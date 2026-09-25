Levi cũng "dở khóc dở cười" vì loạt drama xuất phát từ giải PUBG ALL STARS

Levi cũng là một "nạn nhân" của vụ việc PUBG.

Levi cũng gặp chuyện "đắng lòng" vì drama PUBG

Như đã biết, ở thời điểm hiện tại, Krafton đã gần như rút toàn bộ hệ thống PUBG ra khỏi Việt Nam và phía Việt Nam cũng phản ứng lại bằng cách xóa bỏ các game PUBG ở hệ thống phòng net, còn các đội tuyển hay tuyển thủ cũng tìm kiếm các hướng đi mới. Trong số này, sẽ có những cái tên vô tình rơi vào tình trạng "tạm thời thất nghiệp". Và Levi là đáng chú ý nhất khi chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, anh đã 2 lần phải giã từ các tựa game mà mình đang làm nghề.

Drama PUBG đang dần đi đến giai đoạn kết - Ảnh: Flickr.

Cụ thể, vào cuối năm 2025 - đầu 2026, khi đó ĐTCL vẫn còn là ở mùa 17 và Levi vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm khi khởi nghiệp làm streamer full time với tựa game này. Tuy nhiên, từ mùa 18, vì nhiều lý do, Levi đã không còn gắn bó với ĐTCL nữa và đây là lúc anh chuyển sang PUBG. Thế nhưng, vì những drama mới đây, Levi đã phải thông báo chia tay PUBG chỉ sau đúng khoảng hơn nửa năm, và chỉ mới tham gia một giải showmatch.

Levi chia tay PUBG khi chỉ vừa "bén duyên" - Ảnh: Facebook Levi.

Nhiều khán giả có đề nghị "lạ" cho Levi

Trước hoàn cảnh của Levi, tất nhiên khán giả cũng rất cảm thông cho cựu sao GAM. Bởi lẽ, việc streamer không hề dễ dàng mà còn phải tìm nội dung phù hợp với mình. Bản thân Levi không thể chỉ xoay quanh nội dung giải đấu LMHT như một số "cây đa cây đề" trong nghề và hơn nữa, anh vẫn còn muốn cống hiến cho Esports. Tuy nhiên, nhiều người cũng đùa rằng anh khoan hãy "chuyển nhà" sang Delta Force - tựa game đang được nhắc đến rất nhiều sau drama của PUBG.

Cộng đồng cũng trêu chọc Levi - Ảnh: Facebook Levi.

Dù vậy, khả năng trong tương lai gần Levi cũng sẽ tìm được nội dung stream phù hợp cho kênh mình. Và cộng với danh tiếng sẵn có, anh vẫn sẽ luôn nhận được sự ủng hộ của khán giả mà thôi.