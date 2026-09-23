Phía nữ streamer trong drama PUBG lên tiếng nhưng lại như "thêm dầu vào lửa"

Phía nữ streamer Soopi - nhân vật chính của drama PUBG gần đây cũng đã lên tiếng nhưng càng khiến cộng đồng Việt Nam bức xúc.

Phía nữ streamer Soopi trong vụ PUBG lên tiếng

Trong những ngày này, bên cạnh ASIAD 20, cộng đồng Esports Việt nói chung và PUBG nói riêng còn dành sự chú ý cho một drama vô cùng căng thẳng giữa nữ streamer người Hàn nickname Soopi và 2 tuyển thủ siêu sao Việt Nam - Himass và TanVuu. Cho đến hiện tại, tình hình hoàn toàn là bất lợi cho 2 tuyển thủ người Việt. Thế nhưng, cộng đồng vẫn kiên trì đòi lại công bằng cho các tuyển thủ. Chỉ có điều, theo một thông báo mới đây của phía nữ streamer, có vẻ sự việc càng thêm xấu và càng khiến cộng đồng PUBG Việt bức xúc.

Nữ streamer Soopi - nhân vật chính vụ việc.

Phía IAMBRAND (đại diện của nữ streamer) khẳng định luôn đặt quyền lợi của creator trực thuộc lên ưu tiên hàng đầu, đồng thời xác nhận đã có buổi làm việc trực tiếp với ban tổ chức giải đấu vào ngày 20/9 vừa qua. Trong cuộc họp này, đại diện công ty đã đưa ra ba yêu cầu cốt lõi gửi tới phía PUBG: nhanh chóng điều tra làm rõ bản chất sự việc để công khai trước dư luận, áp dụng các biện pháp kỷ luật nghiêm minh dựa trên quy định đối với những tuyển thủ có liên quan, và phía ban tổ chức PUBG phải đưa ra lời xin lỗi chính thức đối với cá nhân Soopi.

Bên cạnh các yêu cầu làm việc với ban tổ chức, công ty quản lý này cũng cho biết đang ráo riết thu thập các bằng chứng trực tuyến về những hành vi công kích thiếu chuẩn mực, phát tán thông tin sai lệch, lan truyền bình luận tiêu cực quá đà nhắm vào hình ảnh cá nhân cũng như tình trạng sử dụng trái phép các tư liệu bản quyền thuộc về nữ streamer.

Thông báo của phía đại diện Soopi.

Nhưng động thái này lại khiến cộng đồng PUBG và Esports Việt thêm tức giận

Trên nhiều diễn đàn, động thái của phía công ty đại diện nữ streamer như càng "thêm dầu vào lửa". Thậm chí, nhiều người còn bày tỏ sự bất ngờ khi phía PUBG phải xin lỗi Soopi trong khi chính cô này cũng vi phạm tương tự như 2 tuyển thủ Việt Nam.

Cộng đồng Esports Việt không tiếc lời mỉa mai.

Và trong các bối cảnh này, khi drama vẫn đang được bàn tán, phía PUBG Việt Nam vẫn giữ sự im lặng càng khiến cộng đồng thêm thất vọng.