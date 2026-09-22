Thu nhập của Quang Hải

Trong nhiều năm qua, Nguyễn Quang Hải vẫn là cầu thủ được chú ý hàng đầu Việt Nam.

Ngày 22/9, đội tuyển Việt Nam bắt đầu hội quân trở lại để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên tiền vệ Nguyễn Quang Hải bất ngờ xin rút lui, không dự giải đấu vì chấn thương.

Trước đó chỉ một ngày - 21/9, Quang Hải vẫn có tên trong danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 được VFF công bố. Hiện tại, HLV Kim Sang-sik cùng VFF vẫn đang tích cực vận động và thuyết phục Quang Hải thay đổi ý định.

Thông tin này lập tức gây chú ý bởi Quang Hải vốn là một trong những cái tên quan trọng của tuyển Việt Nam nhiều năm qua. Nhờ vị trí và thành tựu trong bóng đá, ở tuổi 29, đội trưởng của CLB Công an Hà Nội cũng đang sở hữu nền tảng kinh tế đáng chú ý với tiền lương, lót tay, thưởng và các hợp đồng thương mại.

Thu nhập trực tiếp từ bóng đá

Sau khi trở về Việt Nam từ Pháp vào năm 2023, Quang Hải ký hợp đồng với CLB Công an Hà Nội. Thời điểm đó, tiền vệ này được cho là nhận khoản lót tay hơn 5 tỷ đồng/năm trong hợp đồng có thời hạn 1,5 năm.

Đến ngày 18/7/2024, CLB Công an Hà Nội tiếp tục gia hạn với Quang Hải thêm 3 năm. Theo những thông tin được đưa ra trên thị trường, khoản lót tay trong hợp đồng mới vào khoảng 9 tỷ đồng/năm, tương đương khoảng 27 tỷ đồng trong toàn bộ thời hạn 3 năm.

Đây là những con số được truyền thông và giới bóng đá đề cập, không phải mức đãi ngộ được CLB Công an Hà Nội công bố chính thức.

Mức lương của Quang Hải cũng không được đội bóng công khai. Song một số nguồn tin cho rằng anh nhận không dưới 100 triệu đồng/tháng, tương đương hơn 1,2 tỷ đồng/năm.

Con số này cao hơn đáng kể so với thời điểm trước khi anh sang Pháp. Khi đó, Quang Hải từng được một CLB tại V.League đưa ra đề nghị khoảng 80 triệu đồng/ tháng, kèm khoản đãi ngộ 5 tỷ đồng/năm cho một mùa giải.

Trên thị trường chuyển nhượng, Quang Hải cũng đang là 1 trong 2 nội binh đắt nhất V-League. Theo cập nhật của Transfermarkt ngày 26/6, Quang Hải được định giá 400.000 euro, tương đương gần 12 tỷ đồng (theo tỷ giá hiện tại). Mức định giá này ngang với người đồng đội Đình Bắc tại CLB Công an Hà Nội.

Ngoài ra, một nguồn thu khác của Quang Hải đến từ các khoản thưởng sau thi đấu.

Tiền vệ số 19 bắt đầu được chú ý mạnh mẽ sau VCK U23 châu Á 2018, sau đó cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và tiếp tục có những danh hiệu ở cấp CLB. Gần đây, Quang Hải cũng cùng Công an Hà Nội vô địch V.League các mùa 2023 và 2025, trong đó anh giữ vai trò đội trưởng.

Vì vậy trong suốt sự nghiệp, tiền vệ này còn nhận nhiều khoản thưởng từ CLB, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và các đơn vị liên quan sau những thành tích trên sân cỏ. Tổng số tiền thưởng qua nhiều năm được một số nguồn ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng, nhưng không có bảng thống kê chính thức về tổng thu nhập này.

Thu nhập từ quảng cáo

Tiền lương và lót tay chỉ là một phần trong thu nhập của Quang Hải. Sức hút của tiền vệ này còn được thể hiện qua lượng người theo dõi trên mạng xã hội.

Quang Hải hiện có hơn 2,4 triệu người theo dõi trên Facebook, khoảng 673.000 người trên Instagram và 2,6 triệu người trên TikTok. Nhiều video của anh đạt hàng triệu lượt xem, thậm chí có những nội dung lên tới hàng chục triệu lượt xem.

Với độ nổi tiếng này, Quang Hải cũng góp mặt trong các chiến dịch quảng cáo, sự kiện và hoạt động đại diện thương hiệu. Anh từng hợp tác với nhiều nhãn hàng thuộc các lĩnh vực như điện tử, thực phẩm, đồ uống và thương mại điện tử.

Trên thị trường quảng cáo, có thông tin cho rằng một bài đăng thương mại của Quang Hải có thể mang về hàng trăm triệu đồng, tùy thương hiệu, nội dung và hình thức hợp tác. Song đây cũng là mức giá tham khảo từ thị trường, không phải con số được Quang Hải công khai.

Sau nhiều năm thi đấu và hoạt động thương mại, Quang Hải được cho là đã tích lũy một khối tài sản đáng kể. Những thông tin từng được chia sẻ cho thấy anh có bất động sản tại Hà Nội và TP.HCM, cùng một số tài sản giá trị như ô tô, đồng hồ và đồ dùng hàng hiệu.

Gần đây, tài sản được chú ý nhất của gia đình Quang Hải là căn biệt thự song lập tại Vinhomes Global Gate (Hà Nội). Căn nhà có quy mô 4 tầng, diện tích đất được giới thiệu trong khoảng 125,6 - 153m².

Giá thị trường của những căn biệt thự thuộc phân khu này được nhắc đến ở mức từ hơn 40 tỷ đồng, tùy vị trí, diện tích và thời điểm giao dịch. Tuy nhiên, không có thông tin công khai xác nhận số tiền vợ chồng Quang Hải thực tế đã chi cho căn nhà.

(Tổng hợp)