Ngồi điều hoà, làm 8 tiếng, ăn đủ bữa, không KPI: Nghề bảo vệ lương khoảng 10 triệu ở TP.HCM, Hà Nội đang hút người trẻ

“Còn trẻ sao lại làm bảo vệ vậy em/cháu?” - đây là câu hỏi mà cả 3 nhân vật trong bài viết này từng nhận được khi người thân, bạn bè hoặc đôi lúc chỉ là một người qua đường tự dưng tò mò.

Từng được mặc định là công việc dành cho những người trung tuổi, người về hưu, hoặc chỉ phù hợp với nam giới, nghề bảo vệ những năm gần đây đang dần có thêm một “thế hệ mới” - những người trẻ trên 20 dưới 30. Không ít người xem đây là lựa chọn lâu dài, có người coi là khoảng thời gian tích lũy trước khi tìm hướng đi khác.

Và nếu bạn lướt mạng xã hội và tra từ khóa “làm bảo vệ” thì cũng không khó để bắt gặp những content về một ngày đi làm, mức lương, đãi ngộ. Điểm chung có thể nhìn thấy rõ là ngày làm 8 tiếng, ăn đủ bữa, không KPI, có nơi còn có phòng riêng, ngồi điều hòa,... Đặc biệt, trong bối cảnh làn sóng sa thải và guồng quay ngày càng khắc nghiệt của thị trường lao động, việc vẫn duy trì được một nhịp sống chậm ngay giữa thành phố càng khiến công việc này thu hút sự tò mò và quan tâm từ cộng đồng mạng.

Làm nghề bảo vệ nhưng hành trình đến với công việc của mỗi người lại khác nhau. Cùng gặp gỡ Nguyễn Văn Sang (26 tuổi, TP.HCM), Ngọc Ánh (27 tuổi, Đồng Nai) và Đức Minh (21 tuổi, Hà Nội) hiện đang gắn bó với vị trí bảo vệ tại các tòa nhà, khu chung cư và văn phòng, để nghe lý vì sao họ chọn làm nghề bảo vệ!

Nghề bảo vệ lương khoảng 10 triệu ở TP.HCM, Hà Nội đang hút người trẻ.

Vì sao nhiều bảo vệ trẻ được săn đón? Thu nhập khoảng 10 triệu/tháng nhưng công việc không chỉ là đứng gác

Nhìn từ bên ngoài, nhiều người vẫn nghĩ bảo vệ là một trong những công việc khá “dễ thở”: Không cần bằng cấp cao, không phải chạy KPI, ít những cuộc họp hay áp lực doanh số như nhiều môi trường văn phòng. Công việc chủ yếu cần sức khỏe, sự cẩn thận, tinh thần trách nhiệm và khả năng tuân thủ quy định. Với những người từng cảm thấy mệt mỏi trong guồng quay cạnh tranh, một công việc có lịch làm ổn định, thu nhập đều đặn trở thành lựa chọn đáng cân nhắc.

Tuy nhiên, “ổn định” không đồng nghĩa với “nhàn”.

Đằng sau những giờ trực tưởng như bình yên vẫn là sự tập trung liên tục. Bảo vệ tại các tòa nhà, khu chung cư không chỉ kiểm soát người ra vào mà còn phải quan sát camera, xử lý các tình huống phát sinh, hỗ trợ cư dân khi cần.

Một ngày làm việc của Văn Sang thường bắt đầu bằng việc nhận ca, kiểm tra khu vực phụ trách, nắm tình hình từ ca trước, sau đó theo dõi khách ra vào và đảm bảo an ninh tại tòa nhà. Mỗi ca kéo dài khoảng 8 tiếng, chưa kể những hôm phát sinh tăng ca.

Văn Sang chuyển sang làm bảo vệ từ năm 2025 đến nay.

Theo Sang, điều khó nhất của nghề không nằm ở việc phải làm quá nhiều thao tác liên tục, mà là khả năng duy trì sự tập trung trong thời gian dài. Đặc biệt với những ca trực ban đêm hoặc lúc lượng người ra vào đông, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến công việc chung.

Ở môi trường chung cư, văn phòng, bảo vệ cũng không chỉ làm nhiệm vụ kiểm tra người ra vào. Đức Minh - nhân viên bảo vệ tại một khu chung cư ở Hoàng Cầu (Hà Nội) - cho biết công việc mỗi ngày của cậu còn bao gồm kiểm tra sảnh, khu vực gửi xe, camera, hỗ trợ cư dân khi cần.

