Tài sản hiện tại của người tạo trend “iPhone Kupi” nổi tiếng quốc tế

Thời gian gần đây, nhân vật này nổi tiếng ở nhiều nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, với trend “iPhone Kupi”.

Cùng với màn ra mắt của iPhone 18, nhiều trend ăn theo cũng viral trên MXH. Trong đó gây chú ý là trend unbox sản phẩm này trên nền nhạc bài hát iPhone Kupi, được nhiều người nổi tiếng trong nước đu theo như Emily Nguyễn, Phương Ly, Kiên Hoàng - Heo Mi Nhon, TikToker Ly Sẩm,...

Được biết bài hát iPhone Kupi đã được phát hành từ tháng 7/2026 nhưng thời gian gần đây viral trở lại khi được “Vua Live” Win William lăng xê. Những đoạn clip gắn với Win William liên tục thu hút hàng triệu lượt xem, khiến không ít người lần đầu biết đến “Vua Live” cũng bắt đầu tò mò: Win William là ai? Anh này giàu đến mức nào?

Trend "iPhone Kupi" đang viral trên MXH, đặc biệt là TikTok

Win William

Win William, còn được biết đến với biệt danh “Vua Live” hay “King of Live”, là nhà bán hàng online và doanh nhân nổi tiếng đến từ Lào, hoạt động chủ yếu ở Thái Lan. Theo truyền thông Thái Lan, Win William bắt đầu kinh doanh với số vốn chỉ khoảng 2 triệu kip, tương đương hơn 4.000 baht (3,1 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại).

Công việc đầu tiên của anh là livestream bán quần áo second-hand tại một căn phòng nhỏ. Win William tự đảm nhận gần như toàn bộ các khâu, có thời điểm làm việc đến mức gần như không ngủ. Khi có thêm vốn, anh chuyển sang bán quần áo mới, thuê nhân viên và mở rộng quy mô.

Một giai đoạn sau, Win William thử sức với mô hình “blind box”, nhập hàng về dự trữ nhưng gặp hàng loạt vấn đề như khách đặt rồi không thanh toán, hàng không về kịp hoặc bị trả lại. Để hoạt động kinh doanh đi vào hệ thống, anh chuyển việc lưu trữ hàng hóa từ nhà riêng sang kho hàng, từ đó tiếp tục mở rộng hoạt động.

Livestream cũng là một trong những nguồn thu chính của Win William. Với tài khoản TikTok hơn 30,6 triệu người theo dõi và hàng trăm triệu lượt thích, anh thường tổ chức những phiên livestream bán hàng quy mô lớn với các mặt hàng đa dạng. Đồng thời Win William cũng gây chú ý khi tặng những món quà giá trị cho người xem live như vàng, iPhone, ô tô,...

Kho hàng của Win William

Anh này từng tặng vàng, ô tô, điện thọai cho người xem livestream

Win William cũng đã mở rộng sang xây dựng thương hiệu riêng, livestream thương mại, thời trang và các hoạt động kinh doanh khác. Năm 2025, anh tổ chức WOF 2025 Win of Fash(ion) - The Imaginary Show, kết hợp sàn diễn thời trang với livestream bán hàng tại Bangkok (Thái Lan).

Kết quả, các livestream của Win William đều đạt doanh thu khủng. Riêng chương trình Birthday Super Big Sale vào tháng 8/2024 được ghi nhận tạo ra hơn 500.000 đơn hàng. Một số nguồn tin tại Thái Lan còn nhắc đến những phiên livestream có doanh số lên tới hàng trăm triệu baht, trong đó có phiên đạt khoảng 200 triệu baht (hơn 156 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại).

Song đây là doanh số bán hàng, không thể đồng nhất với thu nhập hay tài sản cá nhân của Win William.

Win William được yêu quý vì phong cách livestream gần gũi, dễ chịu

Bên cạnh livestream, anh còn phát triển các thương hiệu riêng. Win William từng ra mắt nước mắm lên men Puen Win, với hơn 500.000 chai được đặt mua ngay trong thời gian đầu ra mắt, theo truyền thông Thái Lan. Anh cũng sở hữu thương hiệu nước hoa WINDSCENT.

Bất động sản cũng là một phần đáng chú ý trong hồ sơ kinh doanh của Win William. Một số bài viết tại Thái Lan từng giới thiệu anh là nhà phát triển và kinh doanh bất động sản với nhiều dự án khác nhau.

Tuy nhiên, hiện chưa có danh sách công khai đáng tin cậy cho biết Win William đang đứng tên bao nhiêu bất động sản, diện tích cụ thể hay tổng giá trị danh mục nhà đất của anh.

Trên mạng xã hội, Win William thường xuất hiện với hình ảnh yêu thích thời trang, du lịch và cuộc sống xa hoa. Anh đăng nhiều hình ảnh trải nghiệm thiên nhiên, cuộc sống ở nước ngoài, sử dụng hàng hiệu, mua kim cương, di chuyển bằng siêu xe và chuyên cơ.

"Vua Live" thường chụp ảnh bên những chiếc xe sang trọng

Anh cũng hay di chuyển bằng chuyên cơ riêng

Thường xuyên sắm hàng hiệu

Anh từng khoe trang sức và kim cương khổng lồ

Win William cũng dành thời gian đi du lịch và trải nghiệm cuộc sống

(Nguồn: Komchadluek, Khaosod)