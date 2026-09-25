Đình Bắc chính thức được HLV Kim Sang-sik "thăng chức"

HLV Kim Sang-sik đã công bố ban cán sự mới của đội tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik vừa chính thức công bố Ban cán sự đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, với tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đảm nhiệm vai trò đội trưởng. Hai đội phó là Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Đình Bắc.

Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Xuân Son đều là những gương mặt giàu kinh nghiệm của ĐT Việt Nam. Cả hai vừa cùng đội tuyển hoàn thành hành trình bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2026.

Trong khi đó, đây là lần đầu tiên Nguyễn Đình Bắc được trao vai trò trong Ban cán sự ĐT Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 2004 đang có lần thứ hai góp mặt tại đội tuyển quốc gia trong năm 2026 và tiếp tục được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội thể hiện trong một giải đấu do FIFA tổ chức.

Với sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Hoàng Đức, Xuân Son và sức trẻ của Đình Bắc, Ban cán sự ĐT Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần duy trì sự đoàn kết, gắn kết trong tập thể, hướng tới mục tiêu tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Trước đó tại AFF Cup 2026, Quang Hải là người đeo băng đội trưởng tuyển Việt Nam. Nhưng rất tiếc tiền vệ người Hà Nội gặp chấn thương và không thể góp mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B hạng đấu Division 1 với 3 đối thủ Thái Lan, Philippines và Pakistan. Trận ra quân của thầy trò HLV Kim Sang-sik là gặp Philippines lúc 19h30 ngày 26/9.