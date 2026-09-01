Esports Việt làm nên lịch sử tại ASIAD 20, chờ đợi loạt chiến tích khác

Esports Việt ra quân tốt đẹp tại ASIAD 20.

Esports Việt tạo nên lịch sử tại ASIAD

Những ngày qua, cộng đồng Esports Việt có thể nói là dành trọn vẹn sự chú ý cho diễn biến drama PUBG vốn từ một câu chuyện nhỏ đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng và khiến 2 tuyển thủ mất sự nghiệp vĩnh viễn ở bộ môn này. Tuy nhiên, không vì vậy mà khán giả quên rằng Esports Việt cũng đang tranh tài ở ASIAD 20 - giải đấu được tổ chức tại Nagoya, Nhật Bản. Và mới đây, các tuyển thủ của bộ môn Naraka: Bladepoint đã làm nên lịch sử cho Esports Việt ở Á vận hội năm nay.

Esports Việt nói chung và Naraka: Bladepoint nói riêng giành Huy chương đầu tiên trong lịch sử ASIAD.

Theo đó, các tuyển thủ đã giành được Huy chương Đồng, xếp hạng 3 chung cuộc và chỉ sau 2 quốc gia rất mạnh ở tựa game này, lần lượt là Trung Quốc và Thái Lan. Đây cũng là chiếc huy chương đầu tiên trong lịch sử Esports Việt tại đấu trường ASIAD. Với thành tích này, có thể nói đội tuyển Naraka: Bladepoint đã mở màn vô cùng thuận lợi cho Esports Việt ở đấu trường châu lục năm nay.

Việt Nam chỉ xếp sau Trung Quốc và Thái Lan.

Chờ đợi các chiến tích tiếp theo của Esports Việt

Tại giải đấu trên đất Nhật năm nay, Việt Nam ngoài Naraka: Bladepoint sẽ còn tranh tài ở Liên Minh Huyền Thoại và PUBG Mobile. Đây cũng là những môn mà Việt Nam có đội hình được đánh giá hoàn toàn có thể giành huy chương. Nhất là khi trong năm nay, ở bộ môn LMHT, Việt Nam chỉ phải đối đầu với Hàn Quốc và Đài Bắc Trung Hoa là đối thủ xứng tầm, khi LMHT Trung Quốc không tham dự giải đấu này.

Esports Việt Nam mong chờ các chiến tích tiếp theo.

Chính vì vậy, nhiều khán giả rất mong chờ những chiếc huy chương tiếp theo sẽ xuất hiện, nhất là trong bối cảnh Esports Việt cần những cú hích sau loạt drama gần đây.