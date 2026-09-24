PUBG PC nhận làn sóng “tẩy chay” tại Việt Nam

Bắt nguồn từ PUBG Asia Star 2026 - một giải đấu vốn chỉ mang tính chất giao lưu, giải trí quy tụ nhiều tuyển thủ và KOL, nhà phát hành Krafton đã nhận về làn sóng "tẩy chay" dữ dội chưa từng có tại Việt Nam sau hàng loạt quyết định xử lý bất công và khó hiểu.

Một chiến dịch quay lưng diện rộng chưa từng có tiền lệ đang bùng nổ dữ dội trong cộng đồng PUBG PC Việt Nam, bắt nguồn từ cách hành xử thiếu minh bạch và mang tính áp đặt của nhà phát hành Krafton.

Ngày 23/9, trang chủ Krafton đã đăng tải thông báo về quyết định xử phạt hai game thủ Himass (thuộc biên chế Anyone's Legend) và TanVuu (thuộc biên chế GAM x The Expendables). Theo Krafton, 2 game thủ này đã vi phạm nghiêm trọng chính sách vận hành khi có hành vi thu thập thông tin ngoài luồng thông qua việc xem livestream của đối thủ (stream sniping) để áp dụng vào chiến thuật. Nhà phát hành cũng bác bỏ lập luận cho rằng tính chất giải giao hữu cho phép hành vi này, đồng thời tuyên bố không phát hiện thêm vi phạm từ các bên khác.

Thông báo cấm thi đấu vĩnh viễn của Krafton đối với 2 game thủ là Himass và TanVuu khiến cộng đồng game thủ Việt bức xúc

Đây chính là giọt nước tràn ly khiến cộng đồng game thủ Việt bùng nổ sự giận dữ chưa từng có. Theo đó, ngay sau khi thông báo chính thức này được đăng tải, đội tuyển GAM x The Expendables - chủ quản của game thủ TanVuu đã lên tiếng yêu cầu NPH giải trình và làm rõ quyết định xử phạt một cách công khai, minh bạch nhằm trả lời cho đội tuyển, tuyển thủ và cộng đồng một kết quả chính xác.

Bài đăng của đội tuyển GAM x The Expendables sau khi án phạt được Krafton đưa ra

Không chỉ người trong cuộc, quyết định áp đặt từ phía NPH PUBG PC còn khiến nhiều streamer/ game thủ nổi tiếng phẫn nộ và phản ứng gay gắt. Nam streamer Độ Mixi cho biết anh sẽ xóa game PUBG và không liên quan bất cứ điều gì về tựa game này nữa.

Độ Mixi cho biết anh sẽ xóa PUBG PC và không liên quan gì đến tựa game này nữa dù đã đồng hành từ những ngày đầu

Không riêng Độ Mixi, một số streamer khác như Ngân Sát Thủ cũng bức xúc về cách xử lý của NPH PUBG đối với 2 game thủ Himass và TanVuu. Từ một sự việc tại một sân chơi vui vẻ đã bị đẩy lên quá đà và kết quả là cấm thi đấu vĩnh viễn đầy khó hiểu.

Streamer Ngân Sát Thủ bức xúc về quyết định đầy khó hiểu của PUBG

Cùng với nhiều streamer/ game thủ có tiếng, cộng đồng game thủ Việt Nam cũng đồng loạt kêu gọi xóa game và phản ứng dữ dội trước quyết định từ Krafton. Chỉ trong 7 ngày gần nhất, tựa game này đã nhận về hơn 23 nghìn lượt đánh giá Khá tiêu cực trên nền tảng phát hành. Ngoài ra, ở thời điểm hiện tại, fanpage chính thức của PUBG PC đã bị khóa (ẩn) tại Việt Nam.

Nhiều game thủ Việt cho biết đã xóa game, "tẩy chay" PUBG sau những quyết định của NPH Krafton

Fanpage PUBG tại Việt Nam đã không còn hiển thị

Sự quay lưng của cộng đồng đã lập tức giáng đòn chí mạng vào tình hình kinh doanh của tập đoàn Hàn Quốc. Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu của Krafton Inc (KRX:259960) đã lao dốc không phanh 3,41%, rơi từ mốc 205.000 KRW trong phiên ngày 18/9/2026 xuống chỉ còn 198.000 KRW vào cuối phiên 23/9/2026. Cú trượt giá liên tiếp trong vài ngày đã xóa sổ hơn 320 tỷ KRW vốn hóa thị trường, tương đương mức thiệt hại lên tới 234,7 triệu USD. Đây là cái giá rất đắt mà nhà phát hành phải trả cho sự thiên vị và thái độ coi thường quyền lợi của người chơi.