Căn phòng 21m2 của nữ công nhân, tiền thuê 0 đồng

Căn phòng này ở tầng 6, nữ công nhân này chỉ mất 3 phút để di chuyển đến chỗ làm.

Một căn phòng 21m2 có nhà vệ sinh riêng, được công ty cấp hoàn toàn miễn phí đang khiến nhiều người chú ý trên Xiaohongshu.

Chủ nhân của căn phòng là A Hương, một nữ công nhân đang làm việc tại một công ty sản xuất pin ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Trong một bình luận, cô từng chia sẻ mức lương của mình trên 2.600 NDT/tháng (hơn 10 triệu đồng).

Trên trang cá nhân, A Hương thường xuyên chia sẻ về cuộc sống đi làm và căn phòng ký túc xá được công ty bố trí với giá 0 đồng. Cô cũng tự tay sắp xếp, dọn dẹp và cải tạo từng góc nhỏ trong phòng theo cách tiết kiệm, từ khu vực ngủ nghỉ đến nhà vệ sinh. Những chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng Xiaohongshu.

Ảnh minh họa Xiaohongshu

Bên trong phòng trọ 21m2 do công ty cấp cho nữ công nhân này

Căn phòng A Hương đang ở rộng khoảng 21m2, nằm trên tầng 6 - cũng là tầng cao nhất của tòa nhà, có khu vực rửa mặt riêng khoảng 2,2m2 và nhà vệ sinh riêng. Đáng chú ý, cô không phải trả tiền thuê nhà, bởi công ty thuê lại phòng từ chủ nhà rồi bố trí cho nhân viên sử dụng.

Từ phòng đến nơi làm việc chỉ khoảng 3 phút di chuyển, lại được nghỉ 2 ngày cuối tuần. Phòng không có bếp riêng, tòa nhà cũng không có thang máy nhưng đã được trang bị điều hòa và bình nóng lạnh. Ngày thường bận đi làm nên A Hương ít nấu nướng, còn cuối tuần cô tự nấu những món đơn giản bằng nồi áp suất điện và bếp từ đã mua.

Sau giờ làm, cô thường tranh thủ dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc hoặc tự tay làm mới một góc trong phòng.

A Hương từng chia sẻ rằng những lúc tâm trạng không tốt hoặc suy nghĩ nhiều, cô sẽ bắt tay vào lau dọn. Khi mọi thứ trở nên gọn gàng, bản thân cô cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Cô cũng từng bỏ 70 NDT (khoảng 270.000 đồng) để làm mới một chiếc tủ cũ và chỉ tốn 6,8 NDT (khoảng 27.000 đồng) để thay đổi diện mạo chiếc bàn.

Bởi thế, dù căn phòng còn những bất tiện như không có bếp và phải leo cầu thang lên tầng 6, A Hương vẫn hài lòng bởi điều quan trọng nhất là có một chỗ ở riêng, gần công ty và không mất tiền thuê.

Một số góc cô tự decor trong phòng trọ

Khoản tiền thuê nhà bằng 0 cũng giúp cuộc sống của A Hương nhẹ đi đáng kể. Cô không phải mất thời gian tìm phòng, thương lượng giá thuê hay lo các khoản phát sinh liên quan đến chỗ ở. Thêm vào đó, nơi ở chỉ cách công ty khoảng 3 phút di chuyển, nên phần lớn thời gian và công sức mỗi ngày đều có thể dành cho công việc và cuộc sống riêng.

Với một căn phòng được công ty cấp miễn phí, A Hương không có quá nhiều lựa chọn về diện tích hay thiết kế. Nhưng thay vì coi đây chỉ là chỗ ở tạm thời, cô chủ động chăm chút từng góc nhỏ để biến 21m2 thành một không gian thực sự thuộc về mình.

Nguồn: Xiaohongshu