“Có những tình huống tưởng nhỏ nhưng lại đòi hỏi sự bình tĩnh và xử lý khéo léo. Chẳng hạn khi cư dân báo mất đồ, bảo vệ phải kiểm tra camera, xác minh thời gian, hướng di chuyển để hỗ trợ tìm kiếm. Hoặc khi có người lạ vào tòa nhà nhưng không cung cấp được thông tin rõ ràng, nhân viên bảo vệ phải vừa đảm bảo an ninh, vừa giao tiếp lịch sự” , Minh nói.

Đức Minh cũng nói thêm rằng nghề bảo vệ không phải là một công việc “không cần kỹ năng” hay “ngồi một chỗ” như nhiều người vẫn hình dung. Để làm tốt công việc này, người làm nghề cần có khả năng quan sát, giao tiếp, xử lý tình huống và tinh thần trách nhiệm. Đặc biệt tại các khu chung cư hiện nay, công việc của bảo vệ cũng thay đổi nhiều hơn so với trước. Ngoài việc kiểm soát người ra vào, nhân viên bảo vệ còn phải sử dụng camera, hệ thống quản lý cư dân, phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành tòa nhà.

Với người trẻ, lợi thế khi bước vào nghề nằm ở sức khỏe, sự nhanh nhẹn và khả năng tiếp cận công nghệ nhanh. Tuy nhiên, công việc này cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn và tính kỷ luật, bởi đặc thù có nhiều khoảng thời gian lặp lại, nếu không tìm được động lực dễ khiến người làm cảm thấy nhàm chán.

Ở một khu công nghiệp tại Đồng Nai, Ngọc Ánh bắt đầu ca làm việc từ 6h và kết thúc lúc 14h đều đặn mỗi ngày, nghỉ Chủ nhật. Cô làm công việc này từ năm 2022 đến nay. Hiện tại, một ngày làm việc của Ngọc Ánh chủ yếu xoay quanh việc ghi chép sổ sách, kiểm tra thông tin khách ra vào tại vị trí được phân công. Công việc không quá nặng về thể lực nhưng đòi hỏi sự cẩn thận, bởi chỉ một thông tin sai lệch cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình kiểm soát an ninh.

Ngọc Ánh làm bảo vệ ở khu công nghiệp.

Khó khăn lớn nhất với Ánh lại đến từ những tình huống giao tiếp, đặc biệt khi gặp khách nước ngoài do cô chưa tự tin về ngoại ngữ. Tuy nhiên, sau thời gian làm việc, cô dần quen với việc quan sát, xử lý tình huống và giao tiếp với nhiều kiểu người khác nhau.

Mức thu nhập của công việc này hiện dao động khá khác nhau tùy nơi làm việc, ca trực và chế độ của từng công ty. Với nhóm nhân vật được phỏng vấn, con số phổ biến rơi vào khoảng 8 - 12 triệu đồng/tháng.

Ngọc Ánh cho biết mức lương hiện tại của cô khoảng 10 triệu đồng/tháng. Con số này thấp hơn lúc cô bạn đi làm công nhân ở khu công nghiệp, song vẫn đủ trang trải cuộc sống. Đổi lại, cô cảm thấy thoải mái hơn vì lịch làm việc ổn định, ít áp lực hơn và có thời gian dành cho gia đình. Hiện tại, Ngọc Ánh đang là mẹ của một em bé 7 tuổi. Ngoài giờ làm cô bán thêm sầu riêng để kiếm thêm thu nhập.

Cũng đang nuôi con nhỏ và gia đình như Ngọc Ánh, Văn Sang với lịch làm việc theo ca 8 tiếng (chưa tính tăng ca), mức lương Sang nhận được dao động khoảng 8 - 12 triệu đồng/tháng. Ở thời điểm hiện tại, Sang cho rằng mức thu nhập này đủ để mình trang trải cuộc sống, tất nhiên chỉ đủ chi tiêu chứ không dư dả.

Ngoài giờ làm Ngọc Ánh dành thời gian chăm con, bán hàng kiếm thêm thu nhập.

Còn với Đức Minh hơn 10 triệu đồng/tháng là khoản thu nhập giúp cậu tự lo những chi phí cơ bản trong thời gian ôn thi lại đại học.

Nghiêm túc theo nghề không thăng chức, tăng lương: Lý do khiến ai cũng đồng cảm

Không giống suy nghĩ của nhiều người rằng tuổi trẻ nhất định phải tìm một công việc có lộ trình thăng tiến rõ ràng, một bộ phận người trẻ hiện nay lại ưu tiên những điều thực tế hơn: Một công việc đủ ổn định, thời gian phù hợp và cảm giác bản thân vẫn kiểm soát được cuộc sống.

Với họ, nghề bảo vệ có thể là lựa chọn lâu dài, cũng có thể chỉ là một chặng nghỉ trước khi bước sang hướng khác. Nhưng điểm chung là công việc này giúp họ giải quyết những nhu cầu rất cụ thể trong từng giai đoạn.

Với Văn Sang, điều khiến cậu tiếp tục gắn bó không nằm ở việc đây là một nghề “nhàn”, mà bởi Sang tìm thấy sự phù hợp với tính cách và cuộc sống hiện tại. Sau khi từng trải qua nhiều công việc khác nhau, cậu nhận ra nghề bảo vệ mang đến sự ổn định, môi trường rõ ràng và một hướng đi mà bản thân có thể nghiêm túc theo đuổi.

Văn Sang cho biết khi chọn làm nghề bảo vệ, anh nhận được không ít lời nhận xét từ người thân, lẫn người lạ là tại sao còn trẻ, có ngoại hình lại làm công việc này. Song, Văn Sang vẫn lựa chọn gắn bó lâu dài vì tính ổn định, bớt stress.

Ngọc Ánh cũng từng có khoảng thời gian e ngại khi bắt đầu làm bảo vệ. Một cô gái còn trẻ, lại lựa chọn công việc vốn thường gắn với hình ảnh nam giới lớn tuổi, khiến cô không tránh khỏi những câu hỏi từ người xung quanh.

Thế nhưng sau nhiều năm làm việc, Ánh nhận ra nghề này không hề giới hạn ở độ tuổi như nhiều người vẫn nghĩ. Thậm chí, người trẻ lại có những lợi thế riêng như sức khỏe, sự nhanh nhẹn và khả năng tiếp thu các công nghệ hỗ trợ trong công việc.

Điều giữ chân Ánh không phải là một lời hứa về việc thăng chức hay một bước tiến quá nhanh trong sự nghiệp, mà là sự phù hợp với cuộc sống hiện tại. Công việc giúp cô có thời gian chăm sóc con, sắp xếp việc gia đình, đồng thời vẫn có thể học thêm những kỹ năng mới và làm thêm những công việc khác.

Trong khi đó, Đức Minh lại xem nghề bảo vệ như một điểm dừng ngắn hạn trong hành trình của mình. Hiện tại, mục tiêu của Minh vẫn là thi lại đại học để tìm ngành học phù hợp hơn. Nhưng trong khoảng thời gian này, công việc bảo vệ giúp cậu tự chủ tài chính, rèn tính kỷ luật và có thêm thời gian chuẩn bị cho kế hoạch phía trước.

Với nhiều người như Đức Minh thì đây là công việc an toàn, phù hợp cho một quãng tạm nghỉ ngắn hạn mà vẫn cần kiếm thu nhập, cần đi học thêm.

“Lúc đầu gia đình cũng hơi bất ngờ vì mọi người thường nghĩ bảo vệ là nghề của các chú lớn tuổi. Bạn bè mình cũng có người hỏi “sao còn trẻ lại đi làm bảo vệ”. Nhưng khi biết lý do mình chọn công việc này để vừa có thu nhập vừa có thời gian ôn thi thì mọi người cũng ủng hộ hơn.

Nhưng mình nghĩ nếu một người thực sự yêu thích công việc này thì nghề bảo vệ hoàn toàn có thể gắn bó” , Đức Minh chia sẻ.

Dù chưa xác định đây là hướng đi lâu dài, Minh vẫn nhìn nhận quãng thời gian làm bảo vệ mang lại cho mình nhiều trải nghiệm thực tế hơn về giao tiếp, trách nhiệm và cách tự chủ cuộc sống bằng chính sức lao động của mình.

Với nhiều người trẻ, lựa chọn làm bảo vệ không đơn giản là câu chuyện “còn trẻ sao lại chọn công việc này?”. Đằng sau mỗi ca trực là một lý do khác nhau: có người tìm sự ổn định, có người cần thời gian cho gia đình, cũng có người xem đây là khoảng thời gian để chuẩn bị cho những mục tiêu mới.

Nghề bảo vệ không phải lựa chọn phù hợp với tất cả, nhưng nếu nghiêm túc với công việc, đây vẫn là một nghề giúp nhiều người trẻ tự lập, có thu nhập và xây dựng cuộc sống theo cách riêng.

Bởi sau cùng, giá trị của một công việc không nằm ở tên gọi, mà ở cách mỗi người cố gắng với lựa chọn của mình.