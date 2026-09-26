Mức lương của Đình Bắc

Cầu thủ xứ Nghệ ngày càng thể hiện được vị trí quan trọng của mình ở CLB lẫn ĐT Việt Nam.

Ngày 25/9, Nguyễn Đình Bắc lần đầu góp mặt trong ban cán sự đội tuyển Việt Nam với vai trò đội phó, cùng Nguyễn Xuân Son. Đội trưởng là Nguyễn Hoàng Đức. Đây là dấu mốc mới với tiền đạo sinh năm 2004, sau khi anh từng được trao vai trò đội phó U22 Việt Nam và đội trưởng U23 Việt Nam ở những giải đấu trước đó.

Ở tuổi 22, Đình Bắc đang đi qua một năm đặc biệt khi liên tục được nhắc tên ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển. Thành tích trên sân kéo theo một câu chuyện khác cũng được quan tâm: mức lương, giá trị chuyển nhượng và khả năng kiếm tiền của Đình Bắc.

Hiện tại, mức lương cụ thể của Đình Bắc tại CLB Công an Hà Nội (CAHN) chưa được công bố. Trước đó - năm 2024, CAHN đạt thỏa thuận sơ bộ để chiêu mộ tiền đạo này với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Thời điểm đó, khoản tiền “đặt cọc” trước cho phi vụ là 3,5 tỷ đồng, tổng giá trị hợp đồng không được tiết lộ.

Đến tháng 7/2026, CLB CAHN tiếp tục ký hợp đồng 3 năm tiếp theo với Đình Bắc. Các chi tiết tài chính của thỏa thuận mới không được công bố, vì vậy chưa có cơ sở để xác định chính xác mức lương hay khoản lót tay mà tiền đạo này nhận được.

Đình Bắc

Bên cạnh lương và các khoản liên quan đến hợp đồng, thu nhập của Đình Bắc còn có thể đến từ tiền thưởng theo thành tích.

Chẳng hạn như gần nhất - tại ASEAN Cup 2026, Nguyễn Đình Bắc trở thành người trẻ nhất lịch sử ASEAN Cup giành giải Cầu thủ hay nhất và Vua phá lưới trong một kỳ giải. Mùa giải 2025 - 2026, Đình Bắc cùng CLB Công an Hà Nội lên ngôi vô địch V.League. Cá nhân tiền đạo này giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League, sau một mùa giải có nhiều màn trình diễn nổi bật.

Những thành tích này cũng tạo ra thêm các khoản thưởng cho cầu thủ. Với mỗi danh hiệu hoặc thành tích tại CLB và đội tuyển, Đình Bắc cùng đồng đội có thể nhận thưởng từ CLB, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam hoặc các doanh nghiệp đồng hành. Tuy nhiên mức thưởng cụ thể dành riêng cho Đình Bắc không được công bố đầy đủ.

Về giá trị chuyển nhượng, theo cập nhật mới nhất từ chuyên trang Transfermarkt vào tháng 6/2026, giá trị chuyển nhượng của Đình Bắc được định giá 400.000 euro, tương đương hơn 11,8 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại.

Đáng chú ý, con số này ngang với Nguyễn Quang Hải, người cũng đang được Transfermarkt định giá 400.000 euro. Trong khi đó, giá trị của Nguyễn Hoàng Đức ở mức 325.000 euro, tương đương gần 9,9 tỷ đồng.

Nếu không tính nhóm cầu thủ nhập tịch, Đình Bắc và Quang Hải hiện là hai cầu thủ Việt Nam có giá trị chuyển nhượng cao nhất theo định giá của Transfermarkt. Với một tiền đạo mới 22 tuổi, đây là mức định giá đáng chú ý.

Tất nhiên, con số 400.000 euro không đồng nghĩa với số tiền một CLB chắc chắn phải bỏ ra để mua Đình Bắc. Transfermarkt đưa ra mức định giá tham khảo dựa trên nhiều yếu tố như tuổi tác, phong độ, thời hạn hợp đồng, vị thế tại CLB và đội tuyển. Dù vậy, việc Đình Bắc đứng trong nhóm đầu bóng đá Việt Nam cho thấy giá trị thị trường của anh đã tăng nhanh.

Đình Bắc ngày càng gây ấn tượng trên sân bóng lẫn ngoài đời

Ngoài sân bóng, Đình Bắc còn có một lợi thế đáng kể về độ nhận diện. Tài khoản TikTok của anh hiện có khoảng 1,5 triệu người theo dõi, trong khi Facebook có khoảng 630.000 người theo dõi.

Với lượng người theo dõi này, hình ảnh của Đình Bắc xuất hiện trong các hoạt động quảng cáo thuộc nhiều nhóm ngành như ngân hàng, game, công nghệ, thời trang và làm đẹp. Mức phí booking cụ thể không được công bố, nhưng đây là một nguồn thu khác bên cạnh tiền lương, thưởng và các khoản liên quan đến hợp đồng thi đấu.

Đình Bắc mới hoàn thiện căn nhà báo hiếu bố mẹ

(Tổng hợp - Ảnh: FBNV)