PUBG PC rút toàn bộ hệ sinh thái khỏi Việt Nam

Chỉ một ngày sau án phạt vĩnh viễn gây tranh cãi dành cho hai tuyển thủ Himass và Tan Vuu, toàn bộ các kênh truyền thông chính thức của PUBG PC tại Việt Nam đã đồng loạt "bốc hơi".

Ngày 24/9, cộng đồng game thủ Việt Nam đã phát hiện các trang chính thức mang tên "PUBG: BATTLEGROUNDS Việt Nam" trên cả Facebook, YouTube và Instagram đều không thể truy cập. Đây vốn là những kênh truyền thông chủ lực của Krafton tại thị trường Việt Nam, nơi cập nhật liên tục mọi sự kiện và diễn biến của hệ thống thể thao điện tử.

Trang fanpage PUBG: BATTLEGROUNDS đã bị khóa (ẩn) và không thể truy cập

Đáng chú ý, trước khi biến mất hoàn toàn, fanpage Facebook chỉ kịp để lại một thông báo ngắn gọn về việc các bản cập nhật trong tương lai sẽ được chuyển về trang chủ toàn cầu PUBG.COM.

Sự sụp đổ của hệ thống truyền thông đi kèm với một động thái đóng băng hoạt động thi đấu. Giải đấu quốc nội PUBG Vietnam Series 2026 (PVS) giai đoạn 2 đã chính thức thông báo hoãn vô thời hạn các trận đấu còn lại. Toàn bộ lịch thi đấu bị gỡ bỏ khỏi hệ thống PUBG Esports mà ban tổ chức không hề đưa ra bất kỳ nguyên nhân cụ thể nào.

Thông báo tạm hoãn giải đấu ở Việt Nam mà không hẹn ngày trở lại trên trang chủ PUBG Esports

Chuỗi biến động này xuất hiện ngay giữa tâm bão phẫn nộ của cộng đồng thể thao điện tử nước nhà. Mọi chuyện bắt nguồn từ sự cố tại giải đấu PUBG Asia Stars 2026 hôm 17/9. Đặc biệt là sau khi án phạt cấm thi đấu vĩnh viễn từ Krafton đối với 2 game thủ Lã Phương Tiến Đạt (Himass) và Trần Tấn Vũ (Tan Vuu) được công bố vào hôm 23/9 khiến cộng đồng game thủ Việt phản đối dữ dội.

Hàng loạt streamer tên tuổi, các nhà sáng tạo nội dung và đông đảo người chơi tại Việt Nam đã đồng loạt gỡ cài đặt game, đồng thời tuyên bố tẩy chay, ngừng sản xuất nội dung liên quan đến PUBG PC để bày tỏ sự bất bình.

Quyết định cấm thi đấu vĩnh viễn Himass và TanVuu của Krafton nhận về làn sóng phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng game thủ Việt

Bất chấp việc các nền tảng mạng xã hội có hàng trăm nghìn lượt theo dõi "bay màu" và hệ thống giải đấu tê liệt, nhà phát hành Krafton cho đến nay vẫn chọn cách giữ im lặng sau vụ việc này.

Tính đến thời điểm hiện tại, không có bất kỳ thông báo chính thức nào về việc liệu họ có ngừng phát hành tựa game này tại Việt Nam hay không, trong khi trang web PUBG.COM phiên bản tiếng Việt vẫn đang duy trì hoạt động và lưu trữ dữ liệu.