 - 2013).

Dù không bị áp lực trong chi phí học tập và sinh hoạt nhưng anh vẫn chọn đi làm thêm với công việc bồi bàn để cảm thấy bản thân có ích, có thêm kỹ năng mềm, có cơ hội làm những việc mới mẻ,...

Từ năm 2011 - 2012, Đỗ Quang Vinh bắt đầu công việc tại SHB với vị trí Chuyên viên Kiểm soát Nội bộ. Sau đó, từ tháng 12/2013 đến tháng 2/2015, anh đảm nhiệm vị trí Giám đốc Đầu tư Tài chính Quốc tế tại T&T Group. Công việc của anh khi đó bao gồm xây dựng và quản lý chiến lược toàn cầu của công ty, nghiên cứu thị trường quốc tế, chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép đầu tư, thành lập doanh nghiệp tại nước ngoài, đồng thời quản lý hoạt động kinh doanh ở nước ngoài và báo cáo với HĐQT.

Từ tháng 3/2015 đến tháng 7/2015, anh làm Chuyên viên Tín dụng tại Hana Bank Việt Nam. Anh phụ trách đánh giá và phê duyệt thông tin tín dụng của khách hàng trong hồ sơ vay vốn, lập hợp đồng, đảm bảo quy trình giải ngân tuân thủ chính sách cho vay và thỏa thuận tín dụng. Bên cạnh đó, anh quản lý, rà soát và lưu trữ hồ sơ tín dụng, đồng thời báo cáo về tiến độ, chất lượng công việc và hoạt động kinh doanh.

Từ tháng 8/2015, Đỗ Quang Vinh quay lại T&T Group và giữ vị trí Tổng Giám đốc T&T Group USA (Mỹ). Công việc bao gồm nghiên cứu, đánh giá, đầu tư, phát triển và quản lý các dự án bất động sản; nghiên cứu, phát triển và kinh doanh hàng tiêu dùng; xây dựng các quỹ đầu tư; quản lý hoạt động kinh doanh và báo cáo, tư vấn cho HĐQT về các hoạt động kinh doanh ở nước ngoài.

Ngoài vai trò tại SHB, doanh nhân Đỗ Quang Vinh cũng đang là Chủ tịch HĐQT SHS

Từ tháng 11/2021 - 32 tuổi, anh đồng thời đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc SHB, phụ trách Khối Chuyển đổi, Khối Ngân hàng số và Marketing & Truyền thông.

Đến tháng 4/2023, doanh nhân Đỗ Quang Vinh được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị SHB ở tuổi 34. Ở vị trí này, ông phụ trách các mảng Công nghệ thông tin, Chuyển đổi, Quan hệ quốc tế, Marketing và Truyền thông.

Song song với đó, nam doanh nhân còn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT SHS - công ty chứng khoán lớn thuộc nhóm đầu về vốn điều lệ và thị phần giao dịch. Quá trình tiếp nhận vai trò lãnh đạo diễn ra dần dần, cho thấy định hướng kế nhiệm có chuẩn bị của cá nhân doanh nhân Đỗ Quang Vinh cũng như ban lãnh đạo SHB.

Tháng 9/2023 vừa, Đỗ Quang Vinh cũng chia sẻ thông tin mình đang tiếp tục theo đuổi việc học, trở thành nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng của trường ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội.

Phó Chủ tịch SHB đang theo học bậc học Tiến sĩ

Theo Báo cáo tình hình quản trị của SHB 6 tháng đầu năm 2026, Đỗ Quang Vinh đang giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ. Cậu cả nhà bầu Hiển sở hữu 127.165.207 cổ phiếu SHB, tỷ lệ sở hữu 2,38%. Theo thị giá cuối phiên sáng ngày 21/9/2026, số cổ phiếu SHB của Đỗ Quang Vinh tương đương gần 1.482 tỷ đồng.

Ngoài SHB, Đỗ Quang Vinh còn sở hữu một lượng lớn cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS). Anh đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Chiến lược của doanh nghiệp này.

Về cuộc sống cá nhân, doanh nhân trẻ hiện đang là bố đơn thân của 3 nhóc tì gồm 2 em bé sinh đôi chào đời vào cuối năm 2019 và 1 bé được giới thiệu vào năm 2025. Dù công việc bận rộn nhưng Quang Vinh vẫn dành thời gian chăm sóc các con, đưa con đi du lịch khắp nơi.

Đỗ Quang Vinh cũng hoạt động tích cực trên mạng xã hội, thường cập nhật hình ảnh công việc và cuộc sống đời thường như đi du lịch, tập luyện, gia đình,... Phó Chủ tịch còn có niềm đam mê với ca hát. Trong các sự kiện của gia đình cũng như tập đoàn, Quang Vinh thường xuyên thể hiện các ca khúc và gây chú ý.

Đỗ Quang Vinh đặc biệt yêu thích ca hát

(Ảnh: FBNV)