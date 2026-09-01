LMHT Việt sáng cửa "giành Bạc" tại ASIAD 2026

Thậm chí theo nhiều ý kiến, LMHT Việt hoàn toàn có thể mơ đến Huy chương Bạc tại ASIAD năm nay.

LMHT Việt được dự đoán sáng cửa Huy chương Bạc ASIAD 2026

Như đã biết, chỉ còn ít ngày nữa, ASIAD 2026 sẽ chính thức khởi tranh. Ở thời điểm hiện tại, hầu hết các đội tuyển Esports, đặc biệt là LMHT, đều đã lên đường sang Nagoya (Nhật Bản) để chuẩn bị chinh chiến, mang vinh quang về cho đất nước. Với LMHT Việt, đây có thể là kỳ ASIAD vô cùng đặc biệt, khi các tuyển thủ cờ đỏ sao vàng đang đứng trước cơ hội giành được huy chương rất lớn, thậm chí là Huy chương Bạc.

Chia bảng cho bộ môn LMHT tại ASIAD 20 - Ảnh: Sheep Esports.

Cụ thể, theo lịch đấu mới nhất, LMHT Việt Nam sẽ ở chung bảng với Arab Saudi, UAE và Malaysia. Đây đều là 3 quốc gia gần như không xuất hiện trên bản đồ LMHT thế giới. Xét về thực lực lẫn nhân sự, họ đều không thể sánh được với Việt Nam. Do đó, nếu không có gì thay đổi, Việt Nam sẽ không quá khó khăn để giành vị trí nhất bảng đấu của mình.

Ở bảng B đối diện, là sự góp mặt của Ấn Độ, Hồng Kông, Đài Bắc Trung Hoa và Hàn Quốc. Trên thực tế, cũng chỉ có mỗi Đài Bắc Trung Hoa là có thể sánh cùng với Hàn Quốc ở bảng đấu này. Và nếu không có bất kỳ đột biến nào xảy ra, thì Hàn Quốc cũng sẽ ở vị trí nhất bảng, đẩy Đài Bắc Trung Hoa xuống hạng 2 và để đội tuyển này đối đầu với Việt Nam.

LMHT Việt hoàn toàn có thể mơ đến Huy chương Bạc - Ảnh: MVK Esports.

Như vậy, nếu ở Bán kết, Việt Nam vượt qua được Đài Bắc Trung Hoa, khi đó, họ chắc chắn sẽ giành được ít nhất là Huy chương Bạc ở kỳ ASIAD lần này. Đó cũng sẽ là thành tích lớn nhất lịch sử LMHT Việt và là chuyện hoàn toàn khả thi khi nòng cốt của ĐT Việt Nam là các tuyển thủ TSW - những người đang giúp VCS thống trị LCP và để lại rất nhiều ấn tượng ở First Stand lẫn MSI 2026 vừa qua.

Nhưng LMHT Việt Nam cũng không được chủ quan

Những phân tích trên trở thành hiện thực sẽ là điều kiện lý tưởng nhất. Tuy nhiên, LMHT luôn ẩn chứa bất ngờ. Và do đó, các tuyển thủ sao vàng không được phép chủ quan, bất kể đó có là những đối thủ yếu hay hùng mạnh như Đài Bắc Trung Hoa và Hàn Quốc.