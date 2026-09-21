Cộng đồng PUBG Việt thả "bão phẫn nộ" vì cách xử lý drama liên quan nữ streamer của Gen.G

Drama trong làng PUBG thu hút sự quan tâm của cả cộng đồng Esports tại Việt Nam lẫn quốc tế.

Drama của PUBG sau nhiều ngày vẫn thu hút sự quan tâm của cộng đồng Esports thế giới

Trong những ngày này, khi sự chú ý của cộng đồng LMHT nói riêng và Esports nói chung đang đổ về những trận đấu cuối cùng của các mùa giải quốc nội 2026, thì ở PUBG, một sự việc không mong đợi đã xảy ra nhưng nhanh chóng viral đến mức ảnh hưởng đến cả những nội dung khác. Đáng nói, sự việc lần này lại có ảnh hưởng đến các tuyển thủ PUBG Việt Nam và một nữ streamer người Hàn, thuộc tổ chức Gen.G khi tất cả tham dự một giải đấu mang tính chất showmatch.

Thông báo xử phạt của PUBG dành cho Himass và TanVuu.

Theo đó, giải đấu mang tên PUBG ASIA STARS, quy tụ nhiều tuyển thủ, KOL, streamer... đến từ các khu vực khác nhau và tất nhiên, luật lệ cũng "thoáng" hơn so với các giải đấu chuyên nghiệp thông thường. Drama bắt đầu bùng nổ khi một nữ streamer có nickname Soopi tố các tuyển thủ gồm Himass và TanVuu có hành vi "đá stream" (xem stream của chính đối thủ để xác định vị trí, hướng di chuyển...) khiến cô liên tục bị hạ gục.

Thế nhưng, chính từ đây, vụ việc mới dần trở nên nghiêm trọng. Bởi lẽ, theo chính khán giả và cả hai tuyển thủ xác nhận, họ đã hỏi ý kiến và hành vi "đá stream" là được phép trong một giải đấu giao lưu vui vẻ. Thế nhưng, nữ streamer trên đã kịp "kêu gọi" cộng đồng PUBG xứ kim chi có động thái phản ứng quyết liệt và cuối cùng BTC buộc phải loại hai tuyển thủ của Việt Nam.

Bài đăng nhận về "bão phẫn nộ".

Nhưng khi các tuyển thủ không thể phản ứng, đó là lúc cộng đồng lên tiếng. Thậm chí, đội tuyển chủ quản của Himass, TanVuu hay các đội PUBG danh tiếng ở Việt Nam cũng như các KOL, khán giả... đều có động thái bảo vệ tuyển thủ nhà. Riêng nam streamer Rambo còn chia sẻ những bằng chứng cho thấy Soopi cũng "đá stream" khi trong lúc thi đấu, cô cũng mở tab có stream giải đấu.

Nam streamer Rambo tung bằng chứng chính Soopi cũng "đá stream".

Cô nàng còn mở hẳn kênh stream để xem một lúc lâu.

Đội AL và GAM x TE đồng loạt lên tiếng bảo vệ tuyển thủ của mình.

Soopi là streamer của Gen.G.

Phía PUBG có thể đã phạm sai lầm

Trên thực tế, việc xử lý các tuyển thủ nếu có hành vi sai sót là chuyện dễ hiểu. Nhưng cả Himass lẫn TanVuu đều là những tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Họ hiểu rõ luật lệ hơn ai hết và chắc chắn sẽ không tự ý vi phạm luật. Và nếu chính phía BTC giải đã "cho phép", thì việc xử lý các tuyển thủ khi họ có hành động như vậy là sự mâu thuẫn rõ ràng.

Cộng đồng PUBG Việt Nam rõ ràng không hài lòng.

Hơn nữa, nếu các bằng chứng của Rambo là chính xác, chính Soopi cũng phải chịu phạt với lỗi tương tự. Mới đây, BTC giải PUBG ALL STARS đã hủy bỏ ngày thi đấu thứ 3 của sự kiện nhưng đã mất điểm trầm trọng trong mắt cộng đồng của một trong những khu vực danh tiếng nhất ở bộ môn Esports này.