Có thể là học từ mới không kịp với cư dân mạng. Lần này là “bá khí”!

- “Bá khí” là từ vựng từ đâu xuất hiện vậy mọi người? Em là Gen Z còn cập nhật từ vựng không kịp.

- Mấy bạn ơi! Cho mình hỏi với, dạo này thấy mấy bạn trong lớp mình hay nói "bá khí" nhưng mà mình không biết là gì á…

- Ê! Từ “bá khí” là gì vậy mọi người? Nghe ngầu thiệt á nhưng không hiểu nghĩa là gì…

Thắc mắc của cư dân mạng về "bá khí" (Ảnh chụp màn hình)

Nếu đang ở trong trạng thái 1001 câu hỏi vì sao về “bá khí” thì xin chúc mừng, bạn đã quay vào ô out trend. Và hãy đọc tiếp để trả lời những câu hỏi: “Bá khí” là gì? Cách sử dụng “bá khí” thế nào?

Từ “bá khí” xuất phát từ Haki - một loại sức mạnh trong bộ phim hoạt hình Nhật Bản nổi tiếng One Piece. Trong thế giới của bộ truyện, Haki là năng lực tiềm ẩn mà nhân vật có thể đánh thức thông qua quá trình rèn luyện hoặc những biến cố lớn.

Haki đã xuất hiện từ khá sớm trong One Piece. Một trong những lần đầu tiên là khi Shanks Tóc Đỏ sử dụng năng lực này để cứu Luffy Mũ Rơm trước sự tấn công của Vua Biển. Thời điểm đó, khái niệm Haki chưa được tác giả giải thích rõ. Về sau, Haki được nhắc đến thường xuyên hơn và trở thành một phần quan trọng trong hệ thống sức mạnh của bộ truyện.

Khoảnh khắc Shanks Tóc Đỏ cứu Luffy Mũ Rơm trước Vua Biển (Ảnh: One Piece)

Ở Việt Nam, “bá khí” được cho là Việt hóa của Haki, tạo nên một cách liên tưởng khá dễ hiểu: nguồn năng lượng khiến người khác cảm nhận được sức mạnh và sự áp đảo của nhân vật.

Ngoài cách giải thích này, “bá khí” còn được cư dân mạng hiểu đơn giản là sự kết hợp giữa “bá đạo” và “khí chất”, hoặc dùng gần với nghĩa của “aura” - từ thường được dùng trên mạng để nói về thần thái, sức hút hay năng lượng mà một người toát ra.

Vì thế, trong cách dùng thông thường, một người được gọi là “bá khí” khi họ tạo cảm giác rất tự tin, có sức hút hoặc đủ “uy” để khiến người khác chú ý.

Từ đầu tháng 9/2026, “bá khí” bắt đầu xuất hiện dày đặc trên các nền tảng MXH. Người dùng mang cụm từ này vào đủ tình huống: khen một pha có thần thái, nhận xét ai đó trông “ngầu”, thậm chí dùng để cà khịa.

Trường hợp cuối cùng là lúc “bá khí” trở nên phù hợp với văn hóa meme trên MXH. Một người tạo dáng đầy tự tin nhưng biểu cảm hơi gượng, một màn thể hiện được kỳ vọng là “cool ngầu” nhưng thành ra buồn cười, hay một khoảnh khắc cố tạo aura nhưng phản tác dụng đều có thể bị dân mạng bình luận: “Bá khí quá!”.

Bài đăng hài hước về "bá khí" nhận về 315 nghìn lượt xem trên Threads (Ảnh chụp màn hình)

Đến hiện tại, chưa có thông tin xác nhận rõ “bá khí” viral vì tình huống nào, ai là người đầu tiên khơi mào cách dùng này trên mạng xã hội. Song các meme “bá khí” đã được sử dụng rộng rãi, chủ yếu gắn với hình ảnh ai đó/nhân vật nào đó đứng dựa lưng vào tường, tỏ ra ngầu.

Một số hình ảnh meme và đu trend “bá khí”:

Hình ảnh được sử dụng nhiều nhất về "bá khí" (Ảnh: Internet)

Không chỉ cư dân mạng cosplay mà nhiều người nổi tiếng như Lai Bâng cũng đu trend (Ảnh: Lai Bâng)

(Ảnh: Internet)

(Tổng hợp)