Clip 21 giây về chú bảo vệ quán cafe trong ngày mưa, một thói quen khiến ai cũng phải nhớ mặt

Dù chỉ vô tình lọt vào clip quay ngày mưa của một vị khách, nhưng hành động nhỏ của chú bảo vệ lại khiến người ta đặc biệt chú ý.

Xuất hiện trên Tiktok thời quan qua, đoạn clip ghi lại hành động của một nam bảo vệ quán cafe trong ngày mưa khiến nhiều khách cảm thấy "ấm lòng". Đoạn clip được đăng tải cùng dòng trạng thái: "Quay cảnh mưa và vô tình thấy chú bảo vệ quán cà phê đang úp mũ bảo hiểm xuống cho mọi người. Có những sự tử tế thầm lặng khiến thế giới này dịu dàng hơn…".

Hoá ra không chỉ là một khoảnh khắc nhất thời, bởi nhiều người đã từng gặp chú bảo vệ ngoài đời với hành động tương tự. Đây dường như là thói quen của chú.

Khoảnh khắc chú bảo vệ lật úp từng chiếc mũ bảo hiểm cho khách trong ngày mưa. (Ảnh cắt từ clip)

Được biết chú bảo vệ trong đoạn clip đang viral trên mạng xã hội là chú Nghĩa (65 tuổi) - hiện đang làm việc tại một quán cafe ở Hà Nội. Chia sẻ về chú Nghĩa trên Thanh Niên, chị Quỳnh Hoa (32 tuổi) - chủ quán cafe nơi nam bảo vệ làm cho hay, chị vô cùng ấn tượng với chú trong suốt 1 năm làm việc ở đây.

Theo lời kể của chị, mỗi ngày bắt đầu ca làm, chú thường chào hỏi khách, nhân viên bằng những câu thơ hoặc lời chúc đặc biệt khiến người nghe vô cùng ấn tượng. Chú nghĩa luôn muốn truyền năng lượng tích cực tới mọi người vì con gái của mình. Chú hy vọng khi con ra ngoài xã hội cũng sẽ luôn được mọi người đối xử tử tế.

Hằng ngày, công việc của nam bảo vệ là giữ xe cho khách, việc cất mũ bảo hiểm khi trời mưa là việc làm quen thuộc của ông. Đoạn clip ngắn hiện vẫn đang nhận được nhiều lượt theo dõi, một khoảnh khắc rất đời thường nhưng khiến người xem cứ muốn nhìn ngắm mãi